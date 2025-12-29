Γιατί μια επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν πρέπει να ανησυχεί την Ιαπωνία

Για να αποκρούσει μια κινεζική επίθεση, η Ταϊπέι θα χρειαζόταν οπωσδήποτε τη στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ. Αλλά ακόμα και έτσι, για να διεξάγουν οι δύο σύμμαχοι αποτελεσματικά τον πόλεμο θα είχαν ανάγκη την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στο σενάριο πολέμου, η τύχη της Ταϊβάν θα συνδεόταν γρήγορα με τη συμμαχία ασφαλείας ΗΠΑ–Ιαπωνίας.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα μια κινεζική εισβολή μέσω του Στενού της Ταϊβάν θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για τα συμφέροντα της Ιαπωνίας και του μεγαλύτερου συμμάχου της, των ΗΠΑ.

Μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται από τις Θάλασσες της Νότιας και της Ανατολικής Κίνας. Σημεία-στενωποί, όπως το Κανάλι Μπάσι, «αγκαλιάζουν» τις παρυφές της Ταϊβάν η οποία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο ναυτικό σταυροδρόμι.

Έτσι, η Wall Street Journal υπογραμμίζει ότι η κινεζική κατάκτηση της Ταϊβάν θα επέτρεπε στο Πεκίνο να κυριαρχήσει στις στρατηγικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής, να προβάλει στρατιωτική ισχύ βαθιά στον Ειρηνικό και να επιδιώξει πιο επιθετικά τις αμφισβητούμενες θαλάσσιες και εδαφικές του διεκδικήσεις.

«Η ισορροπία ισχύος στην Ασία θα έγερνε αρκετά αποφασιστικά υπέρ της Κίνας, αν η Ταϊβάν έπεφτε στα χέρια της Κίνας», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γουόρντ, επικεφαλής για την Ιαπωνία στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Κοιτάζοντας προς τη θάλασσα, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή «κάπως περικυκλωμένη», είπε, αναφερόμενος στην Πρώτη Αλυσίδα Νήσων, μια σειρά αρχιπελάγων στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χώρας, που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τρεις εταίρους των ΗΠΑ: την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες. Η Κίνα «σαφώς θέλει να σπάσει αυτόν τον κλοιό», πρόσθεσε ο Γουόρντ.

Βέβαια, υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ καλλιεργούν μια «στρατηγική ασάφεια», για το αν επέμβουν.

Είναι ζήτημα γεωγραφίας

Η Wall Street Journal υπογραμμίζει τον παράγοντα γεωγραφία ο οποίος θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις για την Ιαπωνία. Μια αλυσίδα ιαπωνικών νησιών, τα Ριουκύου, εκτείνεται νοτιοδυτικά και σταματά λίγο πριν από την Ταϊβάν. Το νησί Γιοναγκούνι, σε απόσταση άνω των 1.200 μιλίων από το Τόκιο, απέχει λιγότερο από 70 μίλια από την Ταϊβάν.

Ορισμένα από αυτά τα νησιά θα βρίσκονταν ακριβώς δίπλα στη ζώνη πολέμου -ή ακόμη και μέσα σε αυτήν- αν η Κίνα έστελνε πυραύλους και πολεμικά πλοία για να αποκλείσει, να πλήξει και να περικυκλώσει την Ταϊβάν, θέτοντας σε κίνδυνο Ιάπωνες πολίτες και ιαπωνικό έδαφος. Εχθροπραξίες πάνω από κατά τα άλλα πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς θα διέκοπταν το ζωτικής σημασίας εμπόριο από το οποίο εξαρτάται η Ιαπωνία.

Ως απάντηση στη στρατιωτική άνοδο της Κίνας, τα τελευταία χρόνια, το Τόκιο αναπροσαρμόζει τη στάση ασφαλείας του, σημειώνει η Wall Street Journal, επενδύοντας σε αυτά τα νοτιοδυτικά νησιά. Αυτές περιλαμβάνουν νέες βάσεις, εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και πυραυλικά συστήματα.

Οι ιαπωνικές συστοιχίες αντιπλοϊκών πυραύλων Type 12, με εμβέλεια 125 μιλίων, έχουν πλέον αναπτυχθεί σε αρκετά νησιά των Ριουκύου, ενώ αναπτύσσονται και εκδόσεις μεγαλύτερης εμβέλειας. Ιάπωνες αξιωματούχοι λένε ότι το Γιοναγκούνι θα λάβει πυραύλους επιφανείας-αέρος.

Αν η Ιαπωνία αποφάσιζε να συμμετάσχει σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν, αυτοί οι πύραυλοι -και άλλοι που κατασκευάζει για να πλήττουν στόχους σε μεγαλύτερη απόσταση- θα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο, όπως και τα υποβρύχια και τα πολεμικά της πλοία.

Διαφορές Ιαπωνίας με Κίνα

Εξάλλου, η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι η Ιαπωνία έχει και τη δική της εδαφική διαμάχη με την Κίνα για μια ομάδα ακατοίκητων νησιών, γνωστών ως Σενκάκου. Ελέγχονται από την Ιαπωνία και διεκδικούνται από την Κίνα και την Ταϊβάν· αυτά τα μικρά κομμάτια γης βρίσκονται λίγο πάνω από 100 μίλια βορειοανατολικά της Ταϊβάν. Η Κίνα, που τα αποκαλεί νησιά Ντιαογιού, στέλνει τακτικά πλοία της ακτοφυλακής στα γύρω ύδατα για να προβάλει τις αξιώσεις της, αποτελώντας πηγή τριβών με το Τόκιο.

Μια κινεζική κατάληψη της Ταϊβάν θα καθιστούσε την απειλή για το ιαπωνικό έδαφος πιο άμεση, δήλωσε η Γιούκι Τατσούμι, ανώτερη διευθύντρια στο αμερικανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας του Ινδο-Ειρηνικού. «Η Ιαπωνία δεν θα έχει πλέον ένα “μαξιλάρι”, αν θέλετε», είπε, προσθέτοντας ότι θα δεχόταν άμεση πίεση από το κινεζικό ναυτικό.

Το αν η Ιαπωνία θα συμμετάσχει ή όχι σε έναν πόλεμο για την Ταϊβάν, σε ποιον βαθμό θα πολεμήσει και τι θα πράξει αν οι ΗΠΑ μείνουν εκτός, εξαρτάται από έναν συνδυασμό στρατιωτικών, νομικών και πολιτικών παραγόντων. Αν η Ουάσιγκτον αποφάσιζε να υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν, οι αποφάσεις που θα λαμβάνονταν στο Τόκιο θα διαμόρφωναν την αμερικανική επέμβαση, σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα.