newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

«Έχουμε τις δικές μας δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών, για να εκπληρώσουμε όλες τις αποστολές που απαιτεί η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», σχολίασε τις προάλλες για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για τις νέες καταγγελίες του Κιέβου ότι η Κίνα δίνει πληροφορίες, μέσω δορυφόρων της, στη Ρωσία για στρατιωτικά πλήγματα στα ουκρανικά εδάφη.

Είχε προηγηθεί δήλωση του Όλεγκ Αλεξάντροφ, αξιωματούχου της ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform ότι το Κίεβο έχει αποδεικτικά στοιχεία πως το Πεκίνο παρέχει στη Μόσχα δορυφορικά δεδομένα για πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ιδίως σε εγκαταστάσεις «ξένων επενδυτών».

Με την πλήρη ρωσική εισβολή να συνεχίζεται για 43ο μήνα, ο πόλεμος στην Ουκρανία -αιματηρός, παρατεταμένος και διαρκούς πλέον φθοράς- αποκτά όλο και πιο επικίνδυνες διαστάσεις.

Στο φόντο δεν είναι μόνο οι κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις και οι αυξανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που αποδίδονται δημόσια ή σιωπηρά στη Ρωσία και κάνουν τον κίνδυνο διάχυσης της σύγκρουσης πιο πιθανό.

Με επίκεντρο τα ουκρανικά εδάφη δοκιμάζονται -πέρα από νέα οπλικά συστήματα- η συνοχή συμμαχιών, οι αντιδράσεις τους και, καταπώς φαίνεται, τα πολεμικά σχέδια έτερων κρατών.

Στρατηγικός σύμμαχος της Μόσχας, το Πεκίνο καταγράφει προσεκτικά τις ρωσικές στρατιωτικές επιτυχίες και αποτυχίες επί του ουκρανικού πεδίου, όπως επίσης τις κινήσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ενόσω καταστρώνει τα δικά του σχέδια για πιθανή εισβολή στην Ταϊβάν.

Και δη, όπως αποκαλύπτεται, με τις «πλάτες» του Κρεμλίνου.

Προς επίρρωση των φόβων για άνοιγμα ενός νέου, μεγάλου και επικίνδυνου μετώπου στον πλανήτη, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η Κίνα και η Ρωσία ωθούν πλέον τη στρατιωτική συμμαχία τους σε πρωτοφανή επίπεδα, με πρόβες πολέμου στον Ειρηνικό.

Για την ακρίβεια, η Μόσχα φέρεται να βοηθά ήδη την Κίνα σε προετοιμασίες για κατάληψη της Ταϊβάν.

«Ετοιμότητα για εισβολή στην Ταϊβάν έως το 2027»

Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να είναι «έτοιμες να καταλάβουν στρατιωτικά την Ταϊβάν έως το 2027», η Ρωσία συμφώνησε να παράσχει στο Πεκίνο «όπλα και εξοπλισμό», εκπαίδευση προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας «για αερομεταφερόμενη διείσδυση ειδικών δυνάμεων», σύμφωνα με έκθεση του Βασιλικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Υπηρεσιών (RUSI), με έδρα το Λονδίνο.

«Την παλαιότερη δεξαμενή σκέψης στον κόσμο στους τομείς άμυνας και ασφάλειας», όπως αναφέρει, επικαλούμενη