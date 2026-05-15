Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, που την κάλεσε να αφυπνιστεί σε ένα κόσμο που έχει αλλάξει ενώ εστίασε στον τρόπο λήψης αποφάσεων με ομοφωνία που είναι δυσλειτουργικός.

Ο κόσμος που κάποτε συνέβαλε στην ευημερία της Ευρώπης δεν υπάρχει πλέον, είπε στην ομιλία με την ευκαιρία της απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου στο Αάχεν της Γερμανίας και πρόσθεσε «για πρώτη φορά στη ζωή μας, είμαστε πραγματικά μόνοι μαζί».

Ο Ντράγκι επανέλαβε το μήνυμά του ότι η Ευρώπη πρέπει να συνέλθει για να αντιμετωπίσει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, μια πραγματικότητα όπου οι ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο αντιφατικές και απρόβλεπτες» και «μπορεί να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλειά μας».

Στην Ανατολή όπως και στη Δύση « η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί τις ολοένα και πιο σύνθετες εξαρτήσεις τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Κίνα».

Ενώ το Πεκίνο δεν υπήρξε ποτέ πραγματικός εταίρος στην Ανατολή, οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον στη Δύση είναι πιθανώς το πραγματικό υπαρξιακό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα.

«Per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi, siamo davvero soli insieme». Con queste parole Mario Draghi ha aperto la parte più densa del suo intervento ad Aquisgrana, dove il 14 maggio 2026 ha ricevuto il Premio Internazionale Carlo Magno, il riconoscimento più… pic.twitter.com/Uil5319bGR — La Stampa (@LaStampa) May 14, 2026



Εν τω μεταξύ, προειδοποιεί ο Ντράγκι, «στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένο ότι οι φύλακες της μεταπολεμικής τάξης εξακολουθούν να είναι αφοσιωμένοι στη διατήρησή της». Αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα άμυνας, η οποία ωστόσο θεωρείται ως «ευκαιρία» για την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα.

« Μια συμμαχία στην οποία η Ευρώπη εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά της είναι μια συμμαχία στην οποία η εξάρτηση από την ασφάλεια μπορεί να έχει επιπτώσεις σε κάθε άλλη διαπραγμάτευση: εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια », ακριβώς αυτό που έχει αρχίσει να κάνει η σημερινή κυβέρνηση Τραμπ. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον συντάκτη της έκθεσης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, «η μετατόπιση της θέσης των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως κίνδυνος. Είναι επίσης ένα απαραίτητο κάλεσμα αφύπνισης».

Η λήψη αποφάσεων στο στόχαστρο

Επίσης, επέκρινε την αργή πρόοδο της Ευρώπης σε αυτή την πορεία, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ συχνά «αποδυναμώνει και καθυστερεί» τη δράση, με αποτέλεσμα αυτή να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες.

«Η ανεπαρκής υλοποίηση υπονομεύει τη νομιμοποίηση, και η αδύναμη νομιμοποίηση καθιστά την υλοποίηση ακόμη πιο δύσκολη. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο», πρόσθεσε.

« Οι χώρες που αισθάνονται το μεγαλύτερο βάρος αυτής της στιγμής και κατανοούν ότι το παράθυρο ευκαιρίας για δράση δεν θα παραμείνει ανοιχτό επ’ αόριστον, πρέπει να είναι ελεύθερες να προχωρήσουν ». Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αλλαγής ρυθμού που απαιτεί ο νέος κόσμος.

«Αυτό είναι που έχω ονομάσει « πραγματιστικό φεντεραλισμό », που σημαίνει, στην πράξη, ότι «οι χώρες που είναι πρόθυμες να δράσουν θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους σε συγκεκριμένους τομείς». Ο Ντράγκι αναγνωρίζει «αυτή η προσέγγιση θα είναι αναγκαστικά πειραματική», αλλά δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. «Κάποιες πρωτοβουλίες θα λειτουργήσουν, άλλες όχι: γι’ αυτό είναι ρεαλιστική. Αλλά είναι επίσης φεντεραλισμός, επειδή τα πειράματα δεν είναι τυχαία». Αντίθετα, τονίζει, «καθοδηγούνται από έναν κοινό στόχο: την πεποίθηση ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να μάθουν να ασκούν την εξουσία μαζί εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τις αξίες τους ».

