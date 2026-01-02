newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Πώς άλλαξε ο πόλεμος στην Ουκρανία την ΕΕ
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 13:53

Πώς άλλαξε ο πόλεμος στην Ουκρανία την ΕΕ

Πολλοί αναλυτές λένε ανοιχτά ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με τη Ρωσία.

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που ηγείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επαναπροσδιορίσει την ΕΕΕ, σύμφωνα με τη Le Monde, η οποία αναπαράγει το ίδιο φιλοπολεμικό κλίμα που επικρατεί στις Βρυξέλλες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία σηματοδότησε, πρώτα απ’ όλα, το τέλος της άρνησης και της αφέλειας. Σύμφωνα με τη Ναταλί Τότσι, διευθύντρια του ιταλικού think tank Istituto Affari Internazionali, «η κύρια αλλαγή που επέβαλε ο πόλεμος στην Ευρώπη είναι ο ίδιος ο πόλεμος, δηλαδή το γεγονός ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη στην Ευρώπη».

Η αφύπνιση ήρθε αργά, μόλις το 2025, σημείωσε, «μια κρίσιμη μάζα Ευρωπαίων συνειδητοποίησε ότι ο πόλεμος δεν είναι κάτι μακριά, στην Ουκρανία, αλλά είναι ένας πόλεμος στην Ευρώπη που ξεκινά (αλλά μπορεί να μην τελειώσει) στην Ουκρανία».

Την άποψη αυτή συμμερίζεται ο Χίσκι Χάουκαλα, επικεφαλής του Φινλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων αναφέρει η Le Monde: «[Ο πόλεμος στην Ουκρανία] έβαλε τέλος στην περίοδο της δεδομένης ασφάλειας και του εφησυχασμού στην Ευρώπη. Αντίθετα, η ασφάλεια δεν είναι κάτι που μπορεί ή πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά κάτι που χρειάζεται διαρκή ενίσχυση μέσω επενδύσεων στην άμυνα και στην ευρύτερη ασφάλεια, καθώς και ακλόνητη βούληση να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Με τις συνεχιζόμενες αλλαγές στις ΗΠΑ, η ευθύνη αυτή πέφτει όλο και περισσότερο στους Ευρωπαίους. Πρόκειται για μια τεράστια φιλοσοφική και πολιτική αλλαγή και για ένα οικονομικό βάρος».

Ωστόσο, η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζει την αδύναμη στρατιωτική ισχύ της Ευρώπης, σημειώνοντας ενδεικτικά ότι μέσα σε μία εβδομάδα το 2022, «η Ρωσία και η Ουκρανία εκτόξευσαν περισσότερα βλήματα απ’ όσα παρήγαγε ολόκληρη η Ευρώπη σε έναν χρόνο», Ενώ η Ευρώπη παρείχε μαζική οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, τα δικά της αποθέματα όπλων και πυρομαχικών είχαν αδειάσει.

Έγινε γεωστρατηγική δύναμη

Η Ουκρανία, εξήγησε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν της συμβουλευτικής εταιρείας Eurasia Group στο Λονδίνο, «έκανε την Ευρώπη πιο γεωστρατηγική δύναμη και αφύπνισε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στη συνειδητοποίηση ότι ένα μοντέλο διακυβέρνησης βασισμένο αποκλειστικά στη “ήπια ισχύ” δεν επαρκεί πλέον».

Η προσπάθεια επανεξοπλισμού, που ξεκίνησε από την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής αλλά προχωρά πιο αργά αλλού, θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία από το 2025 και μετά, χάρη στους μηχανισμούς χρηματοδότησης της άμυνας που θέτει σε εφαρμογή οι Βρυξέλλες. Πρόκειται για έναν από τους απτούς μετασχηματισμούς που επέβαλε η Ουκρανία στην Ευρώπη, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει οπτική απέναντι στη Ρωσία.

Η ΕΕ  έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση, την οποία οι πιο αισιόδοξοι περιγράφουν ως «ούτε ειρήνη ούτε πόλεμο», αλλά οι ρεαλιστές ήδη θεωρούν κατάσταση πολέμου. «Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο μαζί μας, ενώ εμείς προτιμάμε να προσποιούμαστε ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία», είπε η Πολωνή πολιτική επιστήμονας Μόνικα Σους, αναφερόμενη στον υβριδικό πόλεμο.

Ο άλλος απτός μετασχηματισμός αφορά την ενέργεια, συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να τερματίσει την εξάρτησή της από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες – μια κατάσταση στην οποία αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής τη Γερμανία, επέτρεψαν να παγιδευτούν. Η απεξάρτηση αυτή έχει κόστος: την οικονομική ευημερία που κατέστη δυνατή χάρη στην αφθονία φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου. Ωστόσο, ενισχύει την ατζέντα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, που ξεκίνησε κατά την κρίση της Covid-19, όταν αποκαλύφθηκε η εξάρτηση της ηπείρου από την Κίνα για φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο εχθρός υπήρχε, αλλά δεν τον έβλεπαν

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ΕΕ έχει γίνει πιο «γεωπολιτική», υπογραμμίζει η Le Monde προσθέτοντας το μπλογκ κατάφερε να διατηρήσει την ενότητά του απέναντι στη Ρωσία, παρά ορισμένες χώρες που διαφωνούν – τουλάχιστον αρκετή για να ανανεώσει τις κυρώσεις, να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, να χρηματοδοτήσει την άμυνα και ακόμη, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου, να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία μέσω κοινού δανεισμού.

«Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα και δεν νομίζω ότι θα θεωρούσαμε πριν από τέσσερα χρόνια πως θα συνέβαιναν», είπε η Σους. Πρόκειται για «μια άνευ προηγουμένου επίδειξη ενότητας ως προς την πολιτική και στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας: «Ποτέ πριν η ΕΕ δεν είχε εξετάσει το πεπρωμένο της με τόσο ξεκάθαρο τρόπο». Αυτή τη φορά, ο εχθρός έχει κατονομαστεί.

Ο εχθρός αυτός είχε εντοπιστεί εδώ και καιρό από ορισμένα κράτη-μέλη -ιδίως από εκείνα που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά το 2004- ενώ άλλα έκλειναν τα αυτιά τους. Υπό αυτή την έννοια, σημειώνει το γαλλικό δημοσίευμα, η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας τους δικαίωσε και οδήγησε σε μια επαναστάθμιση και σε μια νέα ισορροπία μεταξύ των μελών.

«Ψυχολογία αδυναμίας»

Η προοπτική επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, μαζί με τη γοητεία που ασκεί πάνω του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ταρακούνησε επίσης την Ευρώπη. Οι ηγέτες της ηπείρου αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν την ιδέα μιας πιθανής ανατροπής συμμαχιών και δυσκολεύτηκαν να αποφύγουν τις ταπεινώσεις που τους επέβαλε η Ουάσινγκτον.

Το Παρίσι θα μπορούσε να φανεί διορατικό σε αυτό το πλαίσιο, αλλά, όπως εξήγησε η Τότσι: «Η Γαλλία διέπρεψε πολύ περισσότερο στη σκέψη παρά στη δράση πάνω σε όλα αυτά. Η στρατηγική της κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, αλλά και η μακροχρόνια πίστη της στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, της έδωσαν προβάδισμα στην κατανόηση της πραγματικότητας. Όμως η δράση ήταν υποτονική, ιδίως σε σύγκριση με τη Γερμανία», κυρίως λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Είναι, λοιπόν, η Ευρώπη πραγματικά «γεωστρατηγική»; Όχι αρκετά, ιδίως σε μια εποχή όπου η συζήτηση για την παρακμή της Δύσης έχει γίνει σχεδόν κλισέ.

Ο Στίβεν Έβερτς, επικεφαλής του Ινστιτούτου Μελετών Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του επίσημου think tank της ΕΕ, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ευρώπη, παραλυμένη από τον φόβο κλιμάκωσης των εντάσεων με τον Τραμπ, δεν έχει ακόμη απαλλαγεί πλήρως από την «ψυχολογία αδυναμίας» που τη βασανίζει εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τον Χάουκαλα, οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν «τον κίνδυνο πλήρους περιθωριοποίησης» αν δεν κατανοήσουν ότι οι παλιές μέθοδοι λειτουργίας δεν παράγουν πλέον τις λύσεις που απαιτούνται. Ανίκανη να αξιοποιήσει πλήρως την οικονομική και εμπορική της ισχύ, η Ευρώπη παραμένει ένας γεωπολιτικός παίκτης με δεμένα χέρια.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ρωσία: Παρέδωσε «αποδεικτικό υλικό» στον Τραμπ για την «απόπειρα ουκρανικής επίθεσης» στο σπίτι του Πούτιν
Κόσμος 02.01.26

Η Ρωσία παρέδωσε «στοιχεία» στις ΗΠΑ που «αποδεικνύουν» ότι στόχος της Ουκρανίας ήταν το σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε δεδομένα από τα ουκρανικά drone που κατέρριψε τα οποία αποδεικνύουν όπως ισχυρίζεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία από τις κατοικίες του Πούτιν

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
Κόσμος 02.01.26

Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Παρέδωσε «αποδεικτικό υλικό» στον Τραμπ για την «απόπειρα ουκρανικής επίθεσης» στο σπίτι του Πούτιν
Κόσμος 02.01.26

Η Ρωσία παρέδωσε «στοιχεία» στις ΗΠΑ που «αποδεικνύουν» ότι στόχος της Ουκρανίας ήταν το σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε δεδομένα από τα ουκρανικά drone που κατέρριψε τα οποία αποδεικνύουν όπως ισχυρίζεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία από τις κατοικίες του Πούτιν

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 02.01.26

Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας

Παρά τις αντιδράσεις φοιτητών και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε με πανηγυρικούς τόνους ότι διαγράφονται σε πρώτη φάση περισσότεροι από 308 χιλιάδες μη ενεργοί φοιτητές

Σύνταξη
Βόλος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια» στο λιμάνι
Τραγωδία 02.01.26

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Βόλου

Το άψυχο σώμα αντελήφθη πολίτης που διερχόταν από την περιοχή στο λιμάνι του Βόλου και ενημέρωσε τις Αρχές - Η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
Κόσμος 02.01.26

Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

