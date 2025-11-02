newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02 Νοεμβρίου 2025 | 22:40

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Η απαξίωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) προς όφελος του ιδιωτικού τομέα δεν είναι κάτι καινούργιο. Αποτελεί σχέδιο και πολιτική επιλογή της κυβέρνησης εξ αρχής. Κατά συνέπεια ουδείς απ’ τους γνωρίζοντες δεν αιφνιδιάστηκε από την απόφαση της διοίκησης να κλείσει εν μία νυκτί 204 καταστήματα ανά την επικράτεια. Αυτό που προφανώς δεν περίμενε η κυβέρνηση ήταν οι αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να έχει ανοίξει πλέον άλλο ένα μέτωπο με την κοινωνία που προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα.

Σε…μόνιμη εξυγίανση

Από το 2020 η κυβέρνηση υποτίθεται ότι πασχίζει να εξυγιάνει τα ΕΛΤΑ ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό και επ’ αυτού δόθηκαν περί τα 280 εκατ. ευρώ από τις τσέπες των φορολογούμενων. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις και το κόστος συνολικά της οικειοθελούς αποχώρησης περί των 2.000 υπαλλήλων του Οργανισμού.

Το 2024 η εταιρεία στο πλαίσιο της ίδιας εξυγίανσης αποφάσιζε το κλείσιμο 143 καταστημάτων, ενώ παράλληλα ανακοίνωνε ότι σε βάθος τριετίας θα συνεργαζόταν με ιδιώτες σε άλλα 600 σημεία ανά την επικράτεια.

Πριν ακριβώς 13 μήνας ο ισχυρός άνδρας των ΕΛΤΑ κ. Σκλήκας ανακοίνωνε ότι υπήρχαν σε εξέλιξη τρεις διαγωνισμοί για την ανάθεση σε τρίτους της διαλογής και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων και της οδήγησης των οχημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλεπόταν καμία ενίσχυση του προσωπικού, λόγω οικονομικής στενότητας, όπως είχε αναφέρει η διοίκηση του Οργανισμού.

Πλήρωναν αδρά

Την ίδια ώρα βέβαια τα ΕΛΤΑ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πληρώνουν αδρά τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση, Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 έως το 2022 η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε συνάψει συνολικά 27 συμβάσεις με τη δικηγορική εταιρεία του πρώην βουλευτή, για θέματα που άπτονταν του… ευρωπαϊκού δικαίου, έναντι αμοιβής που έφτασε τις 821.000 ευρώ! Η αποκάλυψη του συγκεκριμένου σκανδάλου είχε οδηγήσει στην παραίτηση του τότε ceo των ΕΛΤΑ.

Ομοίως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δίνουν περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις εν μέσω πανδημίας. Πρόκειται για περίπου 32 αναθέσεις στην εταιρεία ΟΝΕΧ οι οποίες προκάλεσαν σάλο εκείνη την περίοδο -μαζί με τις άλλες ουκ ολίγες απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης με πρόσχημα τον Covid.

Πληρωμές στην «επίσημη» διαφημιστική V+O

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ στην «επίσημη» διαφημιστική εταιρεία του Μαξίμου, την V+O, η οποία στήριξε και υπέθαλψε ως γνωστόν την Ομάδα Αλήθειας. Υπολογίζεται πως η εν λόγω εταιρεία έχει εισπράξει τουλάχιστον 250.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις και με την αιτιολογία της παροχής «εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης
προγραμμάτων στρατηγικής επικοινωνίας».

Για να επιστρέψουμε στο σήμερα, μετά το σάλο που ξέσπασε η διοίκηση του Οργανισμού επιχείρησε να «χρυσώσει» το χάπι και ν’ ανασκευάσει μερικώς, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση πως ουδείς Έλληνας και ειδικά τα άτομα τις τρίτης ηλικίας  σε απομακρυσμένες περιοχές, θα μείνει χωρίς αγροτικό ταχυδρόμο και πως οι πληρωμές των συντάξεων και γενικότερα η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται κανονικά.

Το δίκτυο των ΕΛΤΑ

Παρ΄όλα αυτά δεν είναι μόνο τα ακριτικά μέρη που οδηγούνται σε περαιτέρω ερήμωση. Άνθρωποι που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά υποστηρίζουν ότι το κλείσιμο συγκεκριμένων καταστημάτων των ΕΛΤΑ ακόμα και στο Λεκανοπέδιο δεν δικαιολογείται καθώς πρόκειται για σημεία που είναι κερδοφόρα και όχι ζημιογόνα. Τονίζουν επίσης ότι το πανελλαδικό δίκτυο των ΕΛΤΑ είναι ζηλευτό για κάθε… ιδιώτη, καθώς ο Οργανισμός κατέχει εδώ και χρόνια τη θέση του λεγόμενου Καθολικού Φορέα, θέση που θα διατηρήσει έως και το 2028.

Οι σπόντες για το Υπερταμείο

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου το οποίο φαίνεται πως πιάστηκε στον ύπνο με τα ΕΛΤΑ, θεώρησε σωστή γραμμή άμυνας να προχωρήσει σε διαρροές ρίχνοντας την ευθύνη των ΕΛΤΑ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον…. Αλέξη Τσίπρα, με το πρόσχημα ότι ήταν η κυβέρνηση που έβαλε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο.

Οι διαρροές δεν έπιασαν και πολύ τόπο πάντως και πως θα μπορούσε να συμβεί αυτό άλλωστε από τη στιγμή που η ΝΔ κυβερνά από το 2019, έχει εξαγγείλει σχέδια εξυγίανσης των ΕΛΤΑ και κυρίως έχει βάλει δικούς της ανθρώπους, τόσο στη διοίκηση του Οργανισμού όσο και στο Υπερταμείο.

Όπως η….Ολυμπιακή

Συν τοις άλλοις αρκετοί είναι  εκείνοι που βλέπουν δάχτυλο «ιδιώτη» πίσω απ΄τις εν λόγω αποφάσεις. Προς τούτο, τις πρώτες βολές, ακόμα και εντός ΝΔ δέχεται ήδη ο Κωστής Χατζηδάκης, ο… μαιτρ των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς στην περίπτωση των ΕΛΤΑ βλέπουν κάποιοι ήδη το μοντέλο ιδιωτικοποίησης της Ολυμπιακής.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολυμπιακή δόθηκε σε ιδιωτική εταιρεία έχοντας ως προίκα ένα μεγάλο δίκτυο μεταφορών αλλά και υπηρεσιών (τεχνικών, εδάφους κλπ.). Κατά συνέπεια υπάρχουν φόβοι πως παρόμοιο σχέδιο έχει ξεκινήσει και για τα ΕΛΤΑ. Κάπως έτσι αναμένεται οι περιοχές-φιλέτα να δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες (εξωτερικούς συνεργάτες τους αποκαλεί η διοίκηση του Οργανισμού) και ακριτικές περιοχές -σε όσες θα υπάρχει παρουσία- να μείνουν στα ΕΛΤΑ.

Για την ιστορία το 2023 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρέθηκε στα εγκαίνια ενός νέου μεγάλου χώρου διαλογής ιδιωτικής εταιρείας στο Αιγάλεω, η οποία στο παρελθόν κονταροχτυπήθηκε επανειλημμένα με τα ΕΛΤΑ για τον διαγωνισμό των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Εν προκειμένω μιλάμε για περισσότερους από 20 εκατ. φακέλους σε σταθερή βάση.

Η εταιρεία δεν είναι άλλη από την ACS του ομίλου Φέσσα η οποία βρίσκεται σε μεταβατική φάση ήδη, καθώς πούλησε το 20% των μετοχών της στον γερμανικό κολοσσό GLS, ενώ υπάρχει option αγοράς και για το υπόλοιπο 80% εντός του 2026.

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
