newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 14:33

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Spotlight

Η Ιαπωνία επέκρινε τη Δευτέρα έναν Κινέζο διπλωμάτη για «εξαιρετικά ακατάλληλες» δηλώσεις που φαινόταν να απευθύνονται στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, μετά την πρότασή της ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση σε περίπτωση που το Πεκίνο επιτεθεί στη γειτονική Ταϊβάν.

Το Πεκίνο υπερασπίστηκε την «προσωπική ανάρτηση» του πρέσβη σε μια κλιμακούμενη λεκτική διαμάχη με τη νέα σκληροπυρηνική ηγέτιδα της Ιαπωνίας, η οποία απειλεί να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των ιστορικών αντιπάλων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Η διαμάχη Ιαπωνίας και Κίνας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Τόκιο επίσης παρενέβη, λέγοντας ότι ο γενικός πρόξενος της Κίνας στην Οσάκα, Σουέ Τζιάν, είχε απειλήσει την Τακαΐτσι. Σε μια ανάρτηση στο X το Σάββατο, ο Σουέ μοιράστηκε ένα άρθρο σχετικά με τις δηλώσεις της Τακαΐτσι για την Ταϊβάν και σχολίασε ότι «ο βρώμικος λαιμός που χώνει τη μύτη του πρέπει να κοπεί». Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε ότι, αν και η πρόθεση της ανάρτησης δεν ήταν απολύτως σαφής, ο Σουέ είχε κάνει «πολλαπλές ακατάλληλες δηλώσεις» και ότι το Τόκιο είχε ζητήσει επανειλημμένα από το Πεκίνο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, δήλωσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι η ανάρτηση του Σουέ ήταν μια απάντηση στις «λανθασμένες και επικίνδυνες» δηλώσεις της Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν, προτρέποντας το Τόκιο να «εξετάσει σοβαρά τις ιστορικές του ευθύνες».

Η Κάρεν Κούο, εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου της Ταϊβάν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ταϊβάν «λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλητικές δηλώσεις των Κινέζων αξιωματούχων προς την Ιαπωνία».

«Τέτοια συμπεριφορά ξεπερνά σαφώς τα όρια της διπλωματικής εθιμοτυπίας», ανέφερε η Κούο σε δήλωσή της.

Μία πιθανή εμπλοκή της Ιαπωνίας στην Ταϊβάν

Η Τακαΐτσι δήλωσε την Παρασκευή στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι μια επίθεση κατά της Ταϊβάν – η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 χλμ. από το ιαπωνικό έδαφος – θα μπορούσε να θεωρηθεί «κατάσταση που απειλεί την επιβίωση της Ιαπωνίας», ένας νομικός όρος που εισήχθη το 2015 και επιτρέπει στους πρωθυπουργούς της Ιαπωνίας να αναπτύξουν τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας.

Μέχρι τώρα, οι Ιάπωνες πρωθυπουργοί απέφευγαν να αναφέρουν την Ταϊβάν όταν συζητούσαν δημοσίως σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική αντίδραση.

Η διπλωματική διαμάχη έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Τακαΐτσι και λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την οργή που προκάλεσε στο Πεκίνο η δημοσίευση μιας φωτογραφίας από συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της Ταϊβάν σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής στη Σεούλ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Εκεί συναντήθηκε επίσης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν να επιδιώξουν εποικοδομητικές και σταθερές σχέσεις.

Ωστόσο, μία από τις πρώτες ενέργειές της ως πρωθυπουργός ήταν η επιτάχυνση της ενίσχυσης της άμυνας με στόχο την αποτροπή των στρατιωτικών φιλοδοξιών του Πεκίνου στην Ανατολική Ασία.

Τη Δευτέρα, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις της ήταν «υποθετικές» και ότι θα απέφευγε να κάνει ξανά παρόμοιες δηλώσεις στο κοινοβούλιο.

«Η μάσκα έπεσε – ξανά», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, Τζορτζ Γκλας, σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η δήλωση του Σουέ απειλούσε την Τακαΐτσι και τον ιαπωνικό λαό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Σι του είπε ότι δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είναι στην εξουσία. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει καμία νέα πώληση όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊπέι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά

«Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες» ήταν το καρφί του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που πάντως τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;
Ο δικός του τρόπος 10.11.25

Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;

Ντοκιμαντέρ του BBC διερευνά αν ο Ουίλιαμ Τέρνερ ήταν νευροδιαφορετικός χρησιμοποιώντας σκίτσα, σχέδια και ακουαρέλες του καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ψυχολογικό πορτρέτο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο