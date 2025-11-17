Στο Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμένοντας στη «λύση των δύο κράτων». Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η λύση του Κυπριακού περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Ζήτησε δε από την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει την «εποικοδομητική διάθεση» της τουρκοκυπριακής πλευρά. «Αν και η ελληνοκυπριακή πλευρά δείξει την εποικοδομητική διάθεση που δείχνουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε στο νησί μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην ισότητα μέσα από την κυριαρχία και σε ισότιμο διεθνές καθεστώς», ανέφερε σχετικά.

Ο Ερντογάν έχει επανεντάξει το κυπριακό πιο έντονα στην τουρκική ατζέντα

Μετά από συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους – Τουφάν Ερχιούρμαν – την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο Ερντογάν κατηγόρησε πάλι την ελληνοκυπριακή πλευρά για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο, «ισχυριζόμενος ότι απορρίπτει την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, αρνούμενη να μοιραστεί την πολιτική εξουσία ή την οικονομική ευημερία».

Περιέγραψε το όραμα της ελληνοκυπριακής πλευράς για την Κύπρο ως «υποβάθμιση των Τουρκοκυπρίων σε μειονότητα εντός ενός δυσλειτουργικού κράτους που ιδρύθηκε το 1963» και άσκησε κριτική στην ΕΕ για την «αναγνώριση της νομιμότητας αυτής της διοίκησης». Ο Ερντογάν κατέληξε και τότε στο συμπέρασμα ότι η «πιο ρεαλιστική λύση» είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί, με διατήρηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας.

Είναι σαφές πως την τελευταία εβδομάδα, το Κυπριακό μπαίνει σε μια φάση συνομιλιών καθώς οι Τούφαν Ερχούρμαν και Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθούν στις 20 Νοεμβρίου, στην πρώτη τους συνάντηση από την ανάληψη των καθηκόντων του Ερχιούρμαν τον περασμένο μήνα. Ταυτόχρονα δεν λείπουν και οι εντάσεις.

Συνάντηση στην Ουδέτερη Ζώνη

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις που εξέδωσαν ταυτόχρονα η τουρκική και η ελληνοκυπριακή πλευρά τη Δευτέρα, οι ηγέτες έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στην ουδέτερη ζώνη που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, στην κατοικία του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Τουφάν Ερχιούρμαν έκανε μια δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συνάντηση που θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά με τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής πλευράς. Σημειώνοντας ότι η βούληση για λύση, η ειλικρίνεια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα εξασφαλίσουν αισιοδοξία, υπογράμμισε ότι «είναι καθήκον των ηγετών να δημιουργήσουν ένα κλίμα για λύση».

Ο Ερχιούρμαν σημείωσε επίσης ότι οι δηλώσεις σχετικά με τη διαδικασία πρέπει να γίνονται με προσοχή, λέγοντας: «Η άσκηση της μέγιστης προσοχής στις δηλώσεις σχετικά με τη διαδικασία είναι απαραίτητη για την πρόοδο και θα ενεργήσω με αυτή την ευθύνη».

Σχολιάζοντας το πεδίο εφαρμογής της πρώτης συνάντησης της Πέμπτης, ο Ερχιούρμαν είπε: «Δεν θα ήταν σωστό να αναμένουμε ότι θα καταλήξουμε σε σαφήνεια σχετικά με τα θέματα που έχουμε μπροστά μας μέσα σε μία ώρα και, το πιο σημαντικό, να δημιουργήσουμε μια τέτοια προσδοκία».

Συμπλήρωσε ότι «Ελπίζω ότι αυτή η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μια ειλικρινή ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα ξεκινήσει μια διαδικασία συναντήσεων που θα συνεχίζονται σε σύντομα αλλά τακτά χρονικά διαστήματα».

Η συνάντηση του Προέδρου της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9.30π.μ., στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του αεροδρομίου… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 17, 2025

Λεπτομέρειες της συνάντησης εξέδωσε η Ελληνοκυπριακή πλευρά

Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχiούρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9:30 π.μ., σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κατοικία του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του οργανισμού για την επανέναρξη των συνομιλιών για την Κύπρο.

Στη δήλωσή του, ο Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού».

Στο τέλος της ανακοίνωσης υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.