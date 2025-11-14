Η Κίνα καλεί τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας έπειτα από δηλώσεις της πρωθυπουργού Τακαΐτσι για την Ταϊβάν
Διαμαρτυρία επέδωσε το Πεκίνο στον πρεσβευτή της Ιαπωνίας έπειτα από δηλώσεις της πρωθυπουργού Τακαΐτσι για αποστολή στρατευμάτων στην Ταϊβάν, σε ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας.
Το Πεκίνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να του επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Ταϊβάν, μετέδωσε σήμερα Παρασκευή το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Yuichi Yamazaki, επάνω, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας).
«Εσφαλμένες δηλώσεις» από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας «όσον αφορά την Κίνα»
«Ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Ουέιντονγκ κάλεσε (…) τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας στην Κίνα Κέντζι Κανασούγκι για του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις εσφαλμένες δηλώσεις που έγιναν από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Κίνα», σύμφωνα με το πρακτορείο.
Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».
Πωλήσεις των ΗΠΑ
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη και υπηρεσίες υποστήριξης έναντι τιμήματος 330 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Η πώληση ανταλλακτικών, άλλων ειδών επισκευής και υπηρεσιών προορίζεται για μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-16, μεταγωγικά C-130 καθώς και εγχωρίως παραγόμενα αεροσκάφη, διευκρίνισε η υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) σε ανακοίνωσή της.
«Η προτεινόμενη πώληση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και την πολιτική των ΗΠΑ», διαβεβαιώνει το κείμενο.
Η Ουάσιγκτον, μολονότι επισήμως δεν αναγνωρίζει διπλωματικά την Ταϊβάν αλλά την Κίνα, είναι ο κυριότερος υποστηρικτής της νήσου σε διπλωματικό επίπεδο και ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού της νήσου.
Πηγή: ΑΠΕ
