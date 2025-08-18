Φρούτα από χρυσάφι: Νέες ανατιμήσεις μετά τον 15Αύγουστο

Αμέσως μετά τον 15Αύγουστο, όσοι επιστρέφουν από την καλοκαιρινή άδεια, βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ανατιμήσεων, ιδίως στα φρούτα και σε άλλα νωπά τρόφιμα.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ του Μega, τα φρούτα του καλοκαιρού αντί να δροσίσουν τους καταναλωτές, έβαλαν «φωτιά» στις τσέπες τους, με ανατιμήσεις που σχεδόν φτάνουν το 20%.

Τα χειρότερα όμως έπονται, αφού στις τιμές χονδρικής, όπως καταγράφονται στα δελτία του Οργανισμου Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), σημειώνονται ανατιμήσεις σε φρέσκα φρούτα που φτάνουν το 90% σε βάθος ενός έτους. Ακόμα και σε σύγκριση με τα μέσα Ιουλίου, υπάρχουν ανατιμήσεις άνω του 10% σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Τιμές «φωτιά» στα φρέσκα φρούτα

Από την περιοδεία του Mega στις αγορές, καταγράφηκαν οι παρακάτω τιμές «φωτιά» σε φρέσκα φρούτα:

– Σύκα: 5 – 7€/κιλό (λαϊκές αγορές), 7.5 €/κιλό (σούπερ μάρκετ), 6.90€/κιλό (μανάβικα)

– Σταφύλια: 1.80 – 2.5 €/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,18 €/κιλό (σούπερ μάρκετ), 4.20 €/κιλό (μανάβικα)

– Ροδάκινα: 2 – 2.5 €/κιλό (λαϊκές αγορές), 3.25 – 3.89€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25€/κιλό (μανάβικα)

– Νεκταρίνια: 2 – 2.5 €/κιλό (λαϊκές αγορές), 3.75€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25€/κιλό (μανάβικα)

– Αχλάδια: 2.5 – 3 €/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,87€/κιλό (σούπερ μάρκετ), 3,76€/κιλό (μανάβικα)

Απλησίαστα παραμένουν τα ψάρια και τα κορεατικά, με αυξήσεις 7% στα ψάρια και 6,2% στα κρέατα.

Πέντε χρονια ανατιμήσεις

Οι καταναλωτές πάντως, είναι ιδιαίτερα καταπονημένοι μετά από 5 χρόνια πληθωριστικών πιέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 είναι 34,5%.

Το φθινόπωρο προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς οι τιμές των τροφίμων αποδεικνύονται ευάλωτες σε κάθε… γύρισμα του καιρού, στην παραμικρή αλλαγή των συνθηκών της καθημερινότητας.

Τα φρούτα στη χονδρική: Ετήσιες ανατιμήσεις από 20% ως 90%

Με βάση τις τιμές χονδρικής στα φρέσκα φρούτα στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη, διαπιστώνονται οι εξής ανατιμήσεις, σε σχέση με πέρυσι τον Αύγουστο:

Αχλάδια Σάντα Μαρία: Aυξήσεις 25% (επικρατούσα τιμή 1.50 €/κιλό από 1.20 €/κιλό τον Αύγουστο του 202 2024)

Λεμόνια (εισαγωγής): Αυξήσεις 90% (1.90 €/κιλό από 1€/κιλό )

Μήλα: Αυξήσεις 36,3% (1.50 €/κιλό από 1€/κιλό)

Πορτοκάλια Βαλέντσια: Αυξήσεις 38,5% (0,90 €/κιλό από 0,65)

Ροδάκινα: Αυξήσεις 50% (1.80 €/κιλό από 1.20)

Ροδάκινα Λευκόσαρκα – Νεκταρίνια: Αυξήσεις 33% (2 €/κιλό από 1.50)

Σταφύλια (σουλτανίνα): Αυξήσεις 20% (1.80 €/κιλό από 1.50)

Σύκα: Αυξήσεις 22% (5.50 €/κιλό από 4.50)