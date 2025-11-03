«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

«Κομφούζιο» επικρατεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας έξω από αρκετά καταστήματα των ΕΛΤΑ τα οποία από σήμερα, 3 Νοεμβρίου, παύουν να λειτουργούν.

Αρκετοί πολίτες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, ενώ κάποιοι από αυτούς αναφέρουν ότι τους προκάλεσε σύγχυση η τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας που ανέφερε τρίμηνη αναστολή της απόφασης για «λουκέτο», αλλά μόνο για συγκεκριμένα υποκαταστήματα -η συντριπτική πλειονότητα αυτών στην επαρχία.

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν. Μάταια, σπρώχνουν την πόρτα, προτού δουν το φυλλάδιο που έχει τοιχοκολληθεί, το οποίο τους καλεί να εξυπηρετούνται, στο εξής, από το κατάστημα της Αιόλου, αριθμός 100. Πρόκειται για ένα υποκατάστημα το οποίο είναι σε απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων (1,8 χλμ), καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση για ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικά προβλήματα.

Οι πολίτες, μιλώντας στο Orange Press Agency, εξέφρασαν την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά τους.

«Δεν το γνωρίζαμε, θα γίνεται χαμός στο άλλο κατάστημα»

«Δεν το γνωρίζαμε, γιατί δεν ακούσαμε κάτι. Δεν παρακολουθήσαμε Σαββατοκύριακο τηλεόραση, οπότε δεν το γνωρίζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μία επαγγελματίας της περιοχής. Η ίδια εξήγησε το πρόβλημα που της δημιουργεί το κλείσιμο: «Πολύ σημαντικό, γιατί εξυπηρετεί πολύ κόσμο για πολλές υπηρεσίες που είχε. Λάθος, πιστεύω, γιατί εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Και εμάς μας εξυπηρετούσε γιατί έχουν και επιχειρήσεις, οπότε έχουμε και μεταφορές που συνεργαζόμαστε και στέλνουμε στους πελάτες μας που στα νησιά. Ό,τι προέκυπτε, ερχόμασταν στο κατάστημα».

«Είναι δυσκολία, ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να πάμε σε άλλο κατάστημα που είναι πολύ πιο μακριά και θα γίνεται χαμός, πολύς κόσμος» προσέθεσε ο συνεταίρος της.

Την άποψη ότι η κίνηση έγινε χωρίς προετοιμασία εξέφρασε ένας κάτοικος: «Νομίζω έγινε πρόχειρα, χωρίς κάποιο σοβαρό σχεδιασμό. Χωρίς να έχει αναγγελθεί εκ των προτέρων, ώστε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι».

Ο ίδιος συνέδεσε το κλείσιμο με μια ευρύτερη τάση υποβάθμισης των υπηρεσιών: «Είναι μια πορεία των ΕΛΤΑ εδώ και χρόνια. Στο δικό μου χωριό έχει κλείσει εδώ και χρόνια το ΕΛΤΑ, όπως και το αστυνομικό κέντρο, όπως και το κοινοτικό κατάστημα, όπως και το ΑΤΜ που υπήρχε κάποτε. Για να πάει οποιοσδήποτε να πάρει ένα 50άρικο, πρέπει να πάει στον Αλμυρό, μισή ώρα αργότερα, και να περάσει και μια ραχούλα που συνήθως το χειμώνα είναι παγωμένη. Είναι η απόγνωση για τους ανθρώπους της περιοχής. Συνέβη και αυτό. Προφανώς θα συμβούν κι άλλα».