«Είναι δυνατό ο πόλεμος στην Ουκρανία να τερματιστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ», δήλωσε από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την τελετή έναρξης για την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία αξίζει, όπως και η Κύπρος, να αποτελεί ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι παραγωγική στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να ενισχυθούν, σημειώνοντας ότι ετοιμάζεται ένα νέο πακέτο, το οποίο θα στοχεύει στον «σκιώδη στόλο» της Μόσχας.

«Από αυτή την Προεδρία όλοι μας περιμένουμε πολλά»

Κατά την ομιλία του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και δήλωσε ότι χαίρεται που βρίσκεται στη Λευκωσία καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Από αυτή την Προεδρία όλοι μας περιμένουμε πολλά», υπογράμμισε.

«Για την Ουκρανία, αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντική – όπως ακριβώς και για την Κύπρο – ένα κράτος-μέλος που, δυστυχώς, παραμένει διαιρεμένο, αλλά δεσμευμένο στη διαρκή ειρήνη και είναι πλήρως ισότιμο στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι η Κύπρος μπορεί να είναι μικρότερη σε μέγεθος, αλλά διαθέτει ισότιμη φωνή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. «Αυτό λέει πολλά για το τι πραγματικά είναι η Ευρώπη – ότι κάθε έθνος έχει σημασία και ότι κάθε ελεύθερη χώρα στην Ευρώπη αξίζει να αποτελεί μέρος του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού. Και αυτό είναι που καθιστά την Ευρώπη σταθερή και ειρηνική», όπως είπε.

«Η Ουκρανία επίσης αξίζει να αποτελεί ισότιμο μέρος του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού. Και ελπίζουμε ότι η δική σας Προεδρία θα είναι παραγωγική στην προώθησή μας σε αυτή την πορεία», προσέθεσε.

«Η δική σας στήριξη έχει σημασία για εμάς»

Αναφερόμενος στις διμερείς συνομιλίες που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ουκρανία να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. «Είμαστε ευγνώμονες για όσα είπε ο Πρόεδρος – ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στο άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τους φίλους μας, τη Μολδαβία. Πρόκειται για μια ισχυρή φιλοδοξία», σημείωσε.

Ο Βολοντίμρι Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι ελπίζει πως, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, θα αρχίσει να υλοποιείται το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Όπως ανέφερε, αυτή η χρηματοδότηση ενισχύει την ανθεκτικότητα της χώρας του και, μαζί με αυτήν, την ανθεκτικότητα ολόκληρης της Ευρώπης.

Επισήμανε πως υπάρχει ανάγκη για έναν πρακτικό μηχανισμό που θα επιτρέπει σε αυτά τα κονδύλια να βοηθήσουν πραγματικά την Ουκρανία. «Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να σχεδιαστεί όχι για να δημιουργεί νέα προβλήματα, αλλά για να μειώνει τις προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίζουμε. Και εμείς κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι απαιτείται στη διαπραγματευτική διαδικασία και αναμένουμε να μην τεθούν στην Ουκρανία πρόσθετες ή υπερβολικές απαιτήσεις», σημείωσε.

Επιπλέον, είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ουκρανία να συνεχίσει να λαμβάνει στήριξη, τόσο για την άμυνά της όσο και για τη διπλωματία της, εξίσου από όλα τα μέρη της Ευρώπης. «Γι’ αυτό, η δική σας στήριξη έχει σημασία για εμάς», τόνισε, αναφερόμενος και στην πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Κίεβο.

«Μαζί για την ειρήνη και ασφάλεια με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ»

Ευχόμενος επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία, εξέφρασε την ελπίδα ότι «κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών η Ευρώπη θα γίνει ισχυρότερη και ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρη την ήπειρό μας θα αισθανθούν πως το αύριο μπορεί να είναι ασφαλέστερο, πιο σταθερό και καλύτερο από το σήμερα».

«Πιστεύω επίσης βαθιά ότι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε στην παροχή μίας από τις σημαντικότερες εγγυήσεις ειρήνης και ασφάλειας – για το έθνος μας και για ολόκληρη την Ευρώπη – με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε καταληκτικά.