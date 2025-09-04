newspaper
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:20

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων ενεργοποιεί η Αγκυρα καθώς ετοιμάζεται μέσω του ψευδοκράτους να μεταφέρει στην Κύπρο χιλιάδες εποίκους, επιχειρώντας να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό (φωτογραφία, επάνω, από το sigmalive.com).

Με τον μανδύα των κοινωνικών κατοικιών, προαναγγέλλει την ανέγερση ολόκληρων πόλεων, που θα κατοικηθούν από Τούρκους.

Με τον μανδύα των κοινωνικών κατοικιών, προαναγγέλλεται η ανέργερση ολόκληρων πόλεων, που θα κατοικηθούν από Τούρκους

Ο προγραμματισμός αφορά την ανέγερση 1.192 κατοικιών στη Δερύνεια, 50 στη Κατωκοπιά , 1.500 στον Γερόλακκο, 1.000 στις Μάνδρες, 80 στην Κώμη Κεπήρ, 900 στο Τρίκωμο, 1.200 στη Μόρφου, 350 στη Βατυλή, 120 στο Παλαίκυθρο, 100 στον Βαθύλακα, 50 στο Πραστειό και 30 στην Καλοψίδα.

Σύμφωνα με τον ψευδοπρωθυπουργό τα έργα θα άρχιζαν το 2024, και ήδη έχει τοποθετηθεί ο θεμέλιος λίθος στη Μόρφου.

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες με τουρκικό χρήμα.

Οι αναπτύξεις όπως εξαγγέλθηκε, θα γίνουν μέσω της κρατικής εταιρείας οικοδομών ΤΟΚΙ, η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Αγκυρας.

Στη συνέχεια οι κατοικίες αναμένεται να δοθούν με παράνομους τίτλους σε εποίκους.

O υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ ανέφερε ότι «τα γιγάντια έργα είναι στρατηγικής σημασίας. Ξένοι επενδυτές, ιδίως Ισραηλινοί και Ελληνες, συλλέγουν γη και κατοικίες στα κατεχόμενα. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στο νησί».

Εγκλημα πολέμου

Με αυτό τον τρόπο το ψευδοκράτος όχι μόνο προχωρεί σε ένα ακόμα έγκλημα πολέμου, αλλά προκαλεί τετελεσμένα στο εδαφικό, τα οποία ενδεχομένως να γείρουν ακόμα περισσότερο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων προς την τουρκική πλευρά.

Εταιρεία πώλησης ακινήτων διαφημίζει την ανέγερση πολυτελών κατοικιών σε ελληνοκυπριακή γη μεταξύ της κατεχόμενης Κάτω Δερύνειας και της Αμμοχώστου.

Εχουν ήδη τοποθετηθεί οι ταμπέλες για την ανέγερση του έργου, με την ονομασία «New Varosha».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η ενέργεια έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές, καθώς φέρεται ότι η γη στην περιοχή ανήκει σε Ελληνοκυπρίους.

Σύμφωνα με τη διαφήμιση, πρόκειται για συγκρότημα κατοικιών με πολυτελή διαμερίσματα.

Σχετίζονται με την εταιρεία Nurcin LTD, η οποία στη σελίδα της διαφημίζει ότι πωλεί κατοικίες σε Λευκωσία, Τρίκωμο, Αμμόχωστο, Κερύνεια και Μόρφου.

Πηγή: sigmalive.com

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Κύπρος 23.08.25

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Το ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
A.I. 04.09.25

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Economist 04.09.25

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
«Λυπηρό» 03.09.25

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, οι οποίοι την έκαναν viral.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
