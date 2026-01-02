Η Κίνα πραγματοποίησε διήμερες στρατιωτικές ασκήσεις – Justice Mission 2025 – γύρω από την Ταϊβάν, σηματοδοτώντας τον έκτο γύρο μεγάλης κλίμακας πολεμικών ασκήσεων από το 2022, όταν η τότε Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Νάνσι Πελόσι επισκέφθηκε το νησί.

Η άσκηση περιελάμβανε 10 ώρες στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά την Τρίτη, καθώς οι κινεζικές δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν στην περικύκλωση της Ταϊβάν και στον αποκλεισμό των κύριων λιμανιών της.

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της «Αποστολής Δικαιοσύνης 2025»;

Οι πολεμικές ασκήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα στα ύδατα και στον εναέριο χώρο βόρεια, νοτιοδυτικά, νοτιοανατολικά και ανατολικά του κύριου νησιού της Ταϊβάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ανατολικής Διοίκησης της Κίνας, Σι Γι.

Στις ασκήσεις, η Κίνα χρησιμοποίησε αντιτορπιλικά, φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, drones και πυραύλους μακράς εμβέλειας για να προσομοιώσει την κατάληψη του εναέριου χώρου της Ταϊβάν, τον αποκλεισμό των λιμανιών της και την επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, «κινητούς επίγειους στόχους» και θαλάσσιους στόχους, δήλωσε ο Σι.

Οι ασκήσεις προσομοίωσαν επίσης τον αποκλεισμό της Ταϊβάν και των κύριων λιμανιών της, Κέλουνγκ και Καοσιούνγκ.

Οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν σε πέντε ζώνες γύρω από την Ταϊβάν μεταξύ 8 π.μ. και 6 μ.μ. τοπική ώρα (00:00 GMT και 10:00 GMT), σύμφωνα με την Ανατολική Διοίκηση.

Οι κινεζικές δυνάμεις πυροβόλησαν πυραύλους μακράς εμβέλειας στα ύδατα γύρω από το νησί, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανέφερε ότι επτά πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σε δύο ζώνες ασκήσεων γύρω από το κύριο νησί.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι εντόπισε 130 αεροπορικές αποστολές κινεζικών αεροσκαφών, 14 πολεμικά πλοία και οκτώ «επίσημα πλοία» μεταξύ 6 π.μ. της Δευτέρας και 6 π.μ. της Τρίτης.

Ενενήντα από τις αεροπορικές αποστολές εισέβαλαν στην ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν (ADIZ), μια περιοχή ξηράς και θάλασσας που παρακολουθείται από την Ταϊπέι, κατά τη διάρκεια των 24 ωρών, στην δεύτερη μεγαλύτερη εισβολή αυτού του είδους από το 2022.

Σε τι διέφεραν οι ασκήσεις από την προηγούμενη φορά;

Η «Justice Mission 2025» ήταν η μεγαλύτερη πολεμική άσκηση από το 2022 όσον αφορά την περιοχή που κάλυψε, σύμφωνα με τον Τζέιμι Οκόν, ερευνητή στο Taiwan Security Monitor.

«Αυτές οι ζώνες είναι πολύ, πολύ μεγάλες, ειδικά οι νότιες και νοτιοανατολικές ζώνες γύρω από την Ταϊβάν, οι οποίες στην πραγματικότητα παραβίασαν τα χωρικά ύδατα», δήλωσε στο Al Jazeera, αναφερόμενος στην περιοχή εντός 12 ναυτικών μιλίων (22 χλμ.) από τις ακτές της Ταϊβάν.

«Αυτό αποτελεί μεγάλη κλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενες ασκήσεις».

Επίσης, σε αντίθεση με προηγούμενες ασκήσεις, επικεντρώθηκαν ρητά στον αποκλεισμό της Ταϊβάν, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στην Ταϊπέι και στους ανεπίσημους συμμάχους της, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Ένας αποκλεισμός θα είχε αντίκτυπο όχι μόνο στην παράδοση οπλικών συστημάτων, αλλά και σε κρίσιμες εισαγωγές, όπως φυσικό αέριο και άνθρακα, από τα οποία εξαρτάται η Ταϊβάν για την κάλυψη σχεδόν όλων των ενεργειακών της αναγκών. Θα διαταράξει επίσης ζωτικές παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές μέσω του Στενού της Ταϊβάν.

Ο Αλεξάντερ Χουάνγκ, γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Στρατηγικών και Πολεμικών Μελετών της Ταϊβάν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ασκήσεις ήταν παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά την επίσκεψη της Πελόζι τον Αύγουστο του 2022.

«Αυτή η άσκηση παρεμπόδισε τις διεθνείς διαδρομές πολιτικής αεροπορίας και τις θαλάσσιες διαδρομές. Σε προηγούμενες ασκήσεις, προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά αυτή τη φορά διακόψαν την εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία», είπε.

Οι ασκήσεις άσκησαν επίσης πίεση στις θαλάσσιες και μεταφορικές συνδέσεις της Ταϊβάν με τα νησιά Κινμέν και Μάτσου, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στην ηπειρωτική Κίνα.

Γιατί η Κίνα πραγματοποίησε τις ασκήσεις τώρα;

Η Κίνα έχει ιστορικό διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων για να εκφράσει την οργή της προς την Ταϊβάν και τους συμμάχους της, αλλά οι ασκήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν γίνει πιο συχνές μετά το 2022.

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία του και έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι παρεμβαίνουν στις εσωτερικές του υποθέσεις, συνεχίζοντας να πωλούν όπλα στην Ταϊπέι και υποστηρίζοντας την «αποσχιστική» κυβέρνησή της με επικεφαλής τον πρόεδρο Γουίλιαμ Λάι Τσινγκ-τε.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, της οποίας η επίσημη ονομασία είναι Δημοκρατία της Κίνας, αλλά έχει δεσμευτεί να βοηθήσει την Ταϊπέι να υπερασπιστεί τον εαυτό της σύμφωνα με τον Νόμο για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν του 1979 και τις Έξι Διαβεβαιώσεις του 1982.

Η αποστολή «Justice Mission 2025» πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την έγκριση από την Ουάσιγκτον μιας πώλησης όπλων στην Ταϊβάν αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελεί ρεκόρ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ασκήσεις ήταν «ποινική και αποτρεπτική ενέργεια κατά των αποσχιστικών δυνάμεων που επιδιώκουν την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης, και μια απαραίτητη κίνηση για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας».

Παράλληλα, το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις σε 30 αμερικανικές εταιρείες και άτομα για την πώληση όπλων.

Εμπειρογνώμονες αναφέρουν επίσης ότι οι ασκήσεις συνδέονταν με μια ξεχωριστή αλλά σχετική διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.

Το Πεκίνο εξοργίστηκε τον Νοέμβριο από τις δηλώσεις της Ιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαϊτσι ότι μια επίθεση κατά της Ταϊβάν θα αποτελούσε «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας. Ένα τέτοιο σενάριο θα επέτρεπε νομικά στην Ιαπωνία να ασκήσει το «δικαίωμα συλλογικής αυτοάμυνας» και να αναπτύξει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, ανέφερε.

Πώς ανταποκρίνεται η Ταϊβάν στις ασκήσεις;

Η Ταϊβάν ακύρωσε περισσότερες από 80 πτήσεις εσωτερικού την Τρίτη και προειδοποίησε ότι περισσότερες από 300 πτήσεις εξωτερικού ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω της αλλαγής της διαδρομής των πτήσεων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων με πραγματικά πυρά.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι η ακτοφυλακή παρακολούθησε τις ασκήσεις κοντά στα απομακρυσμένα νησιά και ότι ένας άγνωστος αριθμός πολεμικών πλοίων είχε επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η Ταϊπέι παρακολούθησε επίσης όλες τις εισβολές στην ADIZ της, συμπεριλαμβανομένου του Στενού της Ταϊβάν, τμημάτων της ακτής της Κίνας και των υδάτων γύρω από την Ταϊβάν.

Σε δήλωση την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Ουέλινγκτον Κού είπε:

«Οι εξαιρετικά προκλητικές ενέργειες [του Πεκίνου] υπονομεύουν σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή [και] αποτελούν επίσης σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια και διαταράσσουν τις μεταφορές με πλοία, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις αεροπορικές διαδρομές».

Ο Κου περιέγραψε τις ασκήσεις ως μια μορφή «γνωστικού πολέμου» που αποσκοπούσε στο να «εξαντλήσει τις πολεμικές δυνατότητες της Ταϊβάν μέσω ενός συνδυασμού στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων και να δημιουργήσει διχασμό και σύγκρουση εντός της ταϊβανέζικης κοινωνίας μέσω μιας στρατηγικής σποράς διχόνοιας».

Πώς αντέδρασαν οι ΗΠΑ στις ασκήσεις;

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής παραμείνει σιωπηλός σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «δεν ανησυχεί».

«Έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον Πρόεδρο Σι, και δεν μου έχει πει τίποτα σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στην προοπτική πραγματικής στρατιωτικής δράσης εναντίον της Ταϊβάν.

Ο Γουίλιαμ Γιανγκ, ανώτερος αναλυτής για τη Βορειοανατολική Ασία στο International Crisis Group, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφύγει να μιλήσει πολύ για τις ασκήσεις Justice Mission 2025, καθώς ελπίζει να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον Απρίλιο για να συζητήσουν μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Είναι μια διπλωματική στρατηγική για να διασφαλιστεί ότι η αντίδραση των ΗΠΑ δεν θα διαταράξει αμέσως την προσωρινή εμπορική εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε ο Γιανγκ.

«Νομίζω ότι είναι αρκετά συνεπές με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος προσωπικά και η κυβέρνησή του έχουν χειριστεί το ζήτημα της Ταϊβάν, προσπαθώντας να μην δώσουν προτεραιότητα στις δημόσιες δηλώσεις», πρόσθεσε.