Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε χθες Πέμπτη την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε από την κουβανική κυβέρνηση (στη φωτογραφία του Reuters/Norlys Perez, επάνω, κυβερνητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ σταθμεύει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί της Αβάνας).

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η κουβανική κυβέρνηση τόνισε επίσης στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αβάνας.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της αμερικανικής κυβέρνησης για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τόνισε χθες ότι η άρση του «αποκλεισμού» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα ήταν ένας «πιο απλός» τρόπος να βοηθήσουν το νησί.

«Αίροντας τον αποκλεισμό»

«Θα ήταν δυνατόν να αμβλυνθούν οι ζημιές με πιο απλό και πιο γρήγορο τρόπο αίροντας ή χαλαρώνοντας τον αποκλεισμό, καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι η ανθρωπιστική κατάσταση (στο νησί) υπολογίζεται ψυχρά και προκαλείται» από την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Κούβα υφίσταται από τα τέλη Ιανουαρίου έναν ενεργειακό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ και βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και μέρες με μια πολύ σοβαρή κρίση που προκαλεί ατελείωτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