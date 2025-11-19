newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο βρυχηθμός του Πεκίνου στις απειλές της Τακαΐτσι είναι εκκωφαντικός
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 17:38

Ο βρυχηθμός του Πεκίνου στις απειλές της Τακαΐτσι είναι εκκωφαντικός

Αυτό που φοβούνταν πολλοί μετά την εκλογή της Τακαΐτσι φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς η Ιαπωνέζα πρωθυπουργός απείλησε απροκάλυπτα την Κίνα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Όταν στην 80η επέτειο τερματισμού ενός πολέμου που προκάλεσες, με εκατομμύρια θύματα, δηλώνεις διατεθειμένος να κινηθείς ξανά επιθετικά εναντίον του ίδιου θύματος, τότε σίγουρα πας γυρεύοντας. Αυτό, συνέβη με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία απείλησε να επιτεθεί στην Κίνα εάν η τελευταία εισέβαλε στην Ταϊβάν. Το Τόκιο πέρασε τις κόκκινες γραμμές και το Πεκίνο το δείχνει έμπρακτα.

Ως γνωστόν, τόσο η Ιαπωνία, όσο και οι ΗΠΑ, αλλά και άλλες συμμαχικές χώρες χρησιμοποιούν μια στρατηγική «ασάφεια» όσον αφορά την Ταϊβάν, αποφεύγοντας δηλώσεις περί στρατιωτικής επέμβασης, ώστε να μην εξοργιστεί το Πεκίνο.

Η κινεζική αντίδραση στην έλλειψη ασάφειας από την πλευρά της Τακαΐτσι υπήρξε άμεση και ακραία, και απειλεί να μετατρέψει μια διπλωματική διένεξη σε περιφερειακή κρίση.

Στις 7 Νοεμβρίου η Ιαπωνέζα πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα ότι μια πιθανή κινεζική στρατιωτική επίθεση στην Ταϊβάν θα συνιστούσε «κατάσταση απειλής για την επιβίωση» της Ιαπωνίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα θα μπορούσε να ανταποκριθεί στρατιωτικά σε έναν πόλεμο στα στενά της Ταϊβάν.

Οι δηλώσεις της Τακαΐτσι προκάλεσαν οργή στο Πεκίνο, το οποίο εξαπέλυσε εκστρατεία μέσω των μέσων ενημέρωσης, ακύρωσε διπλωματικές συναντήσεις, ξεκίνησε νέες περιπολίες γύρω από αμφισβητούμενα νησιά και προειδοποίησε τους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία — οδηγώντας σε περίπου μισό εκατομμύριο ακυρωμένα ταξίδια.

Γιατί ειδικά η Ιαπωνία;

Η Κίνα και οι ΗΠΑ ανταλλάσσουν συχνά αιχμηρή ρητορική, όμως οι διμερείς τους σχέσεις αντέχουν.

Γιατί λοιπόν αυτή η διένεξη κλιμακώθηκε τόσο γρήγορα;

Η κινεζική εχθρότητα τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την πεποίθηση ότι η Ιαπωνία δεν έχει απολογηθεί πλήρως για τις θηριωδίες που διέπραξε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτή η ιστορία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη φέτος, που σηματοδοτεί την 80ή επέτειο της ιαπωνικής συνθηκολόγησης στον πόλεμο.

Μπορεί για την Κίνα ο κύριος αντίπαλος είναι οι ΗΠΑ, όπως αναφέρει και ανάλυση του Foreign Policy, ένα βαθύ ιστορικό υπόβαθρο πικρίας καθιστά κάθε αλληλεπίδραση πιο ευαίσθητη. Για αιώνες, η Ιαπωνία κατείχε συγκριτικά περιφερειακή θέση στην Ασία σε σχέση με την Κίνα. Όμως από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο ταχύς εκσυγχρονισμός της Ιαπωνίας και η εσωτερική της συνοχή της έδωσαν σαφές πλεονέκτημα έναντι μιας παραλυμένης Κίνας.

Το 1894, οι ιαπωνικές δυνάμεις σφαγίασαν χιλιάδες Κινέζους στρατιώτες και αμάχους μετά την κατάληψη της πόλης Πορτ Άρθουρ (σημερινό Λουσούνκου) κατά τον Α΄ Σινοϊαπωνικό Πόλεμο, ενώ η ιαπωνική εισβολή στην Κίνα (1931-1945) προκάλεσε 14 εκατ. θανάτους Κινέζων.

Σήμερα οι Κινέζοι πιστεύουν ότι η Ιαπωνία δεν έχει ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για τις θηριωδίες του Β΄ ΠΠ και αυτό αναπαράγεται από τα κινεζικά ΜΜΜ. Άρθρο στην PLA Daily, το επίσημο όργανο του κινεζικού στρατού, προειδοποίησε ότι ολόκληρη η Ιαπωνία «κινδυνεύει να γίνει πεδίο μάχης».

«Το πισώπλατο χτύπημά της προφανώς εξόργισε την κινεζική ηγεσία», δήλωσε στη Washington Post ο Γουάνγκ Γκουανγκτάο, αναπληρωτής διευθυντής του κέντρου ιαπωνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν της Σαγκάης. «Οι αντιδράσεις της Κίνας μπορεί επίσης να λειτουργούν ως υπενθύμιση σε ορισμένες στοχευμένες ομάδες στις ΗΠΑ και σε άλλες δυτικές χώρες, που δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το ζήτημα της Ταϊβάν».

Περικύκλωση

Τα σχόλια της Τακαΐτσι φαίνεται να αποτελούν προσπάθεια να «σύρει τις ΗΠΑ στην αναμέτρηση», είπε ο Γουάνγκ, καθώς η Ουάσιγκτον δεσμεύεται από συνθήκη να υπερασπιστεί την Ιαπωνία εάν ο σύμμαχός της δεχθεί επίθεση στο πλαίσιο μιας διένεξης στα στενά της Ταϊβάν.

Αλλά η σφοδρότητα των αντιποίνων εγκυμονεί και τον κίνδυνο αντίδρασης στην περιοχή, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα. Παρότι χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία είναι οικονομικά στενά δεμένες με την Κίνα, οι διπλωματικές επιθέσεις καλλιεργούν ένα αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι στο Πεκίνο, είπε ο Μάικλ Γκριν, επικεφαλής του Κέντρου Σπουδών των ΗΠΑ, μιας αυστραλιανής δεξαμενής σκέψης.

«Όσο περισσότερο το Πεκίνο κάνει τέτοια πράγματα, τόσο πιο πιθανό γίνεται να προκύψει κάποιο είδος συλλογικής αμυντικής διάταξης», είπε ο Γκριν, που στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με θέματα Ασίας στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους. «Οι κινήσεις της Κίνας δημιουργούν το είδος της “περικύκλωσης” που η ίδια λέει ότι δεν θέλει».

Η Κίνα βρυχάται

Εμπόριο

Πέραν, όμως της λεκτικής απάντησης, το Πεκίνο χρσηιμοποίησε ένα πανίσχυρο όπλο: Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η Κίνα ενημέρωσε την Ιαπωνία ότι θα αναστείλει τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι το Πεκίνο είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας, με τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές να ανέρχονται πέρυσι στα 308 δισ. δολάρια.

Η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαίωσε την αναστολή, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει αγορά» για ιαπωνικά θαλασσινά στο τρέχον περιβάλλον ούτως ή άλλως. Κάλεσε το Τόκιο να «ανακαλέσει τις εσφαλμένες δηλώσεις του» ή να προετοιμαστεί «να υποστεί τις συνέπειες ακόμη σοβαρότερων αντιμέτρων».

Τουρισμός

Η Κίνα αποτελεί επίσης βασική αγορά για ιαπωνικούς κλάδους υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και ο τουρισμός. Έτσι το Πεκίνο εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση για την Ιαπωνία την Παρασκευή, λέγοντας ότι οι δηλώσεις για την Ταϊβάν συνεπάγονται «σημαντικούς κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια και τη ζωή των Κινέζων πολιτών στην Ιαπωνία».

Αρκετές κινεζικές αεροπορικές εταιρείες στη συνέχεια επέτρεψαν δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων για ταξίδια στην Ιαπωνία, και περίπου 543.000 εισιτήρια έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο. Πρόκειται για το 40% όλων των κρατήσεων, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο αναλυτή αερομεταφορών Λι Χανμίνγκ. Περίπου το 20% των αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ των δύο χωρών έχει επίσης ακυρωθεί, είπε ο Λι στη Washington Post.

Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα στην Ιαπωνία καθώς η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή τουριστών για την Ιαπωνία, καθώς οι Κινέζοι τουρίστες αποτελούν σχεδόν το 1/4 όλων των ξένων επισκεπτών της Ιαπωνίας,  ενώ είναι και οι μεγαλύτεροι σε δαπάνες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Εκπαίδευση-Ψυχαγωγεία

Οι Κινέζοι πολίτες αποτελούν επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των διεθνών φοιτητών στην Ιαπωνία, παρέχοντας ακόμη ένα σημείο πίεσης. Το κινεζικό υπουργείο Παιδείας άγγιξε αυτή την ευαισθησία την Κυριακή, με ανακοίνωση που καλούσε τους Κινέζους φοιτητές να «παρακολουθούν στενά» την κατάσταση ασφαλείας στην Ιαπωνία.

