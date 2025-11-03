newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου

Όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όταν κλείνουν όχι ένα και δύο, αλλά πάνω από 200 ταχυδρομεία, τι ανοίγει στη θέση τους; Τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ συνδέονται και με τον μαρασμό της υπαίθρου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Τα αιφνίδια λουκέτα σε εκατοντάδες υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη Ελλάδα, ξεσήκωσαν σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και μέσα από τη γαλάζια παράταξη. Η μερική αναδίπλωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, η οποία υπό το βάρος της δημόσιας κατακραυγής έδωσε τρίμηνη «διορία ζωής» στα υποκαταστήματα της επαρχίας, δεν αρκεί για να καθησυχάσει τις ανησυχίες.

Δεν είναι μόνο οι αυτοδιοικητικοί φορείς, η ΚΕΔΕ , οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες των περιοχών που πλήττονται, που «βγήκαν στα κάγκελα». Δεν είναι μόνο το πρόβλημα των εκατοντάδων εργαζομένων των ΕΛΤΑ,  που θα βρεθούν στον αέρα και θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Είναι το θέμα της διγλωσσίας,  της προχειρότητας και του εμπαιγμού.  Τρανή απόδειξη, οι σπασμωδικές αντιδράσεις της κυβέρνησης, που μετά τον σάλο που ξέσπασε προσπάθησε να τα μπαλώσει.

«Κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα», δήλωσε ο διοικητής των ΕΛΤΑ, την ίδια στιγμή που σχεδόν το ένα στα τέσσερα λουκέτα (από τα 204 που ανακοινώθηκαν), βρίσκεται στη νησιωτική Ελλάδα. Όταν κατάλαβαν ότι με δηλώσεις σαν κι αυτή ρίχνουν λάδι στη φωτιά, άλλαξαν επικοινωνιακή τακτική, μήπως μαζέψουν τα ασυμμάζευτα.

Η θυσία της Ιφιγένειας των ΕΛΤΑ

Η θυσία της Ιφιγένειας των περιφερειακών ΕΛΤΑ αναβλήθηκε προσωρινά, ώστε «να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν». Είναι ο ίδιος χρόνος που αρχικά δεν υπήρχε και που βρέθηκε μόνο αφού κατάλαβαν ότι ο αιφνιδιασμός γύρισε μπούμπερανγκ. Τα ΕΛΤΑ των αστικών κέντρων δεν είναι εξίσου τυχερά, αφού γι’ αυτά η θανατική ποινή εκτελείται άμεσα.

Πίσω από τα λάθη, τις παραλείψεις και τις σκοπιμότητες, τη χρόνια απαξίωση της μοναδικής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που είναι «παρκαρισμένη» για αξιοποίηση (βλ. ξεπούλημα) στο Υπερταμείο, υπάρχει και ένα μείζον θέμα υποκρισίας.

Από τη μία η κυβέρνηση αναγνωρίζει, στα χαρτιά, ότι για να περιοριστεί η δημογραφική συρρίκνωση, η γήρανση και ο μαρασμός της ελληνικής υπαίθρου, πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στους ανθρώπους να μείνουν και να προκόψουν στους τόπους τους.

Από την άλλη, συνεχίζεται ακάθεκτη η ερήμωση των ημιαγροτικών και αγροτικών περιοχών, ιδίως όσων δεν ζουν από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και του real estate. Τα παχιά λόγια για αναζωογόνηση της υπαίθρου, για δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεν μετατρέπονται σε έργα, μολονότι υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια και αναπτυξιακά προγράμματα γι’αυτό τον σκοπό. Τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ, που ήδη έχουν αποψιλωθεί και φυτοζωούν, απλώς επιταχύνουν τον φαύλο κύκλο του μαρασμού και της εγκατάλειψης.

Μετά το σχολείο, την τράπεζα, το περίπτερο, ας κλείσει και το ρημάδι το ταχυδρομείο. Μετά γκρινιάζουμε για τα χωριά – φαντάσματα

Χωριά – φαντάσματα

Θα ήταν αστείο να ισχυριστεί κανείς ότι ένα υποκατάστημα ΕΛΤΑ είναι πόλος έλξης για να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά, να βρουν δουλειές και να κάνουν οικογένειες, δίνοντας φιλί ζωής σε περιοχές με συρρικνούμενο και γηράσκοντα πληθυσμό.

