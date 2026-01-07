Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αρχές που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», όπως τόνισε κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας στην τελετή, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο».

Μάλιστα, υπογράμμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στο ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες.

«Η υπόσχεση της επανένωσης της Κύπρου αναμένει να εκπληρωθεί»

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», τόνισε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης – και ταυτόχρονα, να αρνείσαι να αφήσεις τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον.

«Γι’ αυτό είναι τόσο εύστοχο που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτή τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από τη βία.

«Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε με νόημα, προσθέτοντας ότι η Κύπρος προσδίδει στην Προεδρία της ένα μοναδικό ηθικό κύρος.

«Η Κύπρος κατανοεί τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου»

«Ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων, πολιτισμών και κρίσεων, η Κύπρος κατανοεί τη στρατηγική σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας, την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια σε έναν αβέβαιο κόσμο και τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου», επισήμανε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία και αντλώντας δύναμη «από την ιστορία μας, καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον». Αναφερόμενη στη Λευκωσία ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο «στη σκιά βυζαντινών εκκλησιών».

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το κάλεσμά του για μια Ευρώπη «ενωμένη στον σκοπό και θεμελιωμένη στην αλληλεγγύη», υπογραμμίζοντας τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο λιμάνι της Λάρνακας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και το θάρρος των Κυπρίων πυροσβεστών.

«Και με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης, η Κύπρος θα διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Το βλέπουμε αυτό μέσα από την εμπειρία σας ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα στην κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας σας – να οικοδομήσετε μια πιο ασφαλή και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη», υπογράμμισε.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινά από την Ουκρανία»

Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινά από την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας πως «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», ενώ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καθώς και για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

«Και η χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή μας Ένωση – γιατί μια ελεύθερη και ευημερούσα Ουκρανία και μια ενωμένη και ευημερούσα Μολδαβία ανήκουν στην ΕΕ», όπως είπε.

«Η Κύπρος σε όλη την ιστορία της δεν φοβήθηκε τις προκλήσεις»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Φον ντερ Λάιεν επικαλέστηκε τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, τον Κύπριο ιδρυτή της Στωικής φιλοσοφίας, περιγράφοντας μια φιλοσοφία που εδράζεται στη σοφία, τη δικαιοσύνη και το θάρρος. «Ο Στωικισμός μάς διδάσκει να μην φοβόμαστε τις προκλήσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε με διαύγεια και αποφασιστικότητα», τόνισε, προσθέτοντας πως αυτό είναι που έχει κάνει η Κύπρος σε όλη την ιστορία της — και αυτό είναι που πρέπει τώρα να κάνει η Ευρώπη συλλογικά.

Τέλος, συνεχάρη την Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και έκλεισε με τα λόγια: «Ζήτω η Ευρώπη».