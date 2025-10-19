newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 20:12

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

O Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,58% έναντι 35,27% του Τατάρ

Ο «πρόεδρος» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε ότι ο Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,28% έναντι 35,27% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» σε 677 κάλπες από τις 777 συνολικά.

Με βάση την μέχρι τώρα καταμέτρηση, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 48,19%.

«Ελπιδοφόρο μήνυμα», σύμφωνα με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ

Τα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο αν κάποιος από τους υποψηφίους εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% δεν θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε ανάρτησή του στο «Χ», δήλωσε πως η νίκη Ερχιουρμάν αποτελεί θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα υπέρ της λύσης της Ομοσπονδίας.

Αναλυτές αναφέρουν πως οι κάλπες στο ψευδοκράτος είχαν την μορφή ενός άτυπου δημοψηφίσματος υπέρ της πολιτικής του Ερσίν Τατάρ και της Άγκυρας περί δύο κρατών στην Κύπρο ή υπέρ της ομοσπονδίας, που προωθεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν του «Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος».

Η πρώτη τοποθέτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη συγχαρητήριά του «προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας» και «την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα» στην προσπάθεια «για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες».

World
ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
Ανακοίνωση CNCDH 19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
Γάζα: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα – Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ
«Τρίζει» η εκεχειρία 19.10.25

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
«Δεν ηττήθηκε» 19.10.25

Ποιες επιλογές έχει τώρα η Χαμάς - Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Φοινικούντα: Μαραθώνια απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα
Ελλάδα 19.10.25

Επί 6 ώρες κατέθετε ο 22χρονος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνείται ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν έξω, στη μηχανή, και δεν γνώριζε τα θύματα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
Αντίο 19.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο Κοσμάς Φουντούκης, που είχε συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων καθώς και σε πρωταγωνιτικούς ρόλους στο σήριαλ «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Σύνταξη
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’.

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Η ΝΔ απειλείται από αποσύνδεσής της από τους πολίτες και αναταραχής στα δεξιά της, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι

Με τον Ανδρέα Τεττέι να ηγείται για μία ακόμη φορά, η Κηφισιά πήρε πολύτιμη ισοπαλία (2-2) στην Τρίπολη, ισοφαρίζοντας στο 88ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού – Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των 22χρονων
Ελλάδα 19.10.25

Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Οι δράστες, η κιθάρα και η ξανθιά περούκα

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
