Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 00:41

Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα. Πώς «διαβάζουν» τη νίκη σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Spotlight

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των «εκλογών» στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να αποτιμούν σε πρώτη φάση θετικά την εκλογή του.

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει πως «ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του».

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα ανοίγει νέους δρόμους

Πλέον, αναφέρει, «πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι ιστορική αναγκαιότητα η επανένωση της Κύπρου και ο απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού».

«Θετικές προσδοκίες»

Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν «δημιουργεί θετικές προσδοκίες» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. «Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια.

Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος.

Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Η ΝΔ απειλείται από αποσύνδεσής της από τους πολίτες και αναταραχής στα δεξιά της, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας
ΠΑΣΟΚ 19.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς. «Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών [...] επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», σημειώνει. 

Σύνταξη
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
Κυριακάτικη ανάρτηση 19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου
«Βάναυση προσβολή» 18.10.25

«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου

Για ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, λόγω... Τσίπρα και Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύνταξη
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»
«Ακρίβεια Μητσοτάκη» 18.10.25

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»

Επίθεση στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του για την ακρίβεια, από το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι «εικονική πραγματικότητα».

Σύνταξη
Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση

Η γραμμή άμυνας που υποχρεώνεται να χτίσει το Μαξίμου απέναντι στους κεραυνούς Καραμανλή και Βενιζέλου για την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Την... αντιπολίτευση προσπαθεί να υποδείξει ως υπεύθυνη η κυβέρνηση, ενώ το ζήτημα προβληματίζει την εκλογική της βάση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
Πολιτική 18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
