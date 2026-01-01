Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

Σημειώνεται ότι κάθε κράτος μέλος ασκεί την προεδρία μόνο μία φορά κάθε 13.5 έτη. Η τελετή έναρξης της προεδρίας της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου.

Συγχαρητήρια από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Χ.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια «αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», κατέληξε.

Congratulations & warm wishes to #Cyprus🇨🇾, taking over the @EUCouncil Presidency today, for a productive & successful #CY2026EU! We look forward to working closely together for «an autonomous Union, open to the world» in the interest of the 🇪🇺& its citizens. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Σε μήνυμά του στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι η ώρα για περισσότερη αυτονομία της Ευρώπης, για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων η Ένωση εξέρχεται πάντα πιο δυνατή.

Τόνισε ότι η Κύπρος θα εργαστεί για μια Ένωση ισχυρή εκ των έσω, ικανή να προστατεύει τους πολίτες της, τα σύνορα και τα συμφέροντά της, ικανή να οικοδομεί συνεργασίες και συμμαχίες από θέση ισχύος.

Μια Ένωση, υπογράμμισε, εξωστρεφή και ανοικτή προς τον κόσμο με ουσιαστικό ρόλο και λόγο στα παγκόσμια δρώμενα, που αντλεί ισχύ από τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητά της, που εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, γιατί στηρίζεται σε αρχές και αξίες, στο διεθνές δίκαιο, στον διάλογο, στη διπλωματία και τη συνεργασία.

Επισήμανε ότι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθηθεί μέσα από πέντε συγκεκριμένους και αλληλένδετους πυλώνες δηλαδή Αυτονομία μέσα από την Ασφάλεια, την Άμυνα και την Ετοιμότητα, Αυτονομία μέσα από την Ανταγωνιστικότητα, Μια Ένωση Ανοικτή προς τον Κόσμο, Μια Αυτόνομη Ένωση Αξιών, για Όλους και ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για μια Αυτόνομη Ένωση.

«Η Προεδρία μας θα εργαστεί με αποφασιστικότητα για να δώσει νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να συμβάλει ουσιαστικά στο επόμενο βήμα της κοινής μας πορείας, για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο, για μια Ευρώπη που θα είναι ήπειρος ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και συνεργασίας», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.