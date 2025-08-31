Παύλος Μαρινάκης: Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ και αναφορές σε «δεξιά ατζέντα» – Τι είπε για Τσίπρα και Σαμαρά

Κλίμα προσδοκιών ενόψει των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, επιχειρεί να καλλιεργήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη σε κυριακάτικη εφημερίδα, μιλώντας γενικά και αόριστα για «πολιτικές που μειώνουν φόρους, δίνουν ανάσα στην οικονομία και παράγουν συνέχεια νέες, καλύτερες δουλειές, οι οποίες φέρνουν έσοδα στο κράτος» και για «στήριξη της οικογένειας».

Με την πραγματικότητα να τον διαψεύδει, ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι «σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών – με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Γαλλίας – εμείς θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα που αυξάνουν μόνιμα το εισόδημα των πολιτών».

Για τη στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο Ρωσίας -Ουκρανίας ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η στάση υπέρ της Ουκρανίας θεωρείται μονόδρομος λόγω της απειλής αναθεωρητισμού που υφίσταται η Ελλάδα. Για το εάν υπάρχουν δύο σχολές στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η εξωτερική πολιτική είναι μία και ενοποιημένη και υπαγορεύεται από τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.

Για Τσίπρα

Σε ερώτηση για τις φήμες δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία τον θεωρεί «βατό» αντίπαλο, ο κ. Μαρινάκης, κατά την προσφιλή του τακτική, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό μιλώντας απαξιωτικά:

«Θα ήταν προσβλητικό για τους ανθρώπους που στήριξαν τη ΝΔ και την επανεξέλεξαν το 2023 να πιστεύαμε ότι αυτό που χρειάζεται η κυβέρνηση, είναι να χαμηλώσει τόσο πολύ τον πήχη. Ο κ. Τσίπρας αποδοκιμάστηκε από τους πολίτες, σε τρεις διαδοχικές εκλογές, τόσο ως πρωθυπουργός, αλλά, ακόμα πιο εκκωφαντικά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη Δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία, αλλά όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν, δεν θα ξαναγράψουν την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο, αλλά το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα πετύχει στα περισσότερα από αυτά, τα οποία ζητάνε οι πολίτες», είπε.

Για Σαμαρά – Οι αναφορές στη «δεξιά ατζέντα»

Για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά «με δεδομένο πως η ΝΔ φαίνεται να χάνει διαρκώς από τα δεξιά της», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει φήμες περί μελλοντικών κινήσεων συγκεκριμένων προσώπων ή πολιτικών σχηματισμών. «Από κει και πέρα, πράγματι κάποιοι επενδύουν και στη χώρα μας, στην ακροδεξιά ρητορική και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε» είπε και πρόσθεσε: «Θα στέλναμε σε κρίσιμες Συνόδους Κορυφής έναν πολιτικό που λέει δημοσίως ότι μας «τσιπάρουν» με τις νέες ταυτότητες; Θα ήθελαν οι πολίτες μια νέα -ω μη γένοιτο- υβριδική απειλή στα σύνορα να την διαχειριστεί ένας από τους πολιτικούς που επένδυσαν σε «χαμένα βαγόνια» και «εξαφανισμένους νεκρούς»;

Αυτό που πραγματικά αποτελεί «δεξιά ατζέντα» είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα. Και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα μας κατάφερε να σταθεί όρθια και να μεγαλώσει, στην πιο δύσκολη παγκόσμια συγκυρία».

Σε ερώτηση για το εάν η σημερινή ΝΔ αποκηρύσσει τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική ο κ. υφυπουργός στον πρωθυπουργό είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε από τον πρωθυπουργό, ούτε οι προθέσεις, ούτε ο πατριωτισμός κανενός από τους προκατόχους του.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Ερωτώμενος για τα ποσοστά που κατέγραψε η ΝΔ στις προηγούμενες ευρωεκλογές ο κ. Μαρινάκης είπε ότι παρά τις καθαρά νικηφόρες της, η απόσταση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση παραμένει σημείο προβληματισμού.

Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι τεχνηέντως ταυτίζει δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις. Υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών μεθοδεύσεων για τα Τέμπη λέγοντας ότι προωθεί την απευθείας παραπομπή υπουργών στον φυσικό δικαστή με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο διαχωρίζεται από τη διαδικασία που αφορά μη πολιτικά πρόσωπα.

Το ίδιο έκανε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Εξεταστική Επιτροπή θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη διαλεύκανση και τη διαφάνεια, με προσδοκία ότι θα φωτίσει κάθε πτυχή της υπόθεσης σε βάθος χρόνου.

Σε αναφορά για αλλαγή του εκλογικού νόμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα κάτι που ξεκαθάρισε πρόσφατα ο πρωθυπουργός.