ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκτιμά ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην επαρχία, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, δεν συνιστά λύση του προβλήματος. Όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ψηφιακής Πολιτικής του κόμματος, Απόστολος Πάνας,
Αντίθετα, αναφέρει απλώς μεταθέτει μια κρίση στον χρόνο «χωρίς σχέδιο και όραμα για τις πραγματικές ανάγκες» των κατοίκων την περιφέρειας. Καλεί την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι τα ΕΛΤΑ «είναι επιχείρηση καθολικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους με τον πολίτη», ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα ΕΛΤΑ
Στην ανακοίνωσή του, ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, αναφέρει:
«Η απόφαση για τρίμηνη παράταση λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.
»Απλώς μεταθέτει την κρίση στο χρόνο, χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας.
»Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους με κάθε πολίτη, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και νησιά.
»Το να τα αποδυναμώνουμε, στο όνομα μιας υποτιθέμενης «εξυγίανσης», σημαίνει ότι αποδυναμώνουμε το ίδιο το κράτος.
»Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η ψηφιακή εποχή δεν χτίζεται με “λουκέτα” ούτε με προσωρινές παρατάσεις, αλλά με επένδυση και σχέδιο.
»Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πιστεύει στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή αναγέννηση των ΕΛΤΑ – ώστε να μετατραπούν σε σύγχρονους κόμβους εξυπηρέτησης πολιτών, με υπηρεσίες φυσικές και ψηφιακές, κοντά στον άνθρωπο.
»Τα ΕΛΤΑ δεν χρειάζονται άλλες παρατάσεις τριμήνου χρειάζονται σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».
- Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
- Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις