ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η μεταστέγαση του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Μάνδρας σε Δημοτικό Κτίριο εξετάζεται από την δημοτική Αρχή Μάδρας-Ειδυλλίας ως βασική επιλογή για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του. Η λύση αυτή αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά κόστη ενώ δίνει ελπίδες να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, σε μια περίοδο κατά την οποία δεκάδες υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – μεταξύ αυτών και στην Αττική – διακόπτουν τη λειτουργία τους, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Η Δημοτική Αρχή Μάνδρας – Ειδυλλίας, όπως υποστηρίζεται, είχε πραγματοποιήσει θεσμικές επαφές με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και κυβερνητικούς φορείς, επιδιώκοντας να αποφευχθεί η άμεση αναστολή λειτουργίας του καταστήματος και να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την κατάρτιση ενός βιώσιμου σχεδίου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρμόδιο Γ. Δρίκο, «η παράταση δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας αλλά το χρονικό περιθώριο που απαιτείται ώστε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική και λειτουργική λύση για τη συνέχιση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στη Μάνδρα».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι στόχος είναι «η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες χωρίς διακοπές και με σεβασμό στις ανάγκες των κατοίκων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων».

Η ευρύτερη πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ στη Μάνδρα αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Δημοτικές Αρχές στην κάλυψη αναγκών που το Κράτος αδυνατεί όπως φαίνεται να εξυπηρετήσει επαρκώς. Από τη στέγαση δημοσίων λειτουργών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές έως τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών με επιδόματα και κοινωνικές δομές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή αναζήτησης λύσεων.

Ωστόσο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί ουσιαστικά στον ρόλο αυτό, απαιτείται ενίσχυση με πόρους και προσωπικό. Αν το Κράτος επιθυμεί να πετύχει αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, οφείλει να εμπιστευθεί περισσότερο την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και να τη μετατρέψει σε ισότιμο σύμμαχο στις προσπάθειες που καταβάλλει και το ίδιο για την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη.

Η Δημοτική Αρχή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση προς τα ΕΛΤΑ για τη λειτουργία του καταστήματος εντός Δημοτικού Κτιρίου που θα μειώσει αισθητά τα λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και παρακολουθείται στενά, με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Μάνδρα και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.