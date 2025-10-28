newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Επικαιρότητα 28 Οκτωβρίου 2025

Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Spotlight

Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμαν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Δημοκρατία της Τουρκίας προς το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης (στη φωτογραφία αρχείου από kibrispostasi.com, επάνω, ο Τουφάν Ερχιουρμαν).

Και για την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη δεν είναι απαραίτητο, όπως ανέφερε, να είναι κοινωνική και θα μπορούσαν να υπεισέλθουν σε ορισμένα θέματα λέγοντας ότι είναι ανοιχτός σε κάθε μορφή διαλόγου και διπλωματίας.

«Η πολιτική ισότητα περιλαμβάνεται» στα ψηφίσματα» του ΣΑ του ΟΗΕ, τα οποία «δεν είστε εσείς που είπατε ότι είναι η βάση;»

Δεν μπορεί να καταλάβει, συνέχισε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ», γιατί τα 4 σημεία που ανέφερε το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα σχετικά με το Κυπριακό θεωρήθηκαν ως προϋποθέσεις, αφού είναι παράμετροι που συνάδουν με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

«Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση. Δεν είστε εσείς που είπατε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η βάση; Η πολιτική ισότητα περιλαμβάνεται σε αυτά τα ψηφίσματα.

»Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με άλλα λόγια, η δικοινοτικότητα είναι σαν τη διζωνικότητα. Είναι μια θεμελιώδης αρχή. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», τόνισε.

Ο κ. Ερχιουρμαν δήλωσε ότι οι συζητήσεις μέσω του Τύπου είναι άσκοπες και αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν σε μια προσωπική συνάντηση με τον ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ΟΗΕ.

«Διαπραγματεύσεις για λύση»

Επειτα από τόσα χρόνια, συνέχισε, δεν υπάρχει ανάγκη για συνομιλίες ανοικτού τέλους. «Ο λαός μου δεν θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων. Θέλει διαπραγματεύσεις για λύση», είπε. Σημείωσε ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η επαναφορά της προόδου σε ορισμένα ζητήματα, ανέφερε, θα οδηγούσε σε σημαντική απώλεια χρόνου και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να διευκρινιστούν πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. «Οι προ-διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι πολύ καλά δομημένες. Πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για τα πάντα, ώστε όταν ξεκινήσουμε, να έχουμε υψηλή πιθανότητα ολοκλήρωσης».

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα των αγνοουμένων, λέγοντας ότι η αντίδραση μόνο με μια καταδίκη είναι άσκοπη και ότι το διπλωματικό κενό έπρεπε να γεφυρωθεί. Δήλωσε ότι θα ενημερώσουν όλες τις ομάδες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινώντας από την πρόεδρο του σώματος.

Σε ερώτηση για το περιουσιακό, ο κ. Ερχιουρμαν υπενθύμισε ότι η αξιολόγηση της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις αρχές Δεκεμβρίου και η απόφαση που θα προκύψει θα πρέπει να αναλυθεί γρήγορα και στη συνέχεια να ζητηθεί η γνώμη της διεθνούς κοινότητας.

Τα ΜΟΕ

«Φυσικά, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι επίσης πολύ σημαντικό από αυτήν την άποψη, καθώς αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Αν χρειάζεται να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, πρέπει να εξηγήσουμε τόσο στον ΟΗΕ όσο και στους συνομιλητές μας ότι αυτή η κατάσταση δεν οικοδομεί εμπιστοσύνη, αλλά, αντίθετα, τη διαβρώνει», υπογράμμισε.

Τα Μέρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), συνέχισε, δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο μια συνολική λύση.

«Η προσέγγισή μου είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Θέλω αποτελεσματικές δράσεις. Να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον αυτά τα τέσσερα ή πέντε βήματα σε αυτήν την πενταετή περίοδο. Η επιθυμία μου είναι να τα επιλύσω όλα, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, δεν πρόκειται να πω απλώς ‘τίποτα δεν θα γίνει’», επισήμανε.

Είπε επίσης ότι θα έχει συνάντηση με την επιτροπή που ήδη εργάζεται για το ζήτημα των ακινήτων.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά έχουμε και την ενέργεια να την κάνουμε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί με όποιον κάνει το ίδιο.

Τώρα, συνέχισε, το καθήκον του είναι να υποστηρίξει όσα είπε προεκλογικά και τόνισε ότι θα είναι ένας «αμερόληπτος πρόεδρος» καθώς η εκπροσώπηση «όλων των πολιτών είναι συνταγματικό καθήκον».

Η ερμηνεία ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» ψήφισε μόνο για το Κυπριακό είναι λανθασμένη, πρόσθεσε, λέγοντας ότι, σε αντίθεση με τη επικρατούσα πεποίθηση, δεν υπήρχε σοβαρός διχασμός στην κοινωνία σχετικά με το Κυπριακό.

«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Υπήρξαν προσπάθειες να επισημανθούν ορισμένες έννοιες. Επιλέξαμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο, όχι τις έννοιες. Οταν εξετάσαμε το περιεχόμενο, είδα ότι όλοι μπορούσαν να συμφωνήσουν. Για παράδειγμα, όταν υπήρχε η ερώτηση: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;» δεν είδα κανέναν να λέει: «Ας μην το κάνουμε».

«Επομένως, η ανησυχία μου είναι να προχωρήσουμε με βάση το περιεχόμενο, όχι τις έννοιες».

Από το Σάββατο έχουν αρχίσει να εργάζονται για το Κυπριακό, είπε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, κάνοντας γνωστό ότι στις άτυπες συναντήσεις 5+1 συζητήθηκαν ΜΟΕ, αλλά δεν ήταν επαρκή.

Αναφερόμενος στα ΜΟΕ, δήλωσε ότι θα πρέπει να ανοίξουν νέα σημεία διέλευσης και να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα, αλλά αυτό δεν θα ήταν αρκετό. Εκανε λόγο για ανάγκη και για άλλα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές βλέπουν η μία την άλλη με εμπιστοσύνη.

Στις άτυπες συναντήσεις, συνέχισε, δεν πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για συνολική λύση κι επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε συνεννόηση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας, λέγοντας ότι η πρώτη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

«Win-win αποτελέσματα»

Για τον κ. Ερχιουρμαν τα ΜΟΕ δεν είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο 5+1. «Υπάρχει και η Λευκωσία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι η Νέα Υόρκη ή η Γενεύη. Ορισμένα ζητήματα δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο 5+1. Για παράδειγμα, το ζήτημα των σημείων διέλευσης.

»Επομένως, μετά από διαβούλευση με την Τουρκία, η διαδικασία πρέπει να αναδιαρθρωθεί μέσω διαβούλευσης με τον ΟΗΕ, όχι πολύ μακριά από αυτόν, την ΕΕ και, φυσικά, τον κ. Χριστοδουλίδη. Ακόμα κι αν γίνει μία συνάντηση 5+1 κάθε 3 ή 4 μήνες η τακτική και συνεχής εργασία πρέπει να γίνει στη Λευκωσία».

Τα σημεία διέλευσης, συνέχισε ο ίδιος, επηρεάζουν επίσης την καθημερινή ζωή και μπορούν να αποφέρουν «win-win αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές» και θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός συνεχούς διαβούλευσης τόσο σε επίπεδο ηγετών όσο και σε επίπεδο διαπραγματευτών.

Πηγή: politis.com.cy/ΚΥΠΕ

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
