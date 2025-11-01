Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η απόφαση να μπει λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δήμοι αλλά και «γαλάζια» στελέχη κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική απόφαση που αφήνει ξεκρέμαστους τους πολίτες για την επόμενη μέρα.

Η κυβέρνηση δείχνει τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως υπεύθυνη για τις «παρεξηγήσεις», καθώς όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης το πρωί σε συνέντευξή του δεν ήταν σωστός ο επικοινωνιακός χειρισμός εκ μέρους της.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε επίσης να υποβαθμίσει το θέμα αλλά και τις κυβερνητικές ευθύνες λέγοντας ότι τα ΕΛΤΑ έχουν ανεξάρτητη λειτουργία καθώς πέρασαν το 2018 από το Δημόσιο στο Υπερταμείο, ενώ υποστήριξε ότι κανένα σημείο στην Ελλάδα «δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ», ενώ για την τύχη των εργαζομένων είπε ότι οι μόνιμοι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τους χιλιάδες συμβασιούχους που εργάζονται στον οργανισμό.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε διευκρινίσεις, λένε κυβερνητικές πηγές

Στη συνέχεια η κυβέρνηση διέρρευσε ότι στελέχη της «είχαν επισημάνει προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου την ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και «η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας», «ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση».

Έτσι και «με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων».