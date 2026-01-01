newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Διπλωματία 01 Ιανουαρίου 2026

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

Σημειώνεται ότι κάθε κράτος μέλος ασκεί την προεδρία μόνο μία φορά κάθε 13.5 έτη. Η τελετή έναρξης της προεδρίας της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου.

Συγχαρητήρια από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Χ.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια «αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», κατέληξε.

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Σε μήνυμά του στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι η ώρα για περισσότερη αυτονομία της Ευρώπης, για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων η Ένωση εξέρχεται πάντα πιο δυνατή.

Τόνισε ότι η Κύπρος θα εργαστεί για μια Ένωση ισχυρή εκ των έσω, ικανή να προστατεύει τους πολίτες της, τα σύνορα και τα συμφέροντά της, ικανή να οικοδομεί συνεργασίες και συμμαχίες από θέση ισχύος.

Μια Ένωση, υπογράμμισε, εξωστρεφή και ανοικτή προς τον κόσμο με ουσιαστικό ρόλο και λόγο στα παγκόσμια δρώμενα, που αντλεί ισχύ από τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητά της, που εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, γιατί στηρίζεται σε αρχές και αξίες, στο διεθνές δίκαιο, στον διάλογο, στη διπλωματία και τη συνεργασία.

Επισήμανε ότι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθηθεί μέσα από πέντε συγκεκριμένους και αλληλένδετους πυλώνες δηλαδή Αυτονομία μέσα από την Ασφάλεια, την Άμυνα και την Ετοιμότητα, Αυτονομία μέσα από την Ανταγωνιστικότητα, Μια Ένωση Ανοικτή προς τον Κόσμο, Μια Αυτόνομη Ένωση Αξιών, για Όλους και ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για μια Αυτόνομη Ένωση.

«Η Προεδρία μας θα εργαστεί με αποφασιστικότητα για να δώσει νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να συμβάλει ουσιαστικά στο επόμενο βήμα της κοινής μας πορείας, για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο, για μια Ευρώπη που θα είναι ήπειρος ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και συνεργασίας», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Τράπεζες
Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς
Στην Ιερουσαλήμ 20.12.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς

Στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σύνοδος στον πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύνταξη
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18.12.25

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Στη Λαμία 01.01.26

Χτύπησε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός - Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη
Ελβετία 01.01.26

Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη - Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Οι αρχές του Κραν Μοντανά στην Ελβετία παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου - Κάλεσμα στους πολίτες να βοηθήσουν για την ταυτοποίηση των νεκρών - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, λέει ο ιταλός ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
