newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Αυτοδιοίκηση 04 Νοεμβρίου 2025 | 10:41

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Η μεταστέγαση του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Μάνδρας σε Δημοτικό Κτίριο εξετάζεται από την δημοτική Αρχή Μάδρας-Ειδυλλίας ως βασική επιλογή για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του. Η λύση αυτή αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά κόστη ενώ δίνει ελπίδες να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, σε μια περίοδο κατά την οποία δεκάδες υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – μεταξύ αυτών και στην Αττική – διακόπτουν τη λειτουργία τους, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Η Δημοτική Αρχή Μάνδρας – Ειδυλλίας, όπως υποστηρίζεται, είχε πραγματοποιήσει θεσμικές επαφές με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και κυβερνητικούς φορείς, επιδιώκοντας να αποφευχθεί η άμεση αναστολή λειτουργίας του καταστήματος και να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την κατάρτιση ενός βιώσιμου σχεδίου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρμόδιο Γ. Δρίκο, «η παράταση δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας αλλά το χρονικό περιθώριο που απαιτείται ώστε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική και λειτουργική λύση για τη συνέχιση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στη Μάνδρα».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι στόχος είναι «η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες χωρίς διακοπές και με σεβασμό στις ανάγκες των κατοίκων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων».

Η ευρύτερη πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ στη Μάνδρα αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Δημοτικές Αρχές στην κάλυψη αναγκών που το Κράτος αδυνατεί όπως φαίνεται να εξυπηρετήσει επαρκώς. Από τη στέγαση δημοσίων λειτουργών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές έως τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών με επιδόματα και κοινωνικές δομές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή αναζήτησης λύσεων.

Ωστόσο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί ουσιαστικά στον ρόλο αυτό, απαιτείται ενίσχυση με πόρους και προσωπικό. Αν το Κράτος επιθυμεί να πετύχει αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, οφείλει να εμπιστευθεί περισσότερο την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και να τη μετατρέψει σε ισότιμο σύμμαχο στις προσπάθειες που καταβάλλει και το ίδιο για την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη.

Η Δημοτική Αρχή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση προς τα ΕΛΤΑ για τη λειτουργία του καταστήματος εντός Δημοτικού Κτιρίου που θα μειώσει αισθητά τα λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και παρακολουθείται στενά, με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Μάνδρα και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας
Αυτοδιοικητικές αντιδράσεις 03.11.25

Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας .

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου
Νησιωτικές αντιδράσεις 31.10.25

Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου

Αγανάκτηση του Δημάρχου Πάρου για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, που με επιστολή του κάνει λόγω για το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους ηλικιωμένους κατοίκους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο