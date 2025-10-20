Εμφατική νίκη πέτυχε στα Κατεχόμενα ο Τουφάν Ερχιουρμάν, σε βάρος του Ερσίν Τατάρ, και ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού (στη φωτογραφία από kibrispostasi.com, επάνω, ο Τουφάν Ερχιουρμάν).

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα Κατεχόμενα, ο Γιάννος Χαραλαμπίδης, Δρ των Διεθνών Σχέσεων, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για μια αυτόνομη πολιτική διαδικασία, αλλά για εξέλιξη πλήρως ελεγχόμενη από την Τουρκία.

«Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Τατάρ και της Αγκυρας»

«Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει χαρακτηρίσει το ψευδοκράτος ως κράτος-μαριονέτα, υποτελές στον τουρκικό στρατό. Ο,τι συμβαίνει στα Κατεχόμενα είναι ευθύνη της Αγκυρας», τονίζει.

Αναφέρει ότι η Τουρκία θεωρεί το κατεχόμενο τμήμα αναπόσπαστο μέρος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την Κύπρο να λειτουργεί πλέον ως «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» για τα τουρκικά σχέδια ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν αλλάζει η πολιτική της Αγκυρας»

Υποστηρίζει ότι η φαινομενικά πιο ήπια στάση του Τουφάν Ερχιουρμάν δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής, αφού «ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Ερσίν Τατάρ και της Αγκυρας».

«Ο Ερχιουρμάν μιλά για δύο λαούς – που σημαίνει δύο κράτη, χωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης και διατήρηση του τουρκικού στρατού και των εγγυήσεων. Αρα ποια αλλαγή;», διερωτάται.

«Η Αγκυρα κερδίζει, η Λευκωσία δυσκολεύεται»

Επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή διευκολύνει την Αγκυρα, αλλά δυσκολεύει τη Λευκωσία, αφού ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δεν μπορεί πλέον να «επικαλείται την αδιαλλαξία Τατάρ» ως άλλοθι:

«Τώρα ο ίδιος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στο Κραν Μοντανά, εκεί απ’ όπου αποχώρησε, με την Τουρκία να επαναφέρει ακριβώς τις ίδιες θέσεις μέσω Ερχιουρμάν», εξηγεί.

«Παγίδα διπλής διχοτόμησης»

Και προειδοποιεί ότι η φαινομενικά «ομοσπονδιακή» προσέγγιση Ερχιουρμάν οδηγεί σε παγίδα νομιμοποίησης του ψευδοκράτους ως «συνιστώντος κράτους» εντός της ΕΕ:

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν πρέπει να αποδεχθεί το ψευδοκράτος ως συστατική πολιτεία. Αυτό θα ισοδυναμούσε με έμμεση αναγνώριση και θα εγκλώβιζε την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια νέα μορφή διχοτόμησης».

Σημειώνει ότι η ουσία του Κυπριακού δεν είναι νομική αλλά γεωπολιτική, αφού η Τουρκία επιδιώκει να ελέγχει την Κύπρο πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά μέσω των Τουρκοκυπρίων και των εποίκων.

«Η Τουρκία θέλει την Κύπρο ως επαρχία της. Ολα τα υπόλοιπα είναι απλώς η ρητορική επίφαση μιας πολιτικής κατοχής που συνεχίζεται με νέα μέσα», καταλήγει.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Χαραλαμπίδη: