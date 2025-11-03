newspaper
«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 10:28

«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Απεργία ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται σήμερα σε Ικαρία και Σάμο - Για «μαύρη ημέρα» στην Αττική όπου σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο να μπει «λουκέτο» σε δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ, είτε άμεσα, είτε μετά από 3 μήνες καθώς κάτω από την πίεση των αντιδράσεων ανακοινώθηκε τρίμηνη αναστολή για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της επαρχίας.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων το Εργατικό Κέντρο Σάμου κήρυξε 24ωρη απεργία σήμερα για τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ στη Σάμο, και γενική απεργία στην Ικαρία. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου καλεί σε συγκέντρωση αύριο στις 6:30 το απόγευμα, στο υποκατάστημα στο Μαχαιράδο.

Στα 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουμε τρίμηνη παράταση και στα 46 άμεση σφράγιση, σημειώνει ο Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής.

«Μαύρη μέρα στην Αττική με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά»

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, κάνει λόγο για «μαύρη ημέρα στην Αττική» καθώς σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα ΕΛΤΑ. «Συνάδελφοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους και άλλοι μετακινήθηκαν με τηλεφώνημα πολύ αργά το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός μεταθετότητας», δήλωσε, αναφέροντας ότι υπάρχει συμβασιούχος με 17 έτη εργασίας στα ΕΛΤΑ.

Ο κ. Οικονόμου επισημαίνει ότι οι πολίτες θα πηγαίνουν εφεξής το δέμα σε γκισέ του ΕΛΤΑ, αλλά η διανομή θα γίνεται από ιδιώτη. «Προκαλώ να καλέσετε στο τηλέφωνο τον κ. Σκλήκα (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ) για να επιβεβαιώσει ή όχι αυτά που καταθέτω», ανέφερε.

«Αυτός ο οργανισμός έχει ιστορία δύο αιώνων που είναι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και το δίκτυο διανομής είναι το βασικό εργαλεί του. Κλείνοντας το 45% των καταστημάτων, αφήνοντας μεγάλους δήμους χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου.

«Ο κ. Σκλήκας τα λέει πολύ ωραία θεωρητικά αλλά στην πράξη σήμερα ξεκινάει μαύρη σελίδα, η εξυπηρέτηση περιορίζεται, η αξιοπρέπεια περιορίζεται και το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο», είπε καταγγέλλοντας επίσης ότι:

«Πριν από 15 μέρες ο διευθύνων σύμβουλος με εντολή του διπλασίασε τους γεωγραφικούς χάρτες, δηλαδή αν ένας δήμος,  εξυπηρετείται με 15 ταχυδρόμους από τον προηγούμενο μήνα, εξυπηρετείται με 10 και η ένταση εργασίας αυξάνεται. Πώς είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος υπάλληλος να έχει τόσο μεγάλο γεωγραφικό χάρτη να εξυπηρετήσει, με ένα μηχανάκι 20 ετών και να προσπαθεί να παρέχει ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να στηριζόμαστε σε τέτοια απόφαση, η οποία επί της ουσίας συρρικνώνει το ταχυδρομείο», αναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου, υπενθυμίζοντας ότι από τα 46 καταστήματα που σφραγίζονται άμεσα, τα 38 είναι στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
