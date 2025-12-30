Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.
Η κυβέρνηση Μελόνι, κατά τη συνεδρίαση χθες Δευτέρα του υπουργικού συμβουλίου, ενέκρινε το διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται, για το 2026, η παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, όπως και η αρωγή του άμαχου πληθυσμού (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Remo Casilli, επάνω, η Τζόρτζια Μελόνι).
Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία είχε προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης
Τις τελευταίες εβδομάδες, το συγκεκριμένο μέτρο είχε προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λόγω της θέσης του κόμματος της Λέγκα που ζητούσε να δοθεί αποκλειστικό βάρος στη στήριξη των πολιτών και σε μη στρατιωτικές υποδομές.
«Είμαστε ικανοποιημένοι διότι, τελικά, δόθηκε έμφαση σε υγειονομικό υλικό και στην άμυνα του πληθυσμού της Ουκρανίας, όχι στα όπλα» υπογράμμισε η Λέγκα, σε ανακοίνωσή της.
«Το όλο θέμα των στρατιωτικών βοηθειών, στην πραγματικότητα δείχνει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει διαλυθεί», σχολίασε το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.
Ψήφος εμπιστοσύνης
Αργά χθες το βράδυ, επίσης, η βουλή της Ρώμης έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβερνητική συμμαχία που αποτελείται από τη Λέγκα, τα Αδέλφια της Ιταλίας και τη Φόρτσα Ιτάλια.
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε συνδέσει την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης με την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, συνολικού ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό «ελεύθερο» του κοινοβουλίου, αναμένεται σήμερα το βράδυ.
Πηγή: ΑΠΕ
