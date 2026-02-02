newspaper
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 17:33

Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, προειδοποιεί ξανά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν κόσμο που δεν θυμίζει τίποτα από όσα ξέραμε. Για μια ακόμη φορά μίλησε για «πραγματιστικό φεντεραλισμό» και πρότεινε η ΕΕ να μετατραπεί σε ομοσπονδία, από χαλαρή συνομοσπονδία που είναι σήμερα.

Ο Μάριο Ντράγκι άφησε σαφώς να διαφανεί ότι οι κίνδυνοι που απειλούν την Ευρώπη είναι, εκτός από τις πιέσεις που δέχεται έξωθεν (ΗΠΑ, Κίνα κ.λπ.), και εσωτερικές. Και σημείωσε ότι οι χώρες που υπονομεύουν την ΕΕ εκ των έσω (απέφυγε να τις κατονομάσει) δεν χρειάζεται να ενταχθούν στο πλάνο της περαιτέρω ενοποίησης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάριο Ντράγκι χτυπάει καμπανάκι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ξεκίνησε με την Έκθεση για την ανάταξη της οικονομίας της ΕΕ -χωρίς ωστόσο να εισακούεται- και πλέον προχωρά σε περισσότερο πολιτικά πεδία.

Η παγκόσμια τάξη είναι «πλέον ανενεργή»

Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κου Λέουβεν του Βελγίου, ο Μάριο Ντράγκι επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχει τον κίνδυνο υποταγής, διαίρεσης και αποβιομηχάνισης ταυτόχρονα, αν δεν ενωθεί περισσότερο. Αν δεν γίνει, όπως είπε, «γνήσια ομοσπονδία».


«Η ισχύς απαιτεί από την Ευρώπη να μετακινηθεί από τη συνομοσπονδία στην ομοσπονδία», είπε επειδή η παγκόσμια τάξη είναι «πλέον ανενεργή».

Η απειλή αντικαθιστά την παγκόσμια τάξη

Αποτυχημένη παγκόσμια τάξη

Σκιαγραφόντας την παγκόσμια τάξη σήμερα, της παρουσίασε ως κάτι αποτυχημένο, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να λειτουργούν ηγεμονικά. Ο Μάριο Ντράγκι εντοπίζει την παρακμή της στην ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στις δυτικές χώρες που αρχίζουν να εμπορεύονται με ένα κράτος «με φιλοδοξίες να γίνει η ίδια ξεχωριστός πόλος».

Η ΕΕ πρέπει να αλλάξει σημαντικά τη δομή της

Αυτό, είπε, έθεσε τις βάσεις για «την πολιτική αντίδραση που αντιμετωπίζουμε τώρα». Και τελικά παρήγαγε «έναν κόσμο με λιγότερο εμπόριο και ασθενέστερους κανόνες». Αυτό, είπε ο Μάριο Ντράγκι, είναι επώδυνο, αλλά όχι απειλή από μόνο του.


«Η απειλή είναι αυτό που την αντικαθιστά», σημείωσε επισημαίνοντας τη μετατόπιση στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς στην Ευρώπη, απειλώντας τα εδαφικά μας συμφέροντα και καθιστώντας σαφές, για πρώτη φορά, ότι βλέπουν τον ευρωπαϊκό πολιτικό κατακερματισμό ως κάτι που ευνοεί τα συμφέροντά τους», είπε ο Μάριο Ντράγκι.

Η Κίνα, από την πλευρά της, είπε, συνεχίζει να ελέγχει κρίσιμους κόμβους στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, είναι πρόθυμη να εκμεταλλευτεί αυτήν τη μόχλευση κατακλύζοντας τις αγορές, παρακρατώντας κρίσιμες εισροές και αναγκάζοντας άλλους να επωμιστούν το κόστος των δικών της ανισορροπιών.

Η ΕΕ πρέπει να αλλάξει δομή

Ο Μάριο Ντράγκι υποστήριξε ότι η απάντηση σε όλο αυτό είναι ένας «πραγματιστικός φεντεραλισμός». Αντιμέτωπη με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να συνδυάσουν την εταιρική σχέση με την κυριαρχία και την Κίνα να διατηρήσει το μοντέλο ανάπτυξής της εξάγοντας το κόστος της σε άλλους, η ΕΕ πρέπει να αλλάξει σημαντικά τη δομή της, είπε. Επισήμανε επίσης ότι «η ομαδοποίηση μικρών χωρών δεν παράγει αυτόματα ένα ισχυρό μπλοκ».

Και τόνισε ότι στους τομείς όπου η Ευρώπη έχει «ομοσπονδοποιηθεί», εμπόριο, ανταγωνισμός, ενιαία αγορά, νομισματική πολιτική, «είναι σεβαστή ως δύναμη και μπορεί να διαπραγματευτεί ως μονάδα».

Παράδειγμα αυτής της δύναμης για τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ είναι οι «επιτυχημένες», όπως τις χαρακτήρισε, εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και τη Λατινική Αμερική.

Δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τις αξίες μας για να επιτύχουμε δύναμη

Και πρόσθεσε:

«Όπου δεν το έχουμε κάνει –στην άμυνα, στη βιομηχανική πολιτική, στις εξωτερικές υποθέσεις– αντιμετωπιζόμαστε ως μια χαλαρή συνέλευση μεσαίου μεγέθους κρατών. Τα οποία είναι διαιρεμένα και αντιμετωπίζονται ανάλογα», είπε ο Ντράγκι.

«Μια ομάδα κρατών που συντονίζει παραμένει μια ομάδα κρατών. Το καθένα με βέτο, το καθένα με ξεχωριστούς υπολογισμούς, το καθένα ευάλωτο ως μονάδα», είπε ο Μάριο Ντράγκι.

Παράδειγμα η ευρωζώνη

Και σημείωσε ότι η πρότασή του για «πραγματιστικό φεντεραλισμό» σπάει «το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ωστόσο, χωρίς να υποτάσσει κανέναν».

Αν η ΕΕ δεν υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, δεν θα διατηρήσει για πολύ τις αξίες της

«Τα κράτη μέλη επιλέγουν να συμμετάσχουν. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή σε άλλους, αλλά όχι σε εκείνους που θα υπονόμευαν τον κοινό σκοπό. Δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τις αξίες μας για να επιτύχουμε δύναμη», είπε ο Μάριο Ντράγκι. Ως παράδειγμα του πραγματιστικού φεντεραλισμού έφερε το κοινό νόμισμα, το ευρώ.

Είπε ότι είναι «το πιο επιτυχημένο παράδειγμα», με ορισμένες χώρες της ΕΕ να ξεκινούν και άλλες να εντάσσονται σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Από όλους όσους βρίσκονται τώρα παγιδευμένοι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν την επιλογή να γίνουν οι ίδιοι μια πραγματική δύναμη. Επομένως, πρέπει να αποφασίσουμε: παραμένουμε απλώς μια μεγάλη αγορά, υποκείμενη στις προτεραιότητες των άλλων; Ή μήπως κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να γίνουμε δύναμη;» ρώτησε ο Μάριο Ντράγκι.


Και τόνισε ότι «μια Ευρώπη που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, δεν θα διατηρήσει τις αξίες της για πολύ καιρό».

Και σημείωσε:

«Οι παλιές διαιρέσεις έχουν ξεπεραστεί από μια κοινή απειλή. Αλλά η απειλή από μόνη της δεν είναι αρκετή. Ό,τι γεννιέται στον φόβο πρέπει να συνεχίζεται με ελπίδα. Δρώντας μαζί, θα ανακαλύψουμε ξανά κάτι που παρέμενε αδρανές για πολύ καιρό: την υπερηφάνειά μας».

