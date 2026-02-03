Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να «ακούσουν προσεκτικά» τα λόγια του Μάριο Ντράγκι, καθώς η ήπειρος αναζητά μια νέα συνταγή για να ξεπεράσει τον αντίκτυπο των δασμών στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Μιλώντας στη Διάσκεψη Κορυφής των Κυβερνήσεων του Κόσμου στο Ντουμπάι, ο Ματίας Κόρμαν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια «μοναδική επιτυχία», αλλά αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπου το πολυμερές εμπόριο και οι διεθνείς κανόνες τίθενται υπό δοκιμασία.

Ο Κόρμαν τόνισε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα ήταν σοφό να ακούσουν τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο οποίος συνέταξε μια έκθεση το 2024 ζητώντας ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της Ένωσης. Την Δευτέρα, ο Ντράγκι επανέλαβε την έκκλησή του, προτείνοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να λειτουργεί με το πνεύμα μιας «πραγματικής ομοσπονδίας» και όχι ως ένα μωσαϊκό μεμονωμένων χωρών.

«Ο Μάριο Ντράγκι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Όλοι θα ήταν σκόπιμο να τον ακούσουν πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Κόρμαν στην πρωινή εκπομπή Europe Today του Euronews.

«Η Ευρώπη είναι μια ηπειρωτική χώρα με συντριπτική επιτυχία, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η ΕΕ πρέπει να τοποθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις εξελισσόμενες συνθήκες», πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν σε μια άτυπη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο, με τη συμμετοχή του Ντράγκι, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σε συνέντευξή του στο Euronews τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου δήλωσε ότι αναμένει από τους ηγέτες της ΕΕ να δώσουν «σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις» για την εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση Ντράγκι – που είναι σημαντική, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν έχει εφαρμοστεί – στην οποία καλεί την ΕΕ να μετασχηματιστεί ριζικά ή να αντιμετωπίσει «αργή αγωνία» σε μια νέα εποχή επιθετικής γεωπολιτικής.

Ο Ντράγκι έχει επανειλημμένα καλέσει την ΕΕ να λειτουργήσει ως μια πραγματική ένωση. Έχει επίσης εκφράσει την υποστήριξή του για την κοινή δανειοδότηση των κρατών μελών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, και έχει ζητήσει την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για την προσέλκυση και την αύξηση των επενδύσεων.

Επιθυμία για αμοιβαία επωφελείς εμπορικές σχέσεις παρά τους δασμούς

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ υπογράμμισε επίσης ότι το εμπόριο παραμένει μια θετική δύναμη στις παγκόσμιες σχέσεις και δήλωσε ότι η επιθυμία για διεθνή συνεργασία δεν έχει μειωθεί, παρά την επιβολή παγκόσμιων δασμολογικών τελών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη χρήση των εμπορικών πλεονασμάτων ως «όπλου».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις «νόμιμες» ανησυχίες σχετικά με τις στρεβλώσεις της αγοράς, επισημαίνοντας τις εμπορικές πρακτικές της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι το Πεκίνο πρέπει να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα και προειδοποίησε για ένα δεύτερο «σοκ της Κίνας», καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου πλημμυρίζει την παγκόσμια αγορά με προϊόντα που δεν μπορεί να διαθέσει μόνο στην εγχώρια αγορά.