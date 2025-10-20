Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των «εκλογών» στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να αποτιμούν σε πρώτη φάση θετικά την εκλογή του.

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει πως «ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του».

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα ανοίγει νέους δρόμους

Πλέον, αναφέρει, «πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι ιστορική αναγκαιότητα η επανένωση της Κύπρου και ο απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού».

«Θετικές προσδοκίες»

Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν «δημιουργεί θετικές προσδοκίες» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. «Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια.

Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος.