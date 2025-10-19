Θριαμβευτής των «προεδρικών» εκλογών του ψευδοκράτους, στα κατεχόμενα της βόρειας Κύπρου, αναδείχθηκε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, εξασφαλίζοντας την εκλογή του από τον πρώτο γύρο.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) πέτυχε μια σαρωτική νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ, οι πολιτικές του οποίου δέχτηκαν ένα ισχυρό χαστούκι από τον τουρκοκυπριακό λαό.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα τελικά αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν από τον «πρόεδρο» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζερνταγ, μετά την καταμέτρηση και των 777 καλπών, ο Έρχιουρμαν έλαβε ποσοστό 62,76%, ο Ερσίν Τατάρ 35,81%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,33%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24%, ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ 0,22%, ο Αχμέτ Μποράν 0,14% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,19%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία ανήλθε στο 64,87%.

Ερχιουρμάν: Σε στενή διαβούλευση με Άγκυρα η εξωτερική πολιτική

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποστηρικτές του Έρχιουρμαν άρχισαν να πανηγυρίζουν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Στην πρώτη του δήλωση, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία.

«Ο λαός μας πρέπει να γνωρίζει το εξής: Αυτή η εκλογή δεν έχει ηττημένο. Ως τουρκοκυπριακός λαός, κερδίσαμε όλοι μαζί», δήλωσε. «Είπαμε ότι θα πορευτούμε μαζί, θα κερδίσουμε μαζί και θα κυβερνήσουμε μαζί. Τηρήσαμε τις δύο πρώτες υποσχέσεις μας. Θα τηρήσουμε και την τρίτη υπόσχεσή μας όλοι μαζί» πρόσθεσε.

Δεσμευόμενος για αμεροληψία, ανακοίνωσε συμβολικά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματός του. «Από αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πλέον ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Δίνω τον λόγο μου ότι θα είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου με απόλυτη αμεροληψία», ανέφερε.

Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Αναλυτές αναφέρουν πως οι κάλπες στο ψευδοκράτος είχαν την μορφή ενός άτυπου δημοψηφίσματος με τους ψηφοφόρους να δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Ερχιουρμάν που έχει ταχθεί υπέρ ενός ομοσπονδιακού κράτους και όχι δύο κρατών για το φλέγον ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού.

Η πρώτη αντίδραση από την Άγκυρα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, συνεχάρη τον Ερχιουρμάν. Ευχήθηκε «οι εκλογές αυτές, στις οποίες οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας εξέφρασαν τη βούλησή τους μέσω της κάλπης, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, να αποβούν ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας».

Κατέληξε αναφέροντας πως «ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε, μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας, να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2025

Η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη συγχαρητήριά του «προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας» και «την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα» στην προσπάθεια «για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε ανάρτησή του στο «Χ», δήλωσε πως η νίκη Ερχιουρμάν αποτελεί θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα υπέρ της λύσης της Ομοσπονδίας.