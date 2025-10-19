Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

O Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,58% έναντι 35,27% του Τατάρ

Ο «πρόεδρος» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε ότι ο Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 63,28% έναντι 35,27% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» σε 677 κάλπες από τις 777 συνολικά.

Με βάση την μέχρι τώρα καταμέτρηση, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 48,19%.

«Ελπιδοφόρο μήνυμα», σύμφωνα με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ

Τα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο αν κάποιος από τους υποψηφίους εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% δεν θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε ανάρτησή του στο «Χ», δήλωσε πως η νίκη Ερχιουρμάν αποτελεί θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα υπέρ της λύσης της Ομοσπονδίας.

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν… — Stefanos Stefanou (@ststefanou) October 19, 2025

Αναλυτές αναφέρουν πως οι κάλπες στο ψευδοκράτος είχαν την μορφή ενός άτυπου δημοψηφίσματος υπέρ της πολιτικής του Ερσίν Τατάρ και της Άγκυρας περί δύο κρατών στην Κύπρο ή υπέρ της ομοσπονδίας, που προωθεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν του «Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος».

Η πρώτη τοποθέτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη συγχαρητήριά του «προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας» και «την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα» στην προσπάθεια «για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες».