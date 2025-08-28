newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Αυγούστου 2025 | 18:30

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά οικονομικά ζητήματα στην Ελλάδα με επιπτώσεις που αγγίζουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, όπως μετριέται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), παρουσιάζει σταθερή ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) έτρεξε τον περασμένο μήνα με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,1% επιταχύνοντας από το 2,8% της μέτρησης Ιουνίου

Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,1%. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%.

Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,1%

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες

Είναι η τρίτη κατά σειρά αύξηση του ποσοστού καθώς τον Μάιο μετρήθηκε στο 2,5%, τον Ιούνιο στο 2,8% και τον Ιούλιο στο 3,1% με τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό μια συνεχή πίεση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

Την κούρσα των αυξήσεων οδηγεί το κόστος της στέγασης. «Φωτιά» έχουν πάρει τα ενοίκια με αυξήσεις 11,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ σε ένδυση-υπόδηση οι ανατιμήσεις φτάνουν το 8,4%. Ακριβότερο 18,9% είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και 4,4% το φυσικό αέριο. Στα ασφάλιστρα υγείας οι αυξήσεις είναι 7%, ενώ το «πακέτο διακοπών» κοστίζει 6,4% ακριβότερα.

Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» όμως είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, που φαίνεται να ξανασηκώνει κεφάλι. Ενώ οι τιμές στο ελαιόλαδο καταγράφουν πτώση 27% ανατιμήσεις 19,3% καταγράφονται στα φρούτα και τα λαχανικά και 16,8% στον καφέ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι τιμές της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των ανατιμήσεων σε ψωμί (2%), άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), κρέατα (6,2%), νωπά ψάρια (7%), γιαούρτι (3,4%), φρούτα (19,3%), λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), ζάχαρη – σοκολάτες – γλυκά – παγωτά (6,4%) και καφέ (16,8%). Μάλιστα, τα φρούτα και ο καφές συγκαταλέγονται στα πέντε προϊόντα με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών τον Ιούλιο του 2025.

Δεν αναμένουμε αποκλιμάκωση

Εκτός από τα φρούτα που ήδη πήραν ξανά «φωτιά», οι προβλέψεις για το φθινόπωρο δεν είναι αισιόδοξες ούτε για τα ψάρια και τα κρέατα που θα δουν και αυτά ανατιμήσεις.

«Αυτή η μεγάλη έκρηξη των τιμών δεν δικαιολογείται. Πέρυσι λόγω της ξηρασίας είχε πολύ μειωμένη παραγωγή, φέτος έγινε μία πάρα πολύ καλή παραγωγή. Εδώ τώρα λοιπόν και οι παραγωγοί και οι αγρότες αλλά και οι έμποροι, κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» ανέφερε (MEGA) προ ολίγων ημερών ο ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

Όσο για το φθινόπωρο, ο ίδιος εκτιμά ότι «θα υπάρχουν περαιτέρω ανατιμήσεις. Λόγω της μεγάλης αύξησης τόσο των εργατικών χεριών, που λείπουν κιόλας, αλλά και τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και όλα τα αυτά τα οποία χρειάζεται για να παράξει το προϊόν ο παραγωγός, ο αγρότης, θα δούμε μεγαλύτερες αυξήσεις τους επόμενους μήνες στα προϊόντα».

Ο ίδιος επιμένει ότι υπάρχει κερδοσκοπία, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας των τροφίμων, με αποτέλεσμα από το χωράφι στο ράφι οι τιμές να ανεβαίνουν από 3 ως και 10 φορές σε εξαιρετικές περιπτώσεις. «Δεν ψήφισαν νόμο ότι κανένα προϊόν δεν θα φεύγει από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο; Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί;» αναρωτιέται.

Δεν είναι τυχαία που σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, στο ερώτημα «ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στη χώρα», η ακρίβεια καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέση, με ποσοστά άνω του 50%.

Οι προβλέψεις για το φθινόπωρο, όσον αφορά τις τιμές σε βασικά προϊόντα, δεν είναι αισιόδοξες

Στη ΔΕΘ με το δικό της «καλάθι» η κυβέρνηση

Το γεγονός αυτό δεν περνά απαρατήρητο από την κυβέρνηση. Μπορεί ο πληθωρισμός να «ταΐζει» τα ταμεία του κράτους, με υπερέσοδα από τους έμμεσους φόρους και το φόρο εισοδήματος, ροκανίζει όμως την υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας που βλέπει να χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις που μετρούν την πρόθεση ψήφου.

Στριμωγμένη όσο ποτέ, μετά τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ετοιμάζει επίθεση φιλίας στη μεσαία τάξη, με πακέτο παροχών στη ΔΕΘ για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα. Στο «καλάθι» της έχει μέτρα 1,5 δισ. ευρώ αλλά παραμένει αμφίβολο αν οι όποιες εξαγγελίες θα σταθούν ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πιστεύει πως το μείγμα μέτρων που θα ανακοινωθούν θα είναι ικανά να αντιστρέψουν την κατάσταση.  Το λεγόμενο «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης θα περιλαμβάνει «πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βοηθήσουν να ανασάνει ο κόσμος και σε σχέση με την ακρίβεια. Διότι όταν δίνεις λιγότερους φόρους στο κράτος, έχεις παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσεις δυσκολίες», είπε στον Status FM.

Οι πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι εν τέλει «ακόμα μερικά βήματα μπροστά όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τα νοικοκυριά. Θα είναι μέτρα ανακούφισης σε κάποιο βαθμό, της μεσαίας τάξης», προϊδέασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τράπεζες
UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

