Εβδομάδα ΔΕΘ ξεκινά με το Μέγαρο Μαξίμου να βάζει τις τελευταίες πινελιές πριν την ομιλία του πρωθυπουργού, το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει «καλάθι» 1,5 δισ. ευρώ και ποντάρει τα ρέστα του προκειμένου να αλλάξει το αρνητικό κλίμα με αιχμή τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Να καλλιεργήσει προσδοκίες ενόψει ΔΕΘ, επιχειρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες θα καθοριστούν άμεσα, καθώς πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

1,5 δισ. ευρώ με υπερπλεόνασμα που άγγιξε τα 11,4 δισ. ευρώ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στη Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία «τραυματισμένη» καθώς η εικόνα της έχει κλονιστεί βαριά το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε μια συγκυρία που η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα των πολιτών, με βάση τις μετρήσεις της Eurostat, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει καταρτίσει ένα οικονομικό πακέτο εξαγγελιών, το οποίο ενδέχεται να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ ποσό που αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του θηριώδους υπερπλεονάσματος του 2024, το οποίο άγγιξε τα 11,4 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πιστεύει πως το μείγμα μέτρων που θα ανακοινωθούν θα είναι ικανά να αντιστρέψουν την κατάσταση. Το λεγόμενο «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης θα περιλαμβάνει «πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βοηθήσουν να ανασάνει ο κόσμος και σε σχέση με την ακρίβεια. Διότι όταν δίνεις λιγότερους φόρους στο κράτος, έχεις παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσεις δυσκολίες», είπε στον Status FM.

Οι πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι εν τέλει «ακόμα μερικά βήματα μπροστά όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τα νοικοκυριά. Θα είναι μέτρα ανακούφισης σε κάποιο βαθμό, της μεσαίας τάξης», προϊδέασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν

Σύμφωνα με τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με επικρατέστερο σενάριο την προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών 15% για εισοδήματα 10.000 έως 15.000 ευρώ από 22% που είναι σήμερα και 40% ή 42% από 40.000 έως 50.000 ευρώ από 44% που ισχύει τώρα.

Η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει νέα φορομπόνους για οικογένειες με παιδιά, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξει «κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης και μικρές αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο.

Από εκεί και πέρα, επί τάπητος βρίσκεται και η προσωπική διαφορά, που εξανεμίζει τις αυξήσεις που λαμβάνουν περίπου 670.000 συνταξιούχοι.

Ένα άλλο μέτρο που εξετάζεται είναι η επέκταση της ενίσχυσης των 250 ευρώ που θα δοθεί το Νοέμβριο στους συνταξιούχους.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και σε αύξηση μισθών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, προκρίνεται νέα αύξηση 40 ευρώ για περίπου 1 εκατ. εργαζόμενους.

Ο μηδενικός ΦΠΑ στις νέες οικοδομές πρόκειται να ενσωματωθεί στο καλάθι της ΔΕΘ καθώς σε συνδυασμό με το πάγωμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και του φόρου υπεραξίας έως το τέλος του 2026.

Την ίδια στιγμή, απορρίπτονται κατηγορηματικά σενάρια για 13ο και 14ο μισθό ή σύνταξη.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι βουλευτές της ΝΔ

Η τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει κινητοποιήσει όχι μόνο τον κυβερνητικό, αλλά και τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας με το εσωκομματικό μέτωπο να εξακολουθεί να είναι διάπλατα ανοιχτό.

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές εισπράττουν την έντονη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους ίδιους τους πολίτες για την κυβέρνηση, κάθε φορά που επισκέπτονται τις εκλογικές τους περιφέρειες, όπως έκαναν ήδη τώρα το καλοκαίρι.

Ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις, τόσο μέσω των εξαγγελιών του όσο και επιχειρώντας να δώσει στους βουλευτές του την αίσθηση ότι διαθέτει κάποιο σχέδιο και κάποια στρατηγική για την αντιστροφή του αρνητικού, για την κυβέρνηση, κλίματος.