Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια αυτόνομη και εξωστρεφής Ευρωπαϊκή Ένωση

Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και τους πολίτες της, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης, τόνισε σήμερα (7/1) ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στον χαιρετισμό του, στην επίσημη εκδήλωση έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, «πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

Επίσης, ανέφερε ότι για αυτή την Ευρώπη θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, σημειώνοντας πως όσο πιο ενωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφής είναι η Ένωση, τόσο περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική θα προσφέρει στους πολίτες της, με τελικό στόχο «περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή προς τον κόσμο».

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αρχές που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», όπως είπε κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο». Υπενθύμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει το ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.