Δεν είναι όμως διόλου αστείο, όταν εκατοντάδες κοινότητες μετατρέπονται σε «χωριά-φαντάσματα». Μέρη που ζωντανεύουν μόνο το καλοκαίρι και τις γιορτές (και αν), ενώ  τον υπόλοιπο χρόνο είναι ζήτημα αν λειτουργεί ένα καφενείο και ένα μπακάλικο. Το λουκέτο στο ΕΛΤΑ του χωριού ή της γειτονιάς, είναι το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης.

Σε πολλές απομακρυσμένες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας,  τα ΕΛΤΑ ήταν ένα από τα τελευταία σταθερά σημεία κοινής αναφοράς. Ένας οικείος χώρος που μπορούσες να διεκπεραιώσεις συναλλαγές, να συνομιλήσεις, να εξυπηρετηθείς, να μάθεις νέα, ένας πόλος ανθρώπινης σύνδεσης, αναγκαίος ακόμα και σε μια ψηφιακή εποχή.

Ψηφιακή μετάβαση και χάρτινος θάνατος

Το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων ΕΛΤΑ, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, αφού έχει ήδη κλείσει το τοπικό υποκατάστημα της τράπεζας, το περίπτερο ή το πρακτορείο Τύπου, το σχολείο. Σε κοινότητες που κλείνουν και τα ΕΛΤΑ,  συνήθως οι δημόσιες συγκοινωνίες υπολειτουργούν, οι δομές υγείας είναι ανεπαρκείς ως αόρατες, ενώ για να βρεις εφημερίδα πρέπει να διανύσεις χιλιόμετρα.

Η μείωση της αλληλογραφίας και η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών μέσω ίντερνετ – που δεν είναι εφικτή για όλους –  δεν είναι επαρκής δικαιολογία για να αποκόβονται ολόκληρες περιοχές από ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως τις γνώριζαν για δεκαετίες.  Σίγουρα όχι από τη μια μέρα στην άλλη.

Ηλικιωμένοι άνθρωποι που γι’αυτούς τα ΕΛΤΑ ήταν και χώρος κοινωνικοποίησης, πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να περιμένουν τον «ταχυδρόμο κατ’οικον» – με το POS και το PDA.

Στις αγροτικές περιοχές μειώνεται ο πληθυσμος παραγωγικής ηλικίας, και αυξάνονται οι ηλικιωμένοι

Ο φαύλος κύκλος του αποπληθυσμού της υπαίθρου

Δεν αρκεί να μην κλείσει ένα κατάστημα ΕΛΤΑ, σε ένα χωριό που μαραζώνει, για να για να αντιστραφεί η τάση του «αποπληθυσμού» ή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της υπαίθρου, όπως μεταφράζεται κατά λέξη ο όρος «rural depopulation».

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αναγνωρίζεται  από τα επίσημα θεσμικά όργανα ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, άμεσα συνδεδεμένο με το δημογραφικό ζήτημα, την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, τις περιφερειακές ανισότητες.

Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, και δη στην Ελλάδα, το πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των αγροτικών και ημιαγροτικών περιοχών είναι ιδιαίτερα έντονο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εurostat, η χώρα μας είναι από τις πλέον άνισα κατοικημένες περιοχές της Ευρώπης. Το 81% του ελληνικού εδάφους δεν κατοικείται – το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Περιοχές όπως τα Γρεβενά, οι Σέρρες, η Ευρυτανία, πρωταγωνιστούν στους πίνακες με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση την τελευταία δεκαετία.

Το αβγό του Κολόμβου

Στην περίπτωση των ΕΛΤΑ, όπως και άλλων δημόσιων (ή πρώην δημόσιων και ημι-ιδιωτικοποιημένων) υπηρεσιών και δομών που κλείνουν, έχουμε το ερώτημα του αβγού του Κολόμβου. Φταίει η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού που μαραζώνει η ύπαιθρος και κλείνουν υπηρεσίες;

Ή μήπως είναι η έλλειψη ευκαιριών, η διάλυση της παραγωγικής βάσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανεργία, η φτώχεια (που δεν είναι μόνο οικονομική), οι αιτίες που χωριά και κωμοπόλεις αδειάζουν από κατοίκους;

Αντίστοιχα, φταίει αποκλειστικά η ψηφιοποίηση που ξεχνάμε να γράφουμε γράμματα, να στέλνουμε ευχετήριες κάρτες, να είμαστε συνδρομητές σε χάρτινα έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες;

Μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία εξυπηρετούν ακόμα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του επαρχιακού Τύπου και τοπικών ή κλαδικών εντύπων. Να τα πετάξουμε κι αυτά στον Καιάδα, μαζί με τους ηλικιωμένους κατοίκους της υπαίθρου και των πόλεων, που περιμένουν το εφημεριδάκι με τα νέα από τον τόπο καταγωγής τους ή το λογοτεχνικό περιοδικό; (ναι, υπάρχουν ακόμα).  Η διαβεβαίωση ότι θα παραμείνουν οι ταχυδρόμοι κατ’οίκον και oι διανομείς των EΛΤΑ Courier, δεν επαρκεί, ιδίως όταν μιλάμε για περιοχές απομακρυσμένες, που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λήψη και αποστολή αλληλογραφίας.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν γίνεται με τον στραγγαλισμό των τελευταίων «αναλογικών», χάρτινων, χειροπιαστών δεσμών των τοπικών κοινωνιών και των ανθρώπων τους με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα ΕΛΤΑ στις αστικές περιοχές είναι τα πρώτα που θα «θυσιαστούν».

Τα ΕΛΤΑ χάνουν τον κοινωνικό τους ρόλο

Ο Στέλιος Γκιάλης είναι καθηγητής Γεωγραφίας της Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα της δημογραφικής συρρίκνωσης και των περιφερειακών ανισοτήτων.

Όπως μας λέει, από τον χάρτη των λουκέτων στα ΕΛΤΑ, επιβεβαιώνεται ότι κλείνουν καταστήματα σε περιοχές που υποφέρουν από «αποπληθυσμό», ένα φαινόμενο που δεν είναι προνόμιο μόνο της υπαίθρου.

Εξάλλου, όπως έχουν δείξει οι πρόσφατες απογραφές, η μόνη περιφέρεια που έχει θετικό ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού είναι το Νότιο Αιγαίο, αποκλειστικά λόγω τουρισμού.

Η μεγαλύτερη δημογραφική συρρίκνωση εμφανίζεται σε περιοχές που βίωσαν αποβιομηχάνιση ή υποβάθμιση του παραγωγικού συστήματος, είτε στον πρωτογενή είτε στον δευτερογενή τομέα. Η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και η Δυτική Μακεδονία είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μας λέει ο κ. Γκιάλης.

Για τον ίδιο είναι αυταπόδεικτο ότι τα κλεισίματα των ΕΛΤΑ έχουν να κάνουν με τη μείωση της πελατείας. «Το βλέπουν καθαρά ως κόστος-όφελος, με το ταχυδρομείο να χάνει τη διάσταση της κοινωνικής υπηρεσίας.  Λένε γιατί να χάνουμε χρήματα διατηρώντας ένα κατάστημα στο χ ή ψ χωριό, όταν μπορούμε να το κλείσουμε;  Άλλωστε, σε μια περεταίρω μετοχοποίηση – ιδιωτικοποίηση  χρειάζεται να ξέρουν οι υποψήφιοι επενδυτές ότι δεν θα φορτωθούν τέτοια βάρη».

Ψηφιακή μετάβαση με το ζόρι;

Ένας άλλος λόγος για τα λουκέτα είναι η ψηφιακή μετάβαση, η οποία όμως δεν είναι τόσο απλή ούτε αυτονόητη υπόθεση, ιδίως για τους ηλικιωμένους.

«Το σκεπτικό είναι ότι εφόσον ένα μέρος του πληθυσμού διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του ψηφιακά, ας πιεστούν και οι υπόλοιποι να το κάνουν. Ας τους βοηθήσουν τα παιδιά τους. Όμως οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, ήδη υποφέρουν και δυσκολεύονται, σε δραστηριότητες, που είχαν συνηθίσει να τις κάνουν μέσω ανθρώπινης επαφής. Η γιαγιά που πήγαινε στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, δεν θα επικοινωνήσει εύκολα για κλείσει ραντεβού κατ’ οίκον, με κάποιον που μπορεί να μην ξέρει πώς θα την εξυπηρετήσει. Είναι αποθαρρυντικό σε σχέση με την εξυπηρέτηση που είχε από το γνώριμο προσωπικό», μας λέει.  Με λογικές «πονάει κεφάλι – κόβει κεφάλι», διευρύνεται το ψηφιακό χάσμα, που υποτίθεται θέλουμε να γεφυρώσουμε.

Σαλαμοποίηση-ιδιωτικοποίηση

Μια άλλη διάσταση,  είναι ότι δεν κλείνουν μόνο τα ΕΛΤΑ σε περιοχές με δημογραφική συρρίκνωση, αλλά και σε τουριστικές περιοχές ή αστικές ζώνες με πυκνό πληθυσμό. Εκεί η δικαιολογία είναι η εγγύτητα με άλλα υποκαταστήματα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού από αυτά.  Μια τρίτη διάσταση, είναι η υποκατάσταση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από εργολάβους – ιδιώτες (πρακτορεία), όπως υποσχέθηκε η διοίκηση των ΕΛΤΑ στη νέα της ανακοίνωση, με πολλούς αστερίσκους («εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες»).

Πρόκειται μια κίνηση που συνεχίζει τη «σαλαμοποίηση» των ΕΛΤΑ, όπως έχει γίνει και σε άλλες κοινωφελείς υπηρεσίες – με τους σιδηρόδρομους να αποτελούν χαρακτηριστικό μελανό παράδειγμα.  Τα λουκέτα, όπως εφαρμόζονται, με αιφνιδιασμούς και παλινωδίες, μετά από χρόνια κακοδιαχείρισης ή και σκανδάλων,  δεν εντάσσονται σε μια λογική εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, αλλά ιδιωτικοποίησης και απαξίωσής του όποιου δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα έχει απομείνει στα ΕΛΤΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε
Ελλάδα 03.11.25

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί, να σταματήσει το κακό εδώ» λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

«Έκανα πάρα πολλά τηλέφωνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής το πρωί του Σαββάτου», είπε ο Κώστας Φραγκιαδάκης αδερφός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Σύνταξη
Κέρκυρα: Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε – Σε απόγνωση οι κάτοικοι
«Υγειονομική βόμβα» 03.11.25

Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα, βρίσκονται στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα εδώ και μέρες, από όταν ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο

Σύνταξη
Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  
Ελλάδα 03.11.25

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη Χαριλάου Τρικούπη- Η στρατηγική Ανδρουλάκη, τα «αγκάθια» και η κρίσιμη πορεία προς τις εκλογές  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανέγερση σπίτι; Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτιλιά» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Σύνταξη
Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Σύνταξη
Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης
«Υπέροχος άνθρωπος» 02.11.25

Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος», λέει η φίλη της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια.

Σύνταξη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας
Αυτοδιοικητικές αντιδράσεις 03.11.25

Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας .

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε
Ελλάδα 03.11.25

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί, να σταματήσει το κακό εδώ» λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

«Έκανα πάρα πολλά τηλέφωνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής το πρωί του Σαββάτου», είπε ο Κώστας Φραγκιαδάκης αδερφός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Σύνταξη
«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Αυλαία» στην 9η αγωνιστική με «μονομαχία» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον ΟΦΗ στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ντεμπούτο θα κάνει στον πάγκο των Κρητικών ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέρκυρα: Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε – Σε απόγνωση οι κάτοικοι
«Υγειονομική βόμβα» 03.11.25

Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα, βρίσκονται στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα εδώ και μέρες, από όταν ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική – Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική:Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων

Πλέον, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αρχής γενομένης την τρέχουσα βδομάδα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου, οι υπουργοί δηλαδή της ΝΔ που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  
Ελλάδα 03.11.25

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη Χαριλάου Τρικούπη- Η στρατηγική Ανδρουλάκη, τα «αγκάθια» και η κρίσιμη πορεία προς τις εκλογές  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕΛΤΑ: «Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»
ΕΛΤΑ 03.11.25

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω, θα 'ρθει χειμώνας και βροχή (...)» στο υπέροχο τραγούδι των Γκάτσου - Μούτση, ερμηνευμένο μοναδικά από την τεράστια Βίκυ Μοσχολιού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανέγερση σπίτι; Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτιλιά» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο