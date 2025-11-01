ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκτιμά ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην επαρχία, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, δεν συνιστά λύση του προβλήματος. Όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ψηφιακής Πολιτικής του κόμματος, Απόστολος Πάνας,

Αντίθετα, αναφέρει απλώς μεταθέτει μια κρίση στον χρόνο «χωρίς σχέδιο και όραμα για τις πραγματικές ανάγκες» των κατοίκων την περιφέρειας. Καλεί την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι τα ΕΛΤΑ «είναι επιχείρηση καθολικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους με τον πολίτη», ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα ΕΛΤΑ

Στην ανακοίνωσή του, ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, αναφέρει:

«Η απόφαση για τρίμηνη παράταση λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.

»Απλώς μεταθέτει την κρίση στο χρόνο, χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας.

»Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους με κάθε πολίτη, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και νησιά.

»Το να τα αποδυναμώνουμε, στο όνομα μιας υποτιθέμενης «εξυγίανσης», σημαίνει ότι αποδυναμώνουμε το ίδιο το κράτος.

»Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η ψηφιακή εποχή δεν χτίζεται με “λουκέτα” ούτε με προσωρινές παρατάσεις, αλλά με επένδυση και σχέδιο.

»Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πιστεύει στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή αναγέννηση των ΕΛΤΑ – ώστε να μετατραπούν σε σύγχρονους κόμβους εξυπηρέτησης πολιτών, με υπηρεσίες φυσικές και ψηφιακές, κοντά στον άνθρωπο.

»Τα ΕΛΤΑ δεν χρειάζονται άλλες παρατάσεις τριμήνου χρειάζονται σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».