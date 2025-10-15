newspaper
Κατεχόμενα: Τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό ψήφισε η ψευδοβουλή
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 04:00

Κατεχόμενα: Τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό ψήφισε η ψευδοβουλή

Τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό ψήφισε η ψευδοβουλή στα Κατεχόμενα, θέτοντας ως έναν από τους πρώτους στόχους να γίνει το ψευδοκράτος πλήρες μέλος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με την πλειοψηφία των παρόντων «βουλευτών» των κομμάτων ΕΕ (Εθνικής Ενότητας), ΔΚ (Δημοκρατικό Κόμμα) και ΚΑ (Κόμμα Αναγέννησης) που απαρτίζουν την «κυβέρνηση» και αποχή των παρόντων «βουλευτών» του ΡΤΚ (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα) και των δύο ανεξάρτητων, Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς και Τζέιλ Ρέφικ Ρότζερς πέρασε από τη «βουλή» του ψευδοκράτους έπειτα από 5 και πλέον ώρες συζητήσεων η πρόταση ψήφισμα για στήριξη της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters)

Κατά την ψηφοφορία μόνο δύο «βουλευτές» του ΡΤΚ, ο Ερκούτ Σιαχαλί και η Σιλά Ουσέρ ήταν παρόντες μαζί με τις Ρότζερς και Μπαϊμπάρς.

«Επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης και προώθησης της τδβκ»

Οι άλλοι «βουλευτές» του ΡΤΚ μαζί και ο πρόεδρος του κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία. Το ΡΤΚ έχει 19 «βουλευτές», 3 είναι ανεξάρτητοι και 28 από τα τρία «συγκυβερνώντα» κόμματα. Δεν ανακοινώθηκε ο ακριβής αριθμός της πλειοψηφίας.

Την πρόταση είχαν καταθέσει ορισμένοι «βουλευτές» από τα τρία «συγκυβερνώντα» κόμματα. Λόγω έλλειψης απαρτίας η έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας της «βουλής» αντί ν’ αρχίσει στις 11 το πρωί, άρχισε γύρω στη 1 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα μ’ ένα διάλειμμα μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών των αρχηγών των «κοινοβουλευτικών» κομμάτων και εκ μέρους των εισηγητών.

Τι προνοεί το ψήφισμα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις Ποστασί, το ψήφισμα έχει ως στόχους προτεραιότητας: «Εργασία για την άρση της άδικης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής απομόνωσης που έχει επιβληθεί στην τδβκ, επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης και προώθησης της τδβκ και εξήγηση στη διεθνή κοινότητα ότι η διευθέτηση των δύο κρατών αποτελεί τη βάση για πραγματική και διαρκή ειρήνη στην Κύπρο».

Προστίθεται ότι η «βουλή» πιστεύει πως το ψευδοκράτος μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους το συντομότερο δυνατό, διατηρώντας την ενότητα και την αλληλεγγύη, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες, και συνεργαζόμενο στενά με τη «μητέρα πατρίδα Τουρκία».

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους πρώτους στόχους είναι να γίνει το ψευδοκράτος πλήρες μέλος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και των συνδεδεμένων με αυτόν οργανισμών υπό το «συνταγματικό» του όνομα, με την υποστήριξη όλων των «αδελφών κρατών».

«Μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι δυνατή μόνο εάν η εγγενής κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού αναγνωριστούν από τα Ηνωμένα Εθνη, επιτρέποντας την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα διασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών», αναφέρεται.

Ο τουρκοκυπριακός «λαός», η «τδβκ», και η «βουλή», προστίθεται, όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα, δεσμεύονται από την αρχή «ειρήνη στο κόσμο, ειρήνη σε μας» του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και θα συνεχίσει να προχωρά σύμφωνα με το όραμα «η ανεξαρτησία είναι ο χαρακτήρας μου».

Ομιλίες

Ο «πρόεδρος» της «βουλής», Ζιγγιά Oζτουρκλέρ χαρακτήρισε την ομοσπονδία ως ένα ξεπερασμένο πολιτικό επιχείρημα, υποστηρίζοντας επίσης ότι η δραστηριότητα της MOSAD στην ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να τεθεί στην ατζέντα και να ληφθούν μέτρα.

«Θα συζητάμε συνεχώς για την ομοσπονδία των εξαρτώμενων μερών. Ο συνομιλητής μας θα είναι η ελληνοκυπριακή διοίκηση ή οι νέες παραφυάδες της, κυρίως το Ισραήλ; Φαίνεται ότι το Ισραήλ θα είναι ο νέος συνομιλητής». «Οσοι βλέπουν την Τουρκία ως κατακτητή θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν την πραγματική κατοχή εντός της δικής τους κυριαρχίας», πρόσθεσε.

Εχουν ληφθεί μέχρι σήμερα 22 αποφάσεις – ψηφίσματα στη «βουλή» για το Κυπριακό, αυτό θα είναι το 23ο, είπε στη δική του ομιλία ο γγ του ΚΕΕ και «υπουργός εσωτερικών», Ογουζχάν Χασίπογλου προσθέτοντας ότι η ομοσπονδία συζητήθηκε για χρόνια στις παραμέτρους του ΟΗΕ και δεν υπήρξε καμία συμφωνία.

«Αν πρόκειται να υπάρξει λύση, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικότητες στο νησί. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο χωριστές κυριαρχίες και δύο χωριστά κράτη. Ως εκ τούτου, με βάση αυτές τις πραγματικότητες, υποβάλαμε ένα ψήφισμα έξι σημείων», δήλωσε ο κ. Χασίπογλου ένας εκ των εισηγητών του ψηφίσματος. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούν, υποστήριξε, σε αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ που λήφθηκαν πριν 40-50 χρόνια.

Παραχωρήσεις στον χάρτη

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε ότι η ομοσπονδία συζητήθηκε μεταξύ 1974 και 2020, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχτηκε ποτέ την κυριαρχική ισότητα. Πρόσθεσε ότι η κατάσταση δεν ήταν διαφορετική κατά την εποχή των Ταλάτ και Ακιντζί και ότι ενώ «δεν έγιναν εδαφικές παραχωρήσεις» στο Κρανς Μοντάνα, έγιναν παραχωρήσεις στον χάρτη.

Ο Φικρί Ατάογλου, πρόεδρος του ΔΚ και «αντιπρόεδρος της κυβέρνησης – υπουργός τουρισμού» ανέφερε ότι όλες οι προσπάθειες σχετικά με τη θέση της ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια ήταν άκαρπες.

«Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε ομόφωνα αυτές τις προσπάθειες στις 18 Ιουλίου 2024. Η άποψή μας είναι η ίδια». Ο Ατάογλου δήλωσε ότι η λύση των δύο κρατών είναι μια θέση που πρέπει να υπερασπιστεί κανείς.

Ο πρόεδρος του ΚΑ και «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί μίλησε δύο φορές πριν και μετά την ομιλία Τουφάν Ερχιουρμάν. Διερωτήθηκε πώς ο πρόεδρος του ΡΤΚ θα πετύχει αυτό που οι Ταλάτ και Ακιντζί δεν πέτυχαν στις δικές τους θητείες και υποστήριξε ότι η απόφαση της «βουλής» είναι σημαντική για την αναγνώριση της «τδβκ» και ότι δεν μπορεί να αναμένεται αναγνώριση όσο συζητείται η ομοσπονδία.

«Κυβερνητική απόφαση»

Το ψήφισμα δεν αντανακλά στη βούληση της «βουλής», αλλά εξυπηρετεί άμεσα την πολιτική ατζέντα της «κυβέρνησης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, λέγοντας προς τους «βουλευτές» της «συγκυβέρνησης»: «Λαμβάνετε μια κυβερνητική απόφαση, όχι μια κοινοβουλευτική».

Χαρακτήρισε την υποβολή μιας τέτοιας απόφασης σχετικά με το κυπριακό 5 ημέρες πριν τις «εκλογές» ως επιπολαιότητα. «Αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκλογικούς σκοπούς», είπε.

Σχολιάζοντας τις ομιλίες που προηγήθηκαν, επισήμανε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που δεν ανέφεραν. «Απομένουν 5 μέρες μέχρι τις εκλογές. Για κάποιο λόγο, αυτό το ζήτημα δεν έχει ποτέ τεθεί στην ημερήσια διάταξη μέχρι σήμερα; Δεν έχουμε δει ποτέ να λαμβάνεται απόφαση στη βουλή, ειδικά όσον αφορά το κυπριακό, 5 ημέρες πριν τις εκλογές».

Το λέει αυτό, είπε, επειδή γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος «βουλευτής» και σημειώνοντας ότι το Κυπριακό είναι το πιο σοβαρό ζήτημα «σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό ζήτημα που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού. Δεν είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκλογικούς σκοπούς.

»Ειδικά, το κοινοβούλιο της τδβκ δεν είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκλογικούς σκοπούς. Θέλω να καταγράψω την έλλειψη σοβαρότητας εδώ, όχι μέσω των συναδέλφων μου, αλλά μέσω του υπεύθυνου ατόμου». Ο οποίος, είπε, είναι ο Ερσίν Τατάρ και το πρώτο προσχέδιο της πρότασης – ψηφίσματος έφερε ανοικτά το όνομά του.

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη

«Μετά τις 20 Οκτωβρίου, αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, θα είναι και πάλι περήφανος για τον εαυτό του και τους θεσμούς του. Γιατί, δυστυχώς, αυτό που βιώνουμε δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αν υπάρξει μια απόφαση στη βουλή για το Κυπριακό πρέπει να δίδει ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα.

»Γι αυτό με τη σύμπνοια ολόκληρου του κοινοβουλίου. Αυτή είναι μια κυβερνητική απόφαση, όχι κοινοβουλευτική. Αν επρόκειτο να ληφθεί μια κυβερνητική απόφαση, δεν υπήρχε λόγος να τη φέρουμε στη βουλή».

Ο κ. Ερχιουρμαν σχολίασε και τη στάση του προέδρου Χριστοδουλίδη σε θέματα ενέργειας, θαλάσσιας δικαιοδοσίες και εγγυήσεων.

«Ο Χριστοδουλίδης μπορεί να μη θέλει να μοιράζεται υδρογονάνθρακες, μπορεί να μην αποδέχεται πολιτική ισότητα, μπορεί να λέει ‘μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις’. Αλλά δεν θα εγκαταλείψω τα δικαιώματα, την ασφάλεια, τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες ή την ενέργεια του δικού μου λαού μόνο και μόνο επειδή ο Χριστοδουλίδης δεν το θέλει. Αυτό που θέλει δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά είναι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι ενεργειακές και θαλάσσιες δικαιοδοσίες αποτελούν κόκκινη γραμμή. «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ την ελληνοκυπριακή πλευρά να συνάπτει μονομερείς συμφωνίες σε αυτούς τους τομείς. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί κανένας εμπορικός ή ενεργειακός αγωγός που να αποκλείει την Τουρκία και τον τουρκοκυπριακό λαό».

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τουφάν Ερχιουρμάν διακόπηκε η μετάδοση της συνεδρίασης μέσω του youtube για περίπου τρία λεπτά. Μετά το τέλος της παρέμβασής του έγινε διάλλειμα στη συζήτηση.

Πηγή: sigmalive.com

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