Οι κινεζικές εταιρείες διανομής ταινιών ανέβαλαν την κυκλοφορία αρκετών ιαπωνικών ταινιών, σύμφωνα με την China Film News, ένα μέσο που εποπτεύεται από την κρατική κινηματογραφική αρχή. Μια ιαπωνική ταινία κινουμένων σχεδίων που είχε κυκλοφορήσει πριν από την κρίση, το «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba», τα πήγαινε καλά, αλλά τα έσοδα στα ταμεία κατέρρευσαν μετά τις δηλώσεις της Τακαΐτσι.

Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, αντιστοιχώντας στο 20% της παγκόσμιας αγοράς το 2024. «Δεν θέλουμε ο εθνικισμός και ο πατριωτισμός να ξεφύγουν σε καμία πλευρά, αλλά υπάρχει πιθανότητα η αμοιβαία έχθρα να θέσει σε κίνδυνο τους ομογενείς και τους τουρίστες», δήλωσε ο Τσάι Λιάνγκ, διευθυντής του κέντρου σπουδών για τη βορειοανατολική Ασία στα Ινστιτούτα Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης.

Σύμφωνα με τον Τακαχίντε Κιούτσι, οικονομολόγο στο Ινστιτούτο Ερευνών Νομούρα, τον οποίο επικαλείται η Washington Posat, μείωση κατά 25% των επισκεπτών από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ μέσα στον επόμενο χρόνο θα περικόψει 0,29% από το ΑΕΠ.

Ωστόσο, περισσότερα αντίποινα από την πλευρά της Κίνας μπορεί να βρίσκονται καθ’ οδόν. «Τα κινεζικά αντίποινα θα είναι ένα πλήρες πακέτο», δήλωσε στη Washington Post ο Κούο Γιουζέν, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Εθνικής Πολιτικής στην Ταϊπέι και ειδικός στις σχέσεις Ιαπωνίας–Ταϊβάν. «Δεν πιστεύω ότι η Κίνα θα χάσει αυτή την καλή ευκαιρία να κάνει την Ιαπωνία παράδειγμα».

Θα υποχωρήσει τελικά η Τακαϊτσι;

Εν μέρει λόγω αυτών των οικονομικών διακυβευμάτων, η Ιαπωνία εργάζεται για να ρίξει τους τόνους μέσω διαλόγου, έχοντας στείλει διπλωμάτες για να επιχειρήσουν να εξομαλύνουν την κατάσταση και έχει συμβουλεύσει τους πολίτες της στην Κίνα να παραμείνουν σε εγρήγορση. Ωστόσο, την 18η Νοεμβρίου οι Κινέζοι επανέλαβαν τις απαιτήσεις τους για υπαναχώρηση της Ιαπωνίας.

Πάντως, ειδικοί δεν αναμένουν από την Τακαΐτσι να ανακαλέσει τις δηλώσεις με το Foreign Policy να λέει πως δεν βλέπει εύκολη μια αποκλιμάκωση. Η υπερεθνικίστρια Τακαΐτσι απολαμβάνει πλέον ποσοστό αποδοχής 69,9%, αν και ο ιαπωνικός λαός είναι βαθιά διχασμένος σχετικά με την άμυνα της Ταϊβάν.

«Δεδομένης της ισχυρής εθνικιστικής της στάσης, η Τακαΐτσι είναι απίθανο να υπαναχωρήσει από αυτό που εξελίσσεται γρήγορα σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής της» σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό, εκτιμώντας πως «ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αντιδράσει σκληρά αν θεωρήσει ότι η Ιαπωνία κατευνάζει την Κίνα εις βάρος των ΗΠΑ». Έτσι, η Ιαπωνέζα πρωθυπουργός θα μείνει μάλλον αμετακίνητη.

Ωστόσο, τέτοιες διενέξεις μπορούν να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στη διπλωματία, όπως φάνηκε στο κινεζικό μποϊκοτάζ κατά νοτιοκορεατικών εταιρειών όταν η Σεούλ επέτρεψε την εγκατάσταση αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος στο έδαφός της, καθώς και στο εξαετές «πάγωμα» των σχέσεων Κίνας–Νορβηγίας μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Κινέζο αντιφρονούντα Λιου Σιαομπό.

Βέβαια, οι δύο χώρες έχουν τέτοιους εμπορικούς δεσμούς που θα ήταν πλήγμα για τις οικονομίες τους μια κρίση και συνεπώς ίσως αυτό οδηγήσει σε μια ήσυχη αποκλιμάκωση μόλις το ζήτημα υποχωρήσει από την επικαιρότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τηλεπικοινωνίες
Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»
Παράνομες συνταγογραφήσεις 19.11.25

«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»

Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.

Σύνταξη
Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης
Χωρίς Προηγούμενο 19.11.25

Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης

Σε μια μάχη 20 λεπτών στη Νέα Υόρκη, το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σπάνιο πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σε νέο σύμβολο υπεραξίας στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο