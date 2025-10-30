Συγχαρητήρια επιστολή στον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμαν, για την ανάδειξή του, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Denis Balibouse).

Στο μήνυμά του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι ανυπομονεί να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας μόνιμης λύσης στο Κυπριακό.

«Θα ήθελα να επιβεβαιώσω για ακόμη μία φορά την ακλόνητη δέσμευσή μου στην ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων»

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, ο κ. Γκουτέρες διαβεβαιώνει τον κ. Ερχιουρμαν για την προσήλωσή του στον στόχο αυτόν. «Θα ήθελα να επιβεβαιώσω για ακόμη μία φορά την ακλόνητη δέσμευσή μου στην ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων», αναφέρει συγκεκριμένα.

Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του, είναι πάντα έτοιμος να αναλάβει δράση προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βούληση των Ηνωμένων Εθνών να στηρίξουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων, η οποία θα συμβάλει στην ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μήνυμά του, ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε ότι παραμένει ενεργή η δέσμευσή του για τη διοργάνωση μιας άτυπης συνάντησης ευρείας συμμετοχής στο εγγύς μέλλον. Προς τούτο, όπως ανέφερε, έχει ήδη δώσει εντολή στην προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, να μεταβεί στην Κύπρο για να έχει επαφές με τα μέρη.

Συνεργασία με την Ολγκίν

Ο Γενικός Γραμματέας προέτρεψε τον τουρκοκύπριο ηγέτη σε στενή συνεργασία με την κα Ολγκίν. «Σας ενθαρρύνω να έχετε μια εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνεργασία με την Απεσταλμένη μου, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πάνω στη δυναμική του 2025 και να καθορίσουμε μια αμοιβαία αποδεκτή πορεία προόδου στο Κυπριακό», σημείωσε.

Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία του για στενή συνεργασία και με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ/philenews.com