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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) στη Βαρκελώνη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο της Honda κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7, στη Σάντα Περπέτουα ντε Μογκόντα.

Σύμφωνα με την El País, το προσωπικό του εργοστασίου, περίπου 150 άτομα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Στις εγκαταστάσεις αποθηκεύονται μοτοσικλέτες έτοιμες προς πώληση.

Τεράστια μαύρα σύννεφα καπνού κάλυψαν τον ουρανό και ήταν ορατά από μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά

A Santa Perpètua de Mogoda continuem treballant en l’extinció de l’incendi que afecta completament una nau industrial del polígon Torre del Rector, dedicada a l’automoció. Hi som amb 18 dotacions, treballant amb l’objectiu d’impedir la propagació del foc a altres naus properes. pic.twitter.com/5hdgSM6Hvg — Bombers (@bomberscat) June 5, 2026

A Honda warehouse is currently on fire in Santa Perpètua de Mogoda, near Barcelona, Spain. More than 150 workers have been evacuated so far. pic.twitter.com/NwWUlNMP4O — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 5, 2026



Στο σημείο επιχείρησαν 28 επίγειες ομάδες με 17 οχήματα της Πυροσβεστικής της Καταλονίας (Bombers de la Generalitat). Παράλληλα, ζητήθηκε η εκκένωση γειτονικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων λόγω του φόβου εξάπλωσης της φωτιάς.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Emergencia en #España 🚨 Elementos de bomberos trabajan intensamente para sofocar un gran incendio registrado en una nave industrial dentro de la planta de Honda en Barcelona. Grandes columnas de humo son visibles desde varios puntos de la ciudad. 👨‍🚒🔥🇪🇸 👇… pic.twitter.com/nQLo9Crl67 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

Η Πολιτική Προστασία της Καταλονίας κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και, σε περίπτωση που ο καπνός πλησίαζε τις κατοικίες τους, να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα. Ο δήμαρχος της Σάντα Περπέτουα ντε Μογκόντα, Χουάν Κάρλος Μινγκέθα, δήλωσε στο 3Cat ότι ο καπνός «δεν είναι τοξικός», προσθέτοντας πως εξεταζόταν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη του εργοστασίου.