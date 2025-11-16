newspaper
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
16.11.2025 | 22:51
Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

O σχηματισμός πλοίων 1307 της Κινεζικής Ακτοφυλακής διέσχισε τα ύδατα των νησιών Σενκάκου την Κυριακή στο πλαίσιο «περιπολίας επιβολής δικαιωμάτων», σύμφωνα με δήλωση της Κινεζικής Ακτοφυλακής, η οποία πρόσθεσε ότι η διέλευση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

«Η μοίρα 1307 πραγματοποίησε την Κυριακή περιπολία επιβολής δικαιωμάτων στα χωρικά ύδατα των νησιών Νταόγιου της Κίνας» ανέφερε η ανακοίνωση. Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα έρθει σε αντιπαράθεση γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο αποκαλεί Ντιαογιού Ντάο και το Τόκιο Σενκάκου.

Η Κίνα και η Ιαπωνία είχαν την ευκαιρία τους για ειρήνη

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαϊτσι πραγματοποιήσουν τις πρώτες επίσημες συνομιλίες τους την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού – APEC, εν μέσω εντάσεων σχετικά με το εμπόριο, την ασφάλεια και τις εδαφικές διαφορές.

Τα βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν τη στρατιωτική δραστηριότητα της Κίνας κοντά στα νησιά Σενκάκου/Ντιαογιού, τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν.

Η Τακαϊτσι παρότι έχει τη φήμη της σκληροπυρηνικής δεξιάς, υιοθέτησε αυτό που περιγράφτηκε ως μια ρεαλιστική/διπλωματική προσέγγιση. Η Ιαπωνία έχει εκφράσει ανησυχίες για τους περιορισμούς στις εξαγωγές, ενώ η Κίνα υποδέχτηκε με ικανοποίηση τις διαβεβαιώσεις ότι το Τόκιο δεν προτίθεται να αποσυνδεθεί από το Πεκίνο.

Τα σχόλια της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαϊτσι, την περασμένη εβδομάδα σχετικά με μια πιθανή επίθεση του Πεκίνου κατά της Ταϊβάν προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των κινεζικών αρχών. Ένας Κινέζος διπλωμάτης απείλησε να «κόψει το βρώμικο λαιμό» της, σε μια προφανή αναφορά στην γιαπωνέζα ηγέτιδα.

Τι είπε η Τακάιτσι και εξόργισε την Κίνα;

Πριν αναλάβει την εξουσία τον περασμένο μήνα, η Τακάιτσι, οπαδός του κάτι-περισσότερο-από-ακροδεξιού πρώην ηγέτη Σίνζο Άμπε, ήταν ένθερμη πολέμια της Κίνας και της στρατιωτικής της ενίσχυσης στην Ασία-Ειρηνικό.

Επισκέπτεται τακτικά ένα ιερό που τιμά τους νεκρούς του πολέμου της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ένοχοι για εγκλήματα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο θεωρείται από τις ασιατικές χώρες ως σύμβολο του μιλιταριστικού παρελθόντος της Ιαπωνίας.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έχει επισκεφθεί την Ταϊβάν στο παρελθόν και συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Ταϊπέι σε πρόσφατη σύνοδο κορυφής του APEC. Στην ίδια εκδήλωση, είχε επίσης συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τα σχόλιά της στις 7 Νοεμβρίου ερμηνεύτηκαν ευρέως ως υπονοώντας ότι μια επίθεση κατά της Ταϊβάν, η οποία απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο ιαπωνικό νησί, θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη στρατιωτική υποστήριξη του Τόκιο. Κάτι που στην Κίνα εκλαμβάνεται «ως απόπειρα κατάληψης της Ταϊβάν».

Και πως τα πράγματα έγιναν χειρότερα

Εάν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊβάν συνεπάγεται «θωρηκτά και χρήση βίας, τότε αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια κατάσταση που απειλεί την επιβίωση [της Ιαπωνίας], όποια και αν είναι η οπτική γωνία», δήλωσε η Τακαϊτσι στο κοινοβούλιο.

Οι αυτοεπιβαλλόμενοι κανόνες της Ιαπωνίας ορίζουν ότι μπορεί να αναλάβει στρατιωτική δράση μόνο υπό ορισμένες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπαρξιακής απειλής.

Ο Wang Hung-jen, πολιτικός αναλυτής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Cheng Kung της Ταϊβάν, δήλωσε ότι τα σχόλια «έστειλαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην Κίνα: η Ιαπωνία δεν παραμένει πλέον αμέτοχη και αδρανής».

«Η πιθανότητα να παρέμβει η Ιαπωνία για να αποτρέψει την Κίνα και να εμποδίσει οποιαδήποτε στρατιωτική δράση της Κίνας γύρω από το Στενό της Ταϊβάν έχει αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Και ακόμα χειρότερα

Το Πεκίνο επιμένει ότι η Ταϊβάν, η οποία ήταν υπό ιαπωνική κατοχή για δεκαετίες μέχρι το 1945, αποτελεί μέρος του εδάφους του και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για να αναλάβει τον έλεγχο. Σε μια πλέον διαγραμμένη ανάρτηση στο X, ο Κινέζος γενικός πρόξενος στην Οσάκα, Xue Jian, απείλησε να «κόψει αυτό το βρώμικο λαιμό», αναφερόμενος προφανώς στην Τακαΐτσι.

Το Τόκιο υπέβαλε διαμαρτυρία και το κυβερνών κόμμα της Τακαΐτσι ψήφισε να κηρυχθεί ο απεσταλμένος persona non grata. Την Τετάρτη, το Yuyuan Tantian, ένα κινεζικό μέσο ενημέρωσης συνδεδεμένο με την κρατική τηλεόραση CCTV, δήλωσε ότι η Τακαΐτσι «πιθανότατα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα» για τα σχόλιά της.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πεκίνου κάλεσε την Πέμπτη την Ιαπωνία να «ανακαλέσει τις αδικαιολόγητες δηλώσεις», προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «οι συνέπειες… θα πρέπει να βαρύνουν την ιαπωνική πλευρά».

Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι περιπολίες της Κίνας στα διαφιλονικούμενα νησιά, που είχαν σταματήσει τον Οκτώβρη ύστερα από 335 ημέρες διελεύσεων από αυτά.

