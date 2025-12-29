Η Κίνα ανήγγειλε σήμερα Δευτέρα «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, με χρήση πραγματικών πυρών, που αναμένεται να διεξαχθούν από αύριο Τρίτη σε πέντε περιοχές σε ύδατα και στον εναέριο χώρο περί τη νήσο (στην εικόνα από το Χ, @XHNews, επάνω, οι περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυμνάσια).

Ανάπτυξη «μονάδων του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων»

BREAKING: China’s military has announced the «Justice Mission 2025» joint military exercise around Taiwan. Below is our visualization of the declared exercise zones, per Chinese state media: pic.twitter.com/YOyfl7i7kx — Taiwan Security Monitor (@TaiwanMonitor) December 29, 2025

«Από την 29η Μαρτίου, η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ (σ.σ. «λαϊκού απελευθερωτικού στρατού», των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων) αναπτύσσει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων με την ονομασία ‘Αποστολή Δικαιοσύνη 2025’», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον ταξίαρχο Σι Γι, εκπρόσωπο της διοίκησης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η μεγαλύτερη πώληση όπλων

Την προπερασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Ταϊπέι, η οποία εξέφρασε «ειλικρινείς ευχαριστίες».

Το πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της νήσου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία.