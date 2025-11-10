Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Η Ιαπωνία επέκρινε τη Δευτέρα έναν Κινέζο διπλωμάτη για «εξαιρετικά ακατάλληλες» δηλώσεις που φαινόταν να απευθύνονται στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, μετά την πρότασή της ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση σε περίπτωση που το Πεκίνο επιτεθεί στη γειτονική Ταϊβάν.

Το Πεκίνο υπερασπίστηκε την «προσωπική ανάρτηση» του πρέσβη σε μια κλιμακούμενη λεκτική διαμάχη με τη νέα σκληροπυρηνική ηγέτιδα της Ιαπωνίας, η οποία απειλεί να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των ιστορικών αντιπάλων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Η διαμάχη Ιαπωνίας και Κίνας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Τόκιο επίσης παρενέβη, λέγοντας ότι ο γενικός πρόξενος της Κίνας στην Οσάκα, Σουέ Τζιάν, είχε απειλήσει την Τακαΐτσι. Σε μια ανάρτηση στο X το Σάββατο, ο Σουέ μοιράστηκε ένα άρθρο σχετικά με τις δηλώσεις της Τακαΐτσι για την Ταϊβάν και σχολίασε ότι «ο βρώμικος λαιμός που χώνει τη μύτη του πρέπει να κοπεί». Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε ότι, αν και η πρόθεση της ανάρτησης δεν ήταν απολύτως σαφής, ο Σουέ είχε κάνει «πολλαπλές ακατάλληλες δηλώσεις» και ότι το Τόκιο είχε ζητήσει επανειλημμένα από το Πεκίνο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, δήλωσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι η ανάρτηση του Σουέ ήταν μια απάντηση στις «λανθασμένες και επικίνδυνες» δηλώσεις της Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν, προτρέποντας το Τόκιο να «εξετάσει σοβαρά τις ιστορικές του ευθύνες».

Η Κάρεν Κούο, εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου της Ταϊβάν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ταϊβάν «λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλητικές δηλώσεις των Κινέζων αξιωματούχων προς την Ιαπωνία».

«Τέτοια συμπεριφορά ξεπερνά σαφώς τα όρια της διπλωματικής εθιμοτυπίας», ανέφερε η Κούο σε δήλωσή της.

Μία πιθανή εμπλοκή της Ιαπωνίας στην Ταϊβάν

Η Τακαΐτσι δήλωσε την Παρασκευή στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι μια επίθεση κατά της Ταϊβάν – η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 χλμ. από το ιαπωνικό έδαφος – θα μπορούσε να θεωρηθεί «κατάσταση που απειλεί την επιβίωση της Ιαπωνίας», ένας νομικός όρος που εισήχθη το 2015 και επιτρέπει στους πρωθυπουργούς της Ιαπωνίας να αναπτύξουν τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας.

Μέχρι τώρα, οι Ιάπωνες πρωθυπουργοί απέφευγαν να αναφέρουν την Ταϊβάν όταν συζητούσαν δημοσίως σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική αντίδραση.

Η διπλωματική διαμάχη έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Τακαΐτσι και λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την οργή που προκάλεσε στο Πεκίνο η δημοσίευση μιας φωτογραφίας από συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της Ταϊβάν σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής στη Σεούλ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Εκεί συναντήθηκε επίσης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν να επιδιώξουν εποικοδομητικές και σταθερές σχέσεις.

Ωστόσο, μία από τις πρώτες ενέργειές της ως πρωθυπουργός ήταν η επιτάχυνση της ενίσχυσης της άμυνας με στόχο την αποτροπή των στρατιωτικών φιλοδοξιών του Πεκίνου στην Ανατολική Ασία.

Τη Δευτέρα, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις της ήταν «υποθετικές» και ότι θα απέφευγε να κάνει ξανά παρόμοιες δηλώσεις στο κοινοβούλιο.

«Η μάσκα έπεσε – ξανά», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, Τζορτζ Γκλας, σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η δήλωση του Σουέ απειλούσε την Τακαΐτσι και τον ιαπωνικό λαό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Σι του είπε ότι δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είναι στην εξουσία. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει καμία νέα πώληση όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊπέι.