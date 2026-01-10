Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio, o Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία».

Υπενθυμίζεται ότι στην χθεσινή της (9/1) συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο τους στόχους του νέου έτους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «θεωρεί πως ήρθε η στιγμή, και για την ΕΕ, να μιλήσει με την Ρωσία», αλλά ότι αυτό θα πρέπει να γίνει «με μια ενιαία φωνή, όχι σκόρπια».

«Έχει δίκιο ο Μακρόν», λέει η Μελόνι – «Είναι καιρός η ΕΕ να μιλήσει με την Ρωσία»

«Πιστεύω ότι ο Μακρόν έχει δίκιο, νομίζω ότι είναι καιρός η ΕΕ να μιλήσει και με την Ρωσία, αλλά αν η Ευρώπη αποφασίσει να μιλήσει μόνο με ένα από τα δύο μέρη στο πεδίο, φοβάμαι ότι η συνεισφορά θα είναι περιορισμένη. Το πρόβλημα είναι ποιος πρέπει να το κάνει», τόνισε η Μελόνι και προσέθεσε: «Είμαι υπέρ του διορισμού ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Ουκρανία».

Ο Μάριο Ντράγκι είναι μία αναγνωρισμένη προσωπικότητα στην Ευρώπη και έχει επίσης την εύνοια της Γαλλίας, του Εμανουέλ Μακρόν και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.