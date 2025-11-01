newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 01 Νοεμβρίου 2025 | 19:23

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην επαρχία.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Επίσης, τονίζει ότι η αναστολή είναι απόδειξη του πανικού της κυβέρνησης. Και προσθέτει ότι ο «κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι “γαλάζιες ακρίδες”».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει τα εξής:

«Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης από την απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μία απόδειξη του πανικού της, μετά τη δυναμική αντίδραση της κοινωνίας.

»Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ έχουμε τη φωνή μας με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να υπερασπιστούμε έναν δημόσιο φορέα που υπηρετεί τον πολίτη, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά.

»Αντιδράσαμε άμεσα και απαιτήσαμε να πάρει συνολικά πίσω η κυβέρνηση το κλείσιμο ΟΛΩΝ των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή με δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα.

»Προφανώς με όλα τα υποκαταστήματα ανοιχτά.

»Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και η κοροϊδία, δεν πείθουν κανέναν.

»Καταφέραμε με τη δράση μας να μείνουμε αρχικά ανοιχτά από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας. Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά και αυτά, αλλά και τα 204 καταστήματα.

»Η κοινωνική πίεση στέκεται αντίπαλος της αδικίας και του σχεδίου εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που αναπτύσσουν την ΝΔ.

»Ο κ. Ο Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι “γαλάζιες ακρίδες”.

»Οι διεκδικήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέσα και έξω από τη Βουλή για την ανατροπή της κυβερνητικής απόφασης αλλά και συνολικά για την ευημερία της κοινωνίας και μέχρι να πέσει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση».

World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους

Σύνταξη
«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα

Στη Θεσσαλία περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο πανεθνικός διάλογος του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες στη Λάρισα. Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για τον πρωτογενή τομέα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Με φόρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο Αλέξης Τσίπρας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μία από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας, με ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συμβαδίζει με την εποχή.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 01.11.25

Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε μέσα από Live Streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Υδραϊκός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Super League 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άρης, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
Bundesliga 01.11.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι
Premier League 01.11.25

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Tότεναμ – Τσέλσι, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Super League 01.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Κηφισιά, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύνταξη
