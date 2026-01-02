Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την προεδρία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας. Σε αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Προεδρία έρχεται με ένα σαφές όραμα. Μια Ευρώπη που μπορεί να σταθεί ισχυρή, σταθερή και ασφαλής. Μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», υπογράμμισε.

Επειδή, πρόσθεσε, «η αυτονομία είναι ένα απαραίτητο επόμενο βήμα στο εξελισσόμενο ευρωπαϊκό μας σχέδιο ολοκλήρωσης».

«Θα εργαστούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές με αποφασιστικότητα, ενισχύοντας την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει την ασφάλεια των υδάτων, τη θαλάσσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά και ενισχύοντας την ετοιμότητα της Ένωσης για κρίσεις», επισήμανε.

«Ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία»

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας θα παραμείνει σταθερή και ακλόνητη».

Σημειώνοντας ότι μια αυτόνομη Ένωση πρέπει επίσης να είναι ανταγωνιστική, επεσήμανε ότι «η Κύπρος θα προωθήσει την απλούστευση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι καινοτόμοι μας μπορούν να ευδοκιμήσουν».

Μια ισχυρή, αυτόνομη Ευρώπη είναι επίσης μια Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, είπε, προσθέτοντας ότι «θα εργαστούμε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους διατλαντικούς εταίρους μας και για την επέκταση και ενίσχυση των συνεργασιών με τη νότια γειτονιά μας και τον Κόλπο».

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι καθοριστικής σημασίας και η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει μια ανοιχτή, ισχυρή και βιώσιμη εμπορική πολιτική επεκτείνοντας το δίκτυο των εμπορικών συμφωνιών.

Επισημαίνοντας ότι μια διευρυμένη Ένωση είναι μια ισχυρότερη, πιο σταθερή Ένωση, ο Κύπριος πρόεδρος δήλωσε ότι η Λευκωσία θα εργαστεί για την προώθηση μιας αξιόπιστης ατζέντας διεύρυνσης.

«Μια αυτόνομη Ένωση είναι επίσης μια Ένωση αξιών. Μια Ένωση που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Θα εργαστούμε για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, εστιάζοντας στην προσιτή στέγαση και την προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο», είπε επίσης.

Αυτό το συνολικό στρατηγικό όραμα, συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, πρέπει να αντικατοπτρίζεται με έναν ισορροπημένο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που να μπορεί να προσφέρει μια πιο ασφαλή και ανθεκτική Ένωση, ικανή να ηγηθεί ως παγκόσμια δύναμη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι προχωράμε μαζί.

«Η Ευρώπη δουλεύει όταν την προχωρούμε μπροστά. Και αυτό ακριβώς απαιτεί αυτή η στιγμή. Μαζί, για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», κατέληξε.