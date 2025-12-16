newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Η εκλογή Ερχιουμάν, το Κυπριακό, ο Χριστοδουλίδης και η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ
16 Δεκεμβρίου 2025

Η εκλογή Ερχιουμάν, το Κυπριακό, ο Χριστοδουλίδης και η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ

Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουμάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Το ερώτημα αν η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν στην ηγεσία των τουρκοκυπρίων μπορεί να δημιουργήσει μία νέα ευκαιρία για το Κυπριακό επανέρχεται μετά και την επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο και τη συνάντηση που είχε με τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Διάλογος σε βάθος λέει η Ολγκίν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Yeni Duzen η Ολκγίν αξιολόγησε την τριμερή συνάντηση της με τους Χριστοδουλίδη και Ερχιουμάν ως ένα «διάλογο σε βάθος, ειλικρινή και ανοιχτό». Μία πολύ καλή αρχή για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, κατά την οποία όπως είπε οι ηγέτες συναντήθηκαν «πρόσωπο με πρόσωπο και συζήτησαν θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα. Στο Τελικό Ανακοινωθέν, συμφώνησαν ότι το κυπριακό ζήτημα πρέπει να επιλυθεί στη βάση της πολιτικής ισότητας, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτού του είδους η δέσμευση, δεν είχε αναληφθεί από τους ηγέτες από το 2020. Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα».

Τόνισε δε ότι όσον αφορά την πολιτική ισότητα η «πρόοδος ήταν θεμελιώδες ζήτημα, ήταν απαραίτητη».

Αναφερόμενη στον Ερχιουμάν η Ολγκίν τόνισε ότι «ήταν σε θέση να εντοπίσει γρήγορα τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν πριν προχωρήσει σε ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις. Η διάρκεια της συνάντησης, αποτελεί ένδειξη του πόσο λεπτομερής ήταν η συζήτηση. Χάρηκα που είδα και τους δύο ηγέτες να συμμετέχουν σε τόσο λεπτομερείς συζητήσεις».

Σε πρώιμο στάδιο η διαδικασία

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ ωστόσο παραδέχτηκε πως «αν και ενθαρρυντική, η διαδικασία διαλόγου μεταξύ των δύο ηγετών βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Οι δύο ηγέτες, έχουν συμφωνήσει σε ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί η δυναμική και να δημιουργηθεί μια πραγματική ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει στον Γενικό Γραμματέα να συγκαλέσει την άτυπη συνάντηση 5+1. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο τραπέζι και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και οι δύο πλευρές να σημειώσουν πρόοδο».

Θετικός ως προς την επίλυση του Κυπριακού εμφανίστηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο Politico, σημειώνοντας ότι «από τη μία πλευρά, πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν έως το 2017 και, από την άλλη, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Εάν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, πιστεύω ότι μια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα είναι εφικτή».

Ίσως υπάρχει ευκαιρία στο Κυπριακό

Αρμόδιες πηγές στην Αθήνα βλέπουν επίσης μία ευκαιρία μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα και την έλευση Ερχιουμάν.

Όπως τόνιζαν μιλώντας στο in και μετά τη συνάντηση Ολγκίν – Γεραπετρίτη η εκλογή Ερχιουμάν είναι μία ευκαιρία, καθώς η Τουρκία φαίνεται να του αφήνει το περιθώριο για λύση και να μην τον «πνίγει». Θεωρούν δε ότι ένα σαφές μήνυμα ήταν και το γεγονός ότι η Άγκυρα επέτρεψε την εκλογή του.

Με δεδομένο να παραμένει ότι ο Ερχιουμάν υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα διαφοροποιηθεί από τις τουρκικές πάγιες θέσεις, εφόσον η Άγκυρα δεν αποφασίσει διαφορετικά και ότι δεν αναμένεται να φέρει καμία «επανάσταση» παρά μόνο να ακολουθήσει τις γραμμές της Τουρκίας. Ωστόσο η αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα ίσως να δίνει και στην Άγκυρα ένα περιθώριο ελιγμών εάν αποφασίσει ότι τη συμφέρει να το αξιοποιήσει.

Στόχος συνάντηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Στόχος φαίνεται να είναι το πρώτο τρίμηνο του 2026 να λάβει χώρα η πρώτη διευρυμένη πενταμερής συνάντηση για το Κυπριακό, με το στοίχημα όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές να είναι η διαμόρφωση της ατζέντας, που αυτή τη φορά δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Σημείωναν δε ότι πρέπει να δούμε αν θα καταστεί δυνατό οι συνομιλίες για το Κυπριακό να μπουν στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή στο διάλογο που αφορά την διακυβέρνηση, τα στρατεύματα, τις εγγυήσεις και το εδαφικό και να μην επιτραπεί η όποια ευκαιρία ή περιθώριο αισιοδοξίας υπάρχει αυτή την περίοδο να μην πάει χαμένη.

Ο Χριστοδουλίδης και το ΝΑΤΟ

Την ίδια στιγμή ο Χριστοδουλίδης εμφανίζεται να κάνει ανοίγματα στην Τουρκία και να θέλει να συζητήσει ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε ο ίδιος στο Politico η Κύπρος θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την προεδρία της στην ΕΕ για να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, σε αντάλλαγμα για την επίτευξη προόδου στην ένταξη της στο ΝΑΤΟ και πιο συγκεκριμένα στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, που θεωρείται ως το πρώτο βήμα.

Για τον Κύπριο πρόεδρο άλλωστε η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ είναι «φυσική εξέλιξη» και δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα λόγω «πολιτικών συνθηκών». Ο Χριστοδουλίδης μιλώντας στο Politico υποστήριξε ότι έχει συζητήσει το θέμα και με το ΓΓ της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE, ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Άγκυρα είναι αυτή που έχει αποκλείσει εαυτόν από το SAFE, αφού δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία με για την ασφάλεια με την ΕΕ. Όπως είπε δε στο Politico « υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο SAFE, όπως και στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, δεν είναι a la carte».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει το θεσμικό της ρόλο ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ και θα προσκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο του Συμβουλίου στις 23-24 Απριλίου στην Κύπρο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
