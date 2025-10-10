newspaper
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Η Ταϊβάν θα κάνει τους ουρανούς της απροσπέλαστους στους Κινέζους
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 15:41

Η Ταϊβάν θα κάνει τους ουρανούς της απροσπέλαστους στους Κινέζους

Η κυβέρνηση στην Ταϊβάν φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό δίκτυο με υψηλότερο ποσοστό αναχαίτισης

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Έναν «θόλο» που θα προστατεύει την Ταϊβάν από τον πανίσχυρο κινεζικό στρατό έχει στα σκαριά η Ταϊπέι, όπως δήλωσε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου -Εθνική Ημέρα- ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να δαπανήσει περισσότερα για άμυνα, ενώ θα προτείνει ειδικό προϋπολογισμό για στρατιωτικές δαπάνες έως το τέλος του 2025.

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει αυξανόμενη στρατιωτική και πολιτική πίεση από την Κίνα, η οποία θεωρεί το νησί δικό της έδαφος, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της κυβέρνησης στην Ταϊπέι.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Ημέρα της Ταϊβάν τελείται στην επέτειο της εξέγερσης του 1911, που οδήγησε στην ανατροπή της τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας της Κίνας και στην ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας. Η κυβερνητική παράταξη του Εθνικιστικού Κόμματος κατέφυγε στην Ταϊβάν το 1949, μετά την ήττα της στον εμφύλιο πόλεμο από τους κομμουνιστές του Μάο Τσε-τούνγκ, και η «Δημοκρατία της Κίνας» παραμένει η επίσημη ονομασία του νησιού.

Σήμερα, η Ταϊβάν αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και εκσυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά έχει απέναντί της μια Κίνα με σαφώς μεγαλύτερο στρατό, που προσθέτει προηγμένα νέα όπλα όπως μαχητικά «στελθ», αεροπλανοφόρα και ένα τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων.

Έτσι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Ταϊβάν θα δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεράμυνας με την ονομασία «T-Dome» για να αμυνθεί απέναντι σε εχθρικές απειλές και θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες,

«Η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί σαφή αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των εχθρικών απειλών και κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αμυντικής μας βιομηχανίας», είπε ο Λάι Τσινγκ-τε. «Θα επιταχύνουμε την ανάπτυξη του T-Dome, θα εγκαθιδρύσουμε στην Ταϊβάν ένα αυστηρό σύστημα αντιαεράμυνας με πολυεπίπεδη προστασία, υψηλού επιπέδου εντοπισμό και αποτελεσματική αναχαίτιση, και θα “υφάνουμε” ένα δίχτυ ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών», πρόσθεσε, αποσπώντας χειροκρότημα από το πλήθος.

Υψηλά ποσοστά αναχαίτισης

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το «T-Dome» στην πρώτη δημόσια αναφορά του στο σύστημα. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters στόχος είναι να μοιάζει με το ισραηλινό Iron Dome.

Ανώτερος αξιωματούχος της προεδρίας είπε σε δημοσιογράφους ότι τα σχέδια δαπανών για το «T-Dome» θα συμπεριληφθούν στην πρόταση προϋπολογισμού που θα κατατεθεί έως το τέλος του έτους. «Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό δίκτυο με υψηλότερο ποσοστό αναχαίτισης», είπε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ κατασκευάζουν επίσης παρόμοια συστήματα.

Τα υφιστάμενα συστήματα αντιαεράμυνας της Ταϊβάν βασίζονται κυρίως στους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Patriot και στους ταϊβανέζικους Sky Bow. Τον περασμένο μήνα, στην μεγάλη αμυντική έκθεση της Ταϊπέι, η Ταϊβάν παρουσίασε τον νεότερο αντιαεροπορικό της πύραυλο, ονόματι Chiang-Kong, που έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου ύψους και μπορεί να φτάσει σε εναέριο χώρο υψηλότερο από τους Patriot.

Η κινεζική απάντηση

Απαντώντας στην ομιλία, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν είπε ότι η «επιδίωξη ανεξαρτησίας με τη βία» θα σύρει την Ταϊβάν σε σύγκρουση. «Πλασάρει την αποσχιστική πλάνη της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν», είπε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

«Αυτό αποκαλύπτει εκ νέου τον πεισματάρικο χαρακτήρα του ως ταραχοποιού, δημιουργού κινδύνων και υποκινητή πολέμου». Η Κίνα, η οποία πέρυσι διεξήγαγε στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από το νησί σε απάντηση της ομιλίας του, χαρακτηρίζει τον Λάι «αποσχιστή» και έχει απορρίψει τις προτάσεις του για συνομιλίες.

Ο Λάι πρόσθεσε ότι η Κίνα θα πρέπει να αποκηρύξει τη χρήση βίας ή εξαναγκασμού για να αλλάξει το status quo στο Στενό της Ταϊβάν και ότι η Ταϊβάν θα εργαστεί για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας. «Κοιτάζοντας πίσω στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπουμε πόσοι βίωσαν τα δεινά του πολέμου και τον πόνο της εισβολής. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτά τα μαθήματα και να διασφαλίσουμε ότι οι τραγωδίες της ιστορίας δεν θα επαναληφθούν ποτέ», είπε.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη δέσμευση του Λάι για αύξηση των αμυντικών δαπανών και τα σχόλιά του για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας. «Δεν θα εικάσουμε πώς μπορεί να αντιδράσει το Πεκίνο. Η γενική μας πολιτική είναι ότι δεν πιστεύουμε πως οι καθιερωμένες ομιλίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική ή στρατιωτική ενέργεια», είπε ο αξιωματούχος.

