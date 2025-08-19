Η ακρίβεια εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα, με τους καταναλωτές να βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και να βλέπουν τον μισθό τους να εξανεμίζεται όλο και πιο γρήγορα μέσα στον μήνα.

Εκτός από τα φρούτα που ήδη πήραν ξανά «φωτιά», οι προβλέψεις για το φθινόπωρο δεν είναι αισιόδοξες ούτε για τα ψάρια και τα κρέατα που θα δουν και αυτά ανατιμήσεις.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούλιο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα φρούτα 19,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2024», λέει στο Mega ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

«Αυτή η μεγάλη έκρηξη των τιμών δεν δικαιολογείται. Πέρυσι λόγω της ξηρασίας είχε πολύ μειωμένη παραγωγή, φέτος έγινε μία πάρα πολύ καλή παραγωγή. Εδώ τώρα λοιπόν και οι παραγωγοί και οι αγρότες αλλά και οι έμποροι, κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα», προσθέτει ο ίδιος.

Ανατιμήσεων συνέχεια

Ο κ. Ραυτόπουλος σημειώνει στη συνέχεια ότι παρατηρείται «να παραμένουν υψηλά και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και τα βερίκοκα σε τιμές οι οποίες σε άλλη εποχή πέρυσι, για παράδειγμα, ήταν σχεδόν στο 80% της τιμής τους. Φέτος είναι στα 3,5 ευρώ περίπου. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στο 1,5 με 2 ευρώ».

Ακολούθως τονίζει ότι «βλέπουμε τεράστιες ανατιμήσεις στα φρούτα, όπως αυτό προκύπτει και από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά δεν βλέπουμε μόνο στα φρούτα, βλέπουμε και στα κρέατα, βλέπουμε και στα ψάρια, βλέπουμε και στον καφέ, βλέπουμε και στα είδη ζαχαροπλαστείου».

Η απόσταση της τιμής από το χωράφι στο ράφι είναι από τρεις έως – σε εξαιρετικές περιπτώσεις – και δέκα φορές παραπάνω, υπογραμμίζει ο ίδιος.

Όσο για το φθινόπωρο, ο ίδιος εκτιμά ότι «θα υπάρχουν περαιτέρω ανατιμήσεις. Λόγω της μεγάλης αύξησης τόσο των εργατικών χεριών, που λείπουν κιόλας, αλλά και τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και όλα τα αυτά τα οποία χρειάζεται για να παράξει το προϊόν ο παραγωγός, ο αγρότης, θα δούμε μεγαλύτερες αυξήσεις τους επόμενους μήνες στα προϊόντα».