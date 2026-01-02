newspaper
02.01.2026
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την προεδρία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ καθώς η χώρα ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2026 την προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες.

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας. Σε αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Προεδρία έρχεται με ένα σαφές όραμα. Μια Ευρώπη που μπορεί να σταθεί ισχυρή, σταθερή και ασφαλής. Μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», υπογράμμισε.

Επειδή, πρόσθεσε, «η αυτονομία είναι ένα απαραίτητο επόμενο βήμα στο εξελισσόμενο ευρωπαϊκό μας σχέδιο ολοκλήρωσης».

«Θα εργαστούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές με αποφασιστικότητα, ενισχύοντας την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει την ασφάλεια των υδάτων, τη θαλάσσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά και ενισχύοντας την ετοιμότητα της Ένωσης για κρίσεις», επισήμανε.

«Ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία»

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας θα παραμείνει σταθερή και ακλόνητη».

Σημειώνοντας ότι μια αυτόνομη Ένωση πρέπει επίσης να είναι ανταγωνιστική, επεσήμανε ότι «η Κύπρος θα προωθήσει την απλούστευση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι καινοτόμοι μας μπορούν να ευδοκιμήσουν».

Μια ισχυρή, αυτόνομη Ευρώπη είναι επίσης μια Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, είπε, προσθέτοντας ότι «θα εργαστούμε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους διατλαντικούς εταίρους μας και για την επέκταση και ενίσχυση των συνεργασιών με τη νότια γειτονιά μας και τον Κόλπο».

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι καθοριστικής σημασίας και η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει μια ανοιχτή, ισχυρή και βιώσιμη εμπορική πολιτική επεκτείνοντας το δίκτυο των εμπορικών συμφωνιών.

Επισημαίνοντας ότι μια διευρυμένη Ένωση είναι μια ισχυρότερη, πιο σταθερή Ένωση, ο Κύπριος πρόεδρος δήλωσε ότι η Λευκωσία θα εργαστεί για την προώθηση μιας αξιόπιστης ατζέντας διεύρυνσης.

«Μια αυτόνομη Ένωση είναι επίσης μια Ένωση αξιών. Μια Ένωση που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Θα εργαστούμε για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, εστιάζοντας στην προσιτή στέγαση και την προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο», είπε επίσης.

Αυτό το συνολικό στρατηγικό όραμα, συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, πρέπει να αντικατοπτρίζεται με έναν ισορροπημένο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που να μπορεί να προσφέρει μια πιο ασφαλή και ανθεκτική Ένωση, ικανή να ηγηθεί ως παγκόσμια δύναμη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι προχωράμε μαζί.

«Η Ευρώπη δουλεύει όταν την προχωρούμε μπροστά. Και αυτό ακριβώς απαιτεί αυτή η στιγμή. Μαζί, για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», κατέληξε.

Business
Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε δεδομένα από τα ουκρανικά drone που κατέρριψε τα οποία αποδεικνύουν όπως ισχυρίζεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία από τις κατοικίες του Πούτιν

Σύνταξη
Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Σύνταξη
Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επιβεβαιώνει μάλιστα μετά το παιχνίδι τον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε δεδομένα από τα ουκρανικά drone που κατέρριψε τα οποία αποδεικνύουν όπως ισχυρίζεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία από τις κατοικίες του Πούτιν

Σύνταξη
Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
