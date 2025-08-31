newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Παύλος Μαρινάκης: Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ και αναφορές σε «δεξιά ατζέντα» – Τι είπε για Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 31 Αυγούστου 2025 | 12:33

Παύλος Μαρινάκης: Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ και αναφορές σε «δεξιά ατζέντα» – Τι είπε για Τσίπρα και Σαμαρά

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το θέμα των Τεμπών όπως επίσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κλίμα προσδοκιών ενόψει των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, επιχειρεί να καλλιεργήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη σε κυριακάτικη εφημερίδα,  μιλώντας γενικά και αόριστα για «πολιτικές που μειώνουν φόρους, δίνουν ανάσα στην οικονομία και παράγουν συνέχεια νέες, καλύτερες δουλειές, οι οποίες φέρνουν έσοδα στο κράτος» και για «στήριξη της οικογένειας».

Με την πραγματικότητα να τον διαψεύδει, ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι «σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών – με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Γαλλίας – εμείς θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα που αυξάνουν μόνιμα το εισόδημα των πολιτών».

Για τη στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο Ρωσίας -Ουκρανίας ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η στάση υπέρ της Ουκρανίας θεωρείται μονόδρομος λόγω της απειλής αναθεωρητισμού που υφίσταται η Ελλάδα.  Για το εάν υπάρχουν δύο σχολές στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η εξωτερική πολιτική είναι μία και ενοποιημένη και υπαγορεύεται από τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.

Για Τσίπρα

Σε ερώτηση για τις φήμες δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία τον θεωρεί «βατό» αντίπαλο, ο κ. Μαρινάκης, κατά την προσφιλή του τακτική, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό μιλώντας απαξιωτικά:

«Θα ήταν προσβλητικό για τους ανθρώπους που στήριξαν τη ΝΔ και την επανεξέλεξαν το 2023 να πιστεύαμε ότι αυτό που χρειάζεται η κυβέρνηση, είναι να χαμηλώσει τόσο πολύ τον πήχη. Ο κ. Τσίπρας αποδοκιμάστηκε από τους πολίτες, σε τρεις διαδοχικές εκλογές, τόσο ως πρωθυπουργός, αλλά, ακόμα πιο εκκωφαντικά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη Δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία, αλλά όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν, δεν θα ξαναγράψουν την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο, αλλά το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα πετύχει στα περισσότερα από αυτά, τα οποία ζητάνε οι πολίτες», είπε.

Για Σαμαρά – Οι αναφορές στη «δεξιά ατζέντα»

Για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά «με δεδομένο πως η ΝΔ φαίνεται να χάνει διαρκώς από τα δεξιά της», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει φήμες περί μελλοντικών κινήσεων συγκεκριμένων προσώπων ή πολιτικών σχηματισμών.  «Από κει και πέρα, πράγματι κάποιοι επενδύουν και στη χώρα μας, στην ακροδεξιά ρητορική και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε» είπε και πρόσθεσε: «Θα στέλναμε σε κρίσιμες Συνόδους Κορυφής έναν πολιτικό που λέει δημοσίως ότι μας «τσιπάρουν» με τις νέες ταυτότητες; Θα ήθελαν οι πολίτες μια νέα -ω μη γένοιτο- υβριδική απειλή στα σύνορα να την διαχειριστεί ένας από τους πολιτικούς που επένδυσαν σε «χαμένα βαγόνια» και «εξαφανισμένους νεκρούς»;

Αυτό που πραγματικά αποτελεί «δεξιά ατζέντα» είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα. Και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα μας κατάφερε να σταθεί όρθια και να μεγαλώσει, στην πιο δύσκολη παγκόσμια συγκυρία».

Σε ερώτηση για το εάν η σημερινή ΝΔ αποκηρύσσει τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική ο κ. υφυπουργός στον πρωθυπουργό είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε από τον πρωθυπουργό, ούτε οι προθέσεις, ούτε ο πατριωτισμός κανενός από τους προκατόχους του.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Ερωτώμενος για τα ποσοστά που κατέγραψε η ΝΔ στις προηγούμενες ευρωεκλογές ο κ. Μαρινάκης είπε ότι παρά τις καθαρά νικηφόρες της, η απόσταση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση παραμένει σημείο προβληματισμού.

Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι τεχνηέντως ταυτίζει δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις. Υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών μεθοδεύσεων για τα Τέμπη λέγοντας ότι προωθεί την απευθείας παραπομπή υπουργών στον φυσικό δικαστή με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο διαχωρίζεται από τη διαδικασία που αφορά μη πολιτικά πρόσωπα.

Το ίδιο έκανε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Εξεταστική Επιτροπή θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη διαλεύκανση και τη διαφάνεια, με προσδοκία ότι θα φωτίσει κάθε πτυχή της υπόθεσης σε βάθος χρόνου.

Σε αναφορά για αλλαγή του εκλογικού νόμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα κάτι που ξεκαθάρισε πρόσφατα ο πρωθυπουργός.

Business
Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
31.08.25
Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
31.08.25
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25
«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
30.08.25
«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ
30.08.25
«Μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής - και ο Νεκτάριος Σαντορινιός το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
30.08.25
Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
30.08.25
«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - Για «στοιχεία χοντροκομμένης διαπλοκής» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
30.08.25
«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
30.08.25
«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25
«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία
Πολιτική 29.08.25
Τα υπουργεία που βάζουν στοπ στα σχέδια του δημάρχου Χάρη Δούκα. Η απάντηση από πλευράς Δήμου που δείχνει Μπακογιάννη και τον «Μεγάλο Περίπατο». Τι προβλέπει η μελέτη για το κυκλοφοριακό και ποια ήταν η απόφαση του ΣτΕ για το θέμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25
Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25
Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 31.08.25
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κρήτη - Κατηγορούνται στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
31.08.25
Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»
31.08.25
Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη
Ελλάδα 31.08.25
Η σύγχυση με τα δύο «τελικά» αντίθετα πορίσματα για τα Τέμπη η μη εξέταση κρίσιμων τμημάτων των τραίνων, τα αναπάντητα ερωτήματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η καθυστερημένη αυτοψία, η παρασκηνιακή «επίθεση» στους ευρωπαίους ερευνητές του δυστυχήματος κι η άστοχη επικοινωνιακή εκμετάλλευση.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης – Συλλήψεις σε Ελλάδα, Γερμανία
31.08.25
Η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης επετεύχθη στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ, με τις Γερμανικές Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου DEA της αμερικάνικης Πρεσβείας

Σύνταξη
Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου
Opinion 31.08.25
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οφείλει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια - τουλάχιστον ηθικό όριο - στην πολιτική αντιπαράθεση και ότι όχι, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα

Ειδικός Συνεργάτης
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
31.08.25
Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καισαριανή – Ακόμη μία στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 31.08.25
Στην Καισαριανή έγιναν δύο συλλήψεις ενός 49χρονου και μιας 26χρονης, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων - Στον Ασπρόπυργο συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση κάνναβης

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» – Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο
31.08.25
Συγκλονίζει ο πατέρας της μιλώντας για την ψυχολογική αλλά και σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του μετά το τροχαίο στην Πάτρα - «Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πονάει και κλαίει»

Σύνταξη
Φωτιές: Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
31.08.25
«Η εγκαταλελειμμένη γη τροφοδοτεί τις πυρκαγιές» - Η αντίθετη τάση συγκριτικά με τις ΗΠΑ - Η κλιματική κρίση χειροτερεύει - Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη χειρότερη θέση το φετινό καλοκαίρι 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
31.08.25
Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 31.08.25
Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Σύνταξη
Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ
31.08.25
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Σύρου - Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθηκαν και τρεις αλλοδαποί που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες από τους δράστες που κατηγορούνται για διακίνηση

Σύνταξη