Ντράγκι: Να επανεξεταστεί κάθε στρατηγική εξάρτηση

«Κάθε στρατηγική εξάρτηση πρέπει τώρα να επανεξεταστεί», είπε στο ακροατήριο, στο οποίο συμμετείχαν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η διάδοχός του ως πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι «αν το άνοιγμα παραμείνει η μόνη μας απάντηση, γίνεται η απουσία απόφασης».

Η προειδοποίησή του έρχεται καθώς η Ευρώπη παλεύει με την ασθενή ανάπτυξη και το διευρυνόμενο χάσμα παραγωγικότητας με τις ΗΠΑ. Αυτές οι πιέσεις έχουν ενταθεί από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, με την Ουάσινγκτον να υιοθετεί μια πιο αντιπαραθετική γραμμή στο εμπόριο και την ασφάλεια.

Ο Ντράγκι ξεχώρισε την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα ως δύο κρίσιμους τομείς όπου η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει γρήγορα τις επενδύσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ενεργειακές υποδομές είναι απαραίτητες τόσο για την ανταγωνιστικότητα όσο και για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο Ντράγκι, επέστρεψε στο πολιτικό προσκήνιο της ΕΕ αφού παρουσίασε ένα σχέδιο το 2024 για την αντιστροφή της οικονομικής παρακμής του μπλοκ ένα σχέδιο στο οποίο το ετήσιο κόστος δαπανών έχει έκτοτε αυξηθεί στα 1,2 τρισ. ευρώ για την εκπλήρωση των συστάσεων.

Μητσοτάκης: Η νέα έννοια της φράσης «ό,τι κι αν χρειαστεί»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην έκθεση Ντράγκι επεσήμανε ότι εντόπισε την καρδιά του προβλήματος της Ευρώπης.

«Μας υπενθυμίζει ότι η οικονομική ισχύς δεν είναι πολυτέλεια, η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μια στενή οικονομική έννοια. Αυτά είναι τα θεμέλια για όλα τα άλλα που εκτιμούμε: για το κοινωνικό μας μοντέλο, την παγκόσμια επιρροή μας, τη δημοκρατία μας και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά.

»Το 2012, η φράση «ό,τι χρειαστεί» σήμαινε τη διατήρηση του ευρώ. Σήμερα, το ερώτημα είναι τι απαιτούν από εμάς αυτές οι λέξεις τώρα» είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα της. «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένας τόπος όπου οι ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις να αναδειχθούν σε παγκόσμιους ηγέτες. Ένας τόπος όπου η καινοτομία χρηματοδοτείται, δεν οδεύει στο εξωτερικό. Ένας τόπος όπου η βιομηχανία δεν αντιμετωπίζεται ως κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως στρατηγικό πλεονέκτημα για το μέλλον.»

Τόνισε την σοβαρότητα του ζητήματος της ασφάλειας εξηγώντας ότι εκτείνεται πέρα από την άμυνα. «Περιλαμβάνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τα σύνορα, τις κρίσιμες υποδομές, την τεχνολογία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία των δημοκρατικών μας θεσμών. Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη.»

Υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να οικοδομήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία. «Η στρατηγική αυτονομία, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο Συμβούλιο, δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει προστατευτισμό, δεν σημαίνει αντιαμερικανισμό. Δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη απομακρύνεται από τους συμμάχους της.

Αντιθέτως, μια ισχυρότερη Ευρώπη είναι καλύτερος σύμμαχος, μια πιο ικανή Ευρώπη είναι πιο αξιόπιστος εταίρος, μια Ευρώπη που συνομολογεί εμπορικές συμφωνίες με εταίρους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες είναι μια Ευρώπη με αυτοπεποίθηση.»

Αυτή είναι η έννοια της φράσης «ό,τι κι αν χρειαστεί»: ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και η δυνατότητα να ενεργούμε με δική μας πρωτοβουλία, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, επεσήμανε την αξία της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής για την ασφάλεια στην Ευρώπη και αναφέρθηκε στην φιλόδοξη χρηματοδότηση. «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να ολοκληρωθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Ωστόσο, οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Οι κοινές μας προτεραιότητες πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας.

»Και όπου αντιμετωπίζουμε πραγματικά κοινές προκλήσεις, όπως η ενέργεια και η άμυνα, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στον κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.»

Κριστίν Λαγκάρντ

Η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν κόσμο που είναι πολύ λιγότερο επιεικής ως προς τα κενά στην θεσμική της αρχιτεκτονική, σημείωσε η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ. »Θεσμοί που δημιουργήθηκαν για μια παλαιότερη εποχή δοκιμάζονται από απαιτήσεις τις οποίες δεν είχαν σχεδιαστεί πλήρως για να ικανοποιήσουν.

»Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν στράφηκε στον Μάριο για να διαγνώσει πού υστερούσε η Ευρώπη και τι θα χρειαζόταν για να μπορέσουμε να δράσουμε σε αυτόν τον νέο κόσμο.

»Ο Μάριο είχε πάντα την αλήθεια στο επίκεντρο της κρίσης του. Κάντε του μια σοβαρή ερώτηση και θα λάβετε μια σοβαρή απάντηση – σαφή και όχι πάντα άνετη.

What a day, celebrating the leadership of my friend and colleague Mario Draghi as he received the #Karlspreis2026. Congratulations again dear Mario! pic.twitter.com/UYVLcxE9L1 — Christine Lagarde (@Lagarde) May 14, 2026

»Η έκθεσή του για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα – για την οποία λαμβάνει αυτό το βραβείο – εντόπισε τις αδυναμίες της Ευρώπης με ανησυχητική ακρίβεια: μια ενιαία αγορά που παραμένει ατελής· οι αγορές ενέργειας είναι πολύ κατακερματισμένες· οι κεφαλαιαγορές είναι πολύ κατακερματισμένες· οι αμυντικές βιομηχανίες εξακολουθούν να είναι διαιρεμένες σε εθνικό επίπεδο.

»Αλλά το μεγάλο του επίτευγμα ήταν μεγαλύτερο από τη διάγνωση και μόνο. ​​Ο Μάριο έδειξε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι περισσότερο από ένα οικονομικό ζήτημα. Αφορά το κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει την ευημερία της και να παραμείνει κυρίαρχη του πεπρωμένου της στον κόσμο που αντιμετωπίζουμε τώρα.

»Και από τότε που δημοσίευσε την έκθεση, συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του: να συγκεντρώνει το μυαλό του και να επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει άμεσα την κλίμακα του έργου που έχει μπροστά της.

»Αυτή είναι η δουλειά που μπορεί να κάνει ένα εξαιρετικό άτομο. Αλλά δεν είναι όλο το έργο που έχουμε μπροστά μας.

»Ο Μάριο μπορεί να διαγνώσει το πρόβλημα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να σπάσει τον εφησυχασμό. Αλλά δεν μπορεί, εκτός γραφείου, να οικοδομήσει τους θεσμούς που λείπουν στην Ευρώπη.

Αυτή η ευθύνη βαρύνει τους ηγέτες της Ευρώπης. Αυτοί είναι που πρέπει να ενεργήσουν με βάση τη διάγνωση του Μάριο. Αυτοί είναι που πρέπει να αποφασίσουν αν αυτή η στιγμή θα γίνει άλλη μια χαμένη ευκαιρία ή ένα ακόμη βήμα στην οικοδόμηση της Ευρώπης.»

Πηγή: ΟΤ