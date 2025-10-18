Ο τέως τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, σε γραπτή δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από την «Özgür Gazete Kıbrıs», άσκησε έντονη κριτική στην υποψηφιότητα του Ερσίν Τατάρ, υποστηρίζοντας ότι οι επισκέψεις πολιτικών, καλλιτεχνών και αθλητών από την Τουρκία δεν αρκούν για να ξεπεράσουν τις αδυναμίες της εκστρατείας του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Pierre Albouy, επάνω, ο Μουσταφά Ακιντζί).

«Το ότι το εκλογικό του επιτελείο δεν γνωρίζει την Κύπρο είναι επίσης ένα στοιχείο που καταγράφεται στα αρνητικά του», ανέφερε.

«Το εκλογικό επιτελείο» του Τατάρ «δεν γνωρίζει την Κύπρο», τονίζει ο Ακιντζί

Ο κ. Ακιντζί υπενθύμισε παλαιότερες αναλύσεις του, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση ότι εάν δεν υπάρξει μια παρέμβαση ανάλογη με εκείνη του 2020, «ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) θα έχει δύσκολο έργο».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για μια νέα σελίδα μετά την 19η Οκτωβρίου, καλώντας την τουρκοκυπριακή κοινότητα να αναλάβει ενεργό ρόλο.

«Εύχομαι να ξεκινήσει μια νέα περίοδος μετά τις 19 Οκτωβρίου και αυτή η περίοδος να είναι ουσιαστικά νέα, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα πρέπει να γίνει, στο πρόσωπο του Τουφάν Ερχιουρμάν, τόσο η δημιουργός όσο και η επόπτρια της νέας περιόδου».

Δύο βασικοί πρωταγωνιστές

Η «εκλογική» αναμέτρηση αύριο Κυριακή στα Κατεχόμενα έχει δύο βασικούς πρωταγωνιστές: Τον Ερσίν Τατάρ, ο υποστηριζόμενος από την Τουρκία σύμμαχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιμένει ότι η μόνη λύση στο Κυπριακό είναι αυτή των δύο κρατών, και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, φιλικά προσκείμενος στην Ευρώπη, που δηλώνει την πρόθεσή του να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις βάσει μιας ομοσπονδιακής, επανενωμένης Κύπρου.