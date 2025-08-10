newspaper
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
09.08.2025 | 18:03
Σύλληψη για τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Αυγούστου 2025 | 08:00

Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Spotlight

Νέες ανατιμήσεις γονατίζουν τους φορολογούμενος, χτυπώντας πλέον σε όλα τα πεδία, από τη δυνατότητα για διακοπές μέχρι τις υπηρεσίες αναψυχής, με την αυξανόμενη ακρίβεια να εκτοξεύει την ήδη ασφυκτική πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά.

Όσον αφορά στις διακοπές, σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών στα πακέτα των διακοπών, τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ, τα πανδοχεία, τα καύσιμα, την μετακίνηση με αεροπλάνο και σχετικές υπηρεσίες, ενώ και η διασκέδαση έγινε ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση, με αυξήσεις σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εστιατόρια, καφετέριες, τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, κατοικίδια ζώα, καπνό, καφενεία, κυλικεία, μικρά είδη αναψυχής, άνθη και σχετικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες είχαμε αυξήσεις τιμών σχεδόν σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς, και στα τρόφιμα, με τις σημαντικότερες ανατιμήσεις σε αυτόν τον τομέα να σημειώνονται σε:

  • Ψωμί (2%),
  • Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%),
  • Κρέατα (6,2%),
  • Ψάρια νωπά (7%),
  • Γιαούρτι (3,4%),
  • Φρούτα (19,3%),
  • Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%),
  • Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (6,4%) και
  • Καφέ (16,8%).

Η ακρίβεια έπληξε και τους εξής τομείς:

  • Ένδυση και υπόδηση (8,4%),
  • Ενοίκια κατοικιών (11,3%),
  • Ηλεκτρισμό (18,9%),
  • Φυσικό αέριο (4,4%),
  • Πακέτο διακοπών (6,4%),
  • Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (6%),
  • Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (5,7%) και
  • Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Τις τελευταίες ημέρες, μέσα σε μόλις έναν μήνα, είχαμε εξίσου σημαντικές αυξήσεις τιμών, με τις πιο μεγάλες να σημειώνονται σε:

  • Μοσχάρι (1,1%),
  • Πουλερικά (2,6%),
  • Ψάρια νωπά (1%),
  • Ελαιόλαδο (9,5%),
  • Λαχανικά νωπά (1,1%),
  • Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (1%),
  • Λοιπά τρόφιμα (3%),
  • Καφέ (5,3%),
  • Ενοίκια κατοικιών (0,6%),
  • Ηλεκτρισμό (5,7%),
  • Φυσικό αέριο (2,7%),
  • Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και
  • Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).

Διακοπές και διασκέδαση με τις τιμές στα ύψη

Αναλυτικότερα, κατά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, o πληθωρισμός του Ιουλίου (3,1%) είναι απόρροια των παρακάτω αυξήσεων τιμών:

+ 2,8% στην ομάδα: Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.

+ 1,8% στην ομάδα: Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

+ 8,4% στην ομάδα: Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

+ 6,6% στην ομάδα: Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

+ 2,0% στην ομάδα: Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

+ 2,1% στην ομάδα: Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

+ 0,8% στην ομάδα: Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής, άνθη, κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.

+ 2,6% στην ομάδα: Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

+ 6,2% στην ομάδα: Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

+ 0,6% στην ομάδα: Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Economy
Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
inTown
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Αττική 09.08.25

Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Κάτοικοι από τρεις οικισμούς περιγράφουν στο in τις δύσκολες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών – Οι φωτιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συνέλαβαν άρον άρον δύο εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα
Ελλάδα 09.08.25

Συνέλαβαν άρον άρον δύο εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα

Σε σύλληψη για την πυρκαγιά στην Κερατέα δύο απλών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και μάλιστα από το τμήμα Καλλιθέας που πήγαν να κάνουν αυτοψία, προχώρησαν με πρωτοφανή σπουδή οι Αρχές, με την εταιρεία να μιλά για παράνομες συλλήψεις

Σύνταξη
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο 09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Ανησυχητικές» εικόνες 10.08.25

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Απειλή από Κίνα 10.08.25

Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του Έλον Μασκ

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
«Aπολύτως»... πιθανό! 10.08.25

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρίσταται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θα αναθεωρήσουν τις εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή των τελευταίων 25 ετών!
«Δεν υπάρχει» 10.08.25

Οι ΗΠΑ ξαναγράφουν τις προηγούμενες εθνικές εκθέσεις για το κλίμα αμφισβητώντας την κλιματική αλλαγή

Την ώρα που όλος ο πλανήτης υποφέρει από ξηρασία και πλημμύρες, η λύση που βρήκαν οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, είναι να ξαναγράψουν τις εκθέσεις των τελευταίων 25 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς
Κόσμος 10.08.25

Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

Την ώρα που ο λιμός συνεχίζεται στη Γάζα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και γιατροί της πόλης ζητούν την ορθολογική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα
Κόσμος 10.08.25

Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Οι ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και η πρόεδρος της Κομισιόν ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία πριν τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν για να έχει η Ουκρανία διαπραγματευτικά όπλα

Σύνταξη
Γάζα: Παιδί σκοτώθηκε από πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που ρίχθηκε από αέρος
Σκληρές εικόνες 09.08.25

Βίντεο - ντοκουμέντο: Παιδί σκοτώθηκε από πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που ρίχθηκε από αέρος στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι η ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από τον αέρα είναι τόσο ανεπαρκής όσο και επικίνδυνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

