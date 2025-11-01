Οι μεγάλες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για τον «ξαφνικό θάνατο» 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ και που αγγίζουν ακόμα και την γαλάζια παράταξη οφείλονται σε λάθος επικοινωνιακό χειρισμό της διοίκησης του οργανισμού, είπε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα ΕΛΤΑ έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager, η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς» ανέφερε στο ACTION 24 και πρόσθεσε: «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα.

Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση».

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ακόμα ότι «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ταχυδρομεία όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη καθώς αλλάζει δραματικά η αγορά και οι επιστολές έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας – τελευταία ήταν το 2023 – με κλείσιμο καταστημάτων. Και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι ολοφάνερο ότι πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις γιατί διαφορετικά θα κλείσουν και αυτό θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές τους. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς».

Ο ίδιος επέμεινε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει εξηγηθεί στην κοινωνία η «οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ» που προφανώς σύμφωνα με τον υπουργό δικαιολογεί το «λουκέτο».

Δεν αρνήθηκα την πατρότητα δύσκολων μεταρρυθμίσεων – Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια

Ο κ. Χατζηδάκης καταφέρθηκε ακόμα εναντίον Μέσων Ενημέρωσης που όπως είπε προσπαθούν να τον συνδέσουν με οποιοδήποτε μέτρο προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς ζήτησε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να παγώσει το σχέδιο για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να πάει στη Βουλή «ο κ. Χατζηδάκης, το Υπερταμείο και η διοίκηση των ΕΛΤΑ», τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης ζητούν εξηγήσεις για την αιφνίδια απόφαση και γαλάζια στελέχη ζητούν ενημέρωση για τις εξελίξεις και εκφράζουν τον προβληματισμό τους.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Στέλιου Πέτσα στη Βουλή που είπε ότι «οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση (πρέπει) να ενημερωθούν όχι μόνο από τον αρμόδιο υπουργό αλλά και από την κυβέρνηση», υπογραμίζοντας πως «δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές (…)».