Κλείνει υποκατάστημα ΕΛΤΑ στο Δίστομο 117 ετών συνεχούς λειτουργίας

Με 117 χρόνια συνεχούς λειτουργίας το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Δίστομο, δεν αποτελεί μόνο σημείο αναφοράς αλλά και ένα τοπόσμο της περιοχής. Το επικείμενο κλείσιμο του όμως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην απόφαση για το επικείμενο κλείσιμο του μοναδικού καταστήματος των ΕΛΤΑ στο δήμο και σε ψήφισμα του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ένα κατάστημα που λειτουργεί αδιαλείπτως και σταθερά από το 1908 εξυπηρετώντας σήμερα:

Τους κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας, Στειρίου, Παραλίας Διστόμου, Ζεμενού, Λιβαδίου, Αγίου Νικολάου, της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά, αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων, όπως της Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, Κυριακίου και Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων. Πληθυσμό που συνυπολογιζόμενων και των «εσωτερικών μεταναστών» που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή, ανέρχεται στις 20.000 και κατά περιόδους ίσως και περισσότερους.

Μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις πανελλήνιου εύρους

Μεγάλα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα με τις αντίστοιχες υποδομές τους, που έχουν κίνηση όλη τη διάρκεια του έτους: η βυζαντινή μονή του Οσίου Λουκά, η Αράχωβα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, οι ορεινοί όγκοι Παρνασσού και Ελικώνα, οι πλαζ Αγίου Ισιδώρου και Παραλίας Διστόμου.

Η ιδιαίτερη χωροταξία της περιοχής με τις πολλές κοινότητες και τον μετακινούμενο πληθυσμό, αλλά και οι πολλαπλές επιχειρήσεις, απαιτούν άριστη γνώση των οδών, των συνοικιών και των άλλων ιδιαιτεροτήτων πρόσβασης που μόνο το υπάρχον προσωπικό γνωρίζει και φέρει σε πέρας. Κάτι που εξυπηρετεί και αντιστρόφως διότι η έδρα του καταστήματος στο Δίστομο είναι στο κέντρο της περιοχής (κεφαλοχώρι και κόμβος συγκοινωνίας) με δρόμους που οδηγούν παντού.

Αναφορικά με τον Δήμο μας ως ενεργό οργανισμό με πολλαπλές υπηρεσίες, τυχόν υλοποίηση της απόφασής σας για διακοπή της λειτουργίας, θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα λειτουργικότητας που άπτονται και του αυξημένου κόστους των τελών επικοινωνίας, με τους υπόλοιπους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις υπηρεσίες της Κυβέρνησης και τους δημόσιους οργανισμούς στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Τίθεται, δηλαδή, θέμα προϋπολογισμού του Δήμου ΔΑΑ, που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει».