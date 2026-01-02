newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνα: Σε τι διαφέρουν οι νέες πολεμικές ασκήσεις στην Ταϊβάν από τις προηγούμενες;
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Κίνα: Σε τι διαφέρουν οι νέες πολεμικές ασκήσεις στην Ταϊβάν από τις προηγούμενες;

Οι στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε η Κίνα καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση από ποτέ και προσομοιώνουν αποκλεισμό των βασικών λιμανιών της Ταϊβάν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Η Κίνα πραγματοποίησε διήμερες στρατιωτικές ασκήσεις – Justice Mission 2025 – γύρω από την Ταϊβάν, σηματοδοτώντας τον έκτο γύρο μεγάλης κλίμακας πολεμικών ασκήσεων από το 2022, όταν η τότε Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Νάνσι Πελόσι επισκέφθηκε το νησί.

Η άσκηση περιελάμβανε 10 ώρες στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά την Τρίτη, καθώς οι κινεζικές δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν στην περικύκλωση της Ταϊβάν και στον αποκλεισμό των κύριων λιμανιών της.

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της «Αποστολής Δικαιοσύνης 2025»;

Οι πολεμικές ασκήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα στα ύδατα και στον εναέριο χώρο βόρεια, νοτιοδυτικά, νοτιοανατολικά και ανατολικά του κύριου νησιού της Ταϊβάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ανατολικής Διοίκησης της Κίνας, Σι Γι.

Στις ασκήσεις, η Κίνα χρησιμοποίησε αντιτορπιλικά, φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, drones και πυραύλους μακράς εμβέλειας για να προσομοιώσει την κατάληψη του εναέριου χώρου της Ταϊβάν, τον αποκλεισμό των λιμανιών της και την επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, «κινητούς επίγειους στόχους» και θαλάσσιους στόχους, δήλωσε ο Σι.

Οι ασκήσεις προσομοίωσαν επίσης τον αποκλεισμό της Ταϊβάν και των κύριων λιμανιών της, Κέλουνγκ και Καοσιούνγκ.

Οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν σε πέντε ζώνες γύρω από την Ταϊβάν μεταξύ 8 π.μ. και 6 μ.μ. τοπική ώρα (00:00 GMT και 10:00 GMT), σύμφωνα με την Ανατολική Διοίκηση.

Οι κινεζικές δυνάμεις πυροβόλησαν πυραύλους μακράς εμβέλειας στα ύδατα γύρω από το νησί, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανέφερε ότι επτά πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σε δύο ζώνες ασκήσεων γύρω από το κύριο νησί.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι εντόπισε 130 αεροπορικές αποστολές κινεζικών αεροσκαφών, 14 πολεμικά πλοία και οκτώ «επίσημα πλοία» μεταξύ 6 π.μ. της Δευτέρας και 6 π.μ. της Τρίτης.

Ενενήντα από τις αεροπορικές αποστολές εισέβαλαν στην ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν (ADIZ), μια περιοχή ξηράς και θάλασσας που παρακολουθείται από την Ταϊπέι, κατά τη διάρκεια των 24 ωρών, στην δεύτερη μεγαλύτερη εισβολή αυτού του είδους από το 2022.

Στρατιωτικός εξοπλισμός των χερσαίων δυνάμεων συμμετέχει σε ασκήσεις βολής με πραγματικά πυρά μεγάλης εμβέλειας με στόχο τα νερά νότια της Ταϊβάν, από μια μη γνωστή τοποθεσία, όπως φαίνεται σε αυτό το στιγμιότυπο από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε η Ανατολική Διοίκηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας στις 30 Δεκεμβρίου 202

Σε τι διέφεραν οι ασκήσεις από την προηγούμενη φορά;

Η «Justice Mission 2025» ήταν η μεγαλύτερη πολεμική άσκηση από το 2022 όσον αφορά την περιοχή που κάλυψε, σύμφωνα με τον Τζέιμι Οκόν, ερευνητή στο Taiwan Security Monitor.

«Αυτές οι ζώνες είναι πολύ, πολύ μεγάλες, ειδικά οι νότιες και νοτιοανατολικές ζώνες γύρω από την Ταϊβάν, οι οποίες στην πραγματικότητα παραβίασαν τα χωρικά ύδατα», δήλωσε στο Al Jazeera, αναφερόμενος στην περιοχή εντός 12 ναυτικών μιλίων (22 χλμ.) από τις ακτές της Ταϊβάν.

«Αυτό αποτελεί μεγάλη κλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενες ασκήσεις».

Επίσης, σε αντίθεση με προηγούμενες ασκήσεις, επικεντρώθηκαν ρητά στον αποκλεισμό της Ταϊβάν, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στην Ταϊπέι και στους ανεπίσημους συμμάχους της, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Ένας αποκλεισμός θα είχε αντίκτυπο όχι μόνο στην παράδοση οπλικών συστημάτων, αλλά και σε κρίσιμες εισαγωγές, όπως φυσικό αέριο και άνθρακα, από τα οποία εξαρτάται η Ταϊβάν για την κάλυψη σχεδόν όλων των ενεργειακών της αναγκών. Θα διαταράξει επίσης ζωτικές παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές μέσω του Στενού της Ταϊβάν.

Ο Αλεξάντερ Χουάνγκ, γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Στρατηγικών και Πολεμικών Μελετών της Ταϊβάν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ασκήσεις ήταν παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά την επίσκεψη της Πελόζι τον Αύγουστο του 2022.

«Αυτή η άσκηση παρεμπόδισε τις διεθνείς διαδρομές πολιτικής αεροπορίας και τις θαλάσσιες διαδρομές. Σε προηγούμενες ασκήσεις, προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά αυτή τη φορά διακόψαν την εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία», είπε.

Οι ασκήσεις άσκησαν επίσης πίεση στις θαλάσσιες και μεταφορικές συνδέσεις της Ταϊβάν με τα νησιά Κινμέν και Μάτσου, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στην ηπειρωτική Κίνα.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν ετοιμάζεται να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Hsinchu, ενώ η Κίνα διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, στο Hsinchu της Ταϊβάν, στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Γιατί η Κίνα πραγματοποίησε τις ασκήσεις τώρα;

Η Κίνα έχει ιστορικό διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων για να εκφράσει την οργή της προς την Ταϊβάν και τους συμμάχους της, αλλά οι ασκήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν γίνει πιο συχνές μετά το 2022.

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία του και έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι παρεμβαίνουν στις εσωτερικές του υποθέσεις, συνεχίζοντας να πωλούν όπλα στην Ταϊπέι και υποστηρίζοντας την «αποσχιστική» κυβέρνησή της με επικεφαλής τον πρόεδρο Γουίλιαμ Λάι Τσινγκ-τε.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, της οποίας η επίσημη ονομασία είναι Δημοκρατία της Κίνας, αλλά έχει δεσμευτεί να βοηθήσει την Ταϊπέι να υπερασπιστεί τον εαυτό της σύμφωνα με τον Νόμο για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν του 1979 και τις Έξι Διαβεβαιώσεις του 1982.

Η αποστολή «Justice Mission 2025» πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την έγκριση από την Ουάσιγκτον μιας πώλησης όπλων στην Ταϊβάν αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελεί ρεκόρ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ασκήσεις ήταν «ποινική και αποτρεπτική ενέργεια κατά των αποσχιστικών δυνάμεων που επιδιώκουν την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης, και μια απαραίτητη κίνηση για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας».

Παράλληλα, το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις σε 30 αμερικανικές εταιρείες και άτομα για την πώληση όπλων.

Εμπειρογνώμονες αναφέρουν επίσης ότι οι ασκήσεις συνδέονταν με μια ξεχωριστή αλλά σχετική διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.

Το Πεκίνο εξοργίστηκε τον Νοέμβριο από τις δηλώσεις της Ιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαϊτσι ότι μια επίθεση κατά της Ταϊβάν θα αποτελούσε «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας. Ένα τέτοιο σενάριο θα επέτρεπε νομικά στην Ιαπωνία να ασκήσει το «δικαίωμα συλλογικής αυτοάμυνας» και να αναπτύξει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, ανέφερε.

Πώς ανταποκρίνεται η Ταϊβάν στις ασκήσεις;

Η Ταϊβάν ακύρωσε περισσότερες από 80 πτήσεις εσωτερικού την Τρίτη και προειδοποίησε ότι περισσότερες από 300 πτήσεις εξωτερικού ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω της αλλαγής της διαδρομής των πτήσεων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων με πραγματικά πυρά.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι η ακτοφυλακή παρακολούθησε τις ασκήσεις κοντά στα απομακρυσμένα νησιά και ότι ένας άγνωστος αριθμός πολεμικών πλοίων είχε επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η Ταϊπέι παρακολούθησε επίσης όλες τις εισβολές στην ADIZ της, συμπεριλαμβανομένου του Στενού της Ταϊβάν, τμημάτων της ακτής της Κίνας και των υδάτων γύρω από την Ταϊβάν.

Σε δήλωση την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Ουέλινγκτον Κού είπε:

«Οι εξαιρετικά προκλητικές ενέργειες [του Πεκίνου] υπονομεύουν σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή [και] αποτελούν επίσης σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια και διαταράσσουν τις μεταφορές με πλοία, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις αεροπορικές διαδρομές».

Ο Κου περιέγραψε τις ασκήσεις ως μια μορφή «γνωστικού πολέμου» που αποσκοπούσε στο να «εξαντλήσει τις πολεμικές δυνατότητες της Ταϊβάν μέσω ενός συνδυασμού στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων και να δημιουργήσει διχασμό και σύγκρουση εντός της ταϊβανέζικης κοινωνίας μέσω μιας στρατηγικής σποράς διχόνοιας».

Μια σημαία της Ταϊβάν κυματίζει στο Κιλούνγκ, ενώ η Κίνα διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025» γύρω από την Ταϊβάν.

Πώς αντέδρασαν οι ΗΠΑ στις ασκήσεις;

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής παραμείνει σιωπηλός σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «δεν ανησυχεί».

«Έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον Πρόεδρο Σι, και δεν μου έχει πει τίποτα σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στην προοπτική πραγματικής στρατιωτικής δράσης εναντίον της Ταϊβάν.

Ο Γουίλιαμ Γιανγκ, ανώτερος αναλυτής για τη Βορειοανατολική Ασία στο International Crisis Group, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφύγει να μιλήσει πολύ για τις ασκήσεις Justice Mission 2025, καθώς ελπίζει να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον Απρίλιο για να συζητήσουν μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Είναι μια διπλωματική στρατηγική για να διασφαλιστεί ότι η αντίδραση των ΗΠΑ δεν θα διαταράξει αμέσως την προσωρινή εμπορική εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε ο Γιανγκ.

«Νομίζω ότι είναι αρκετά συνεπές με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος προσωπικά και η κυβέρνησή του έχουν χειριστεί το ζήτημα της Ταϊβάν, προσπαθώντας να μην δώσουν προτεραιότητα στις δημόσιες δηλώσεις», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
Κόσμος 02.01.26

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στην Ουκρανία, τον ρόλο της Συμμαχίας των προθύμων και στην ειρήνη η οποία θα έρθει μέσα από συμβιβασμούς.

Σύνταξη
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες
Κόσμος 02.01.26

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ναυάγιο στη Γκάμπια με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιστεύεται πως ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός και ο συνολικός αριθμός τους.

Σύνταξη
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο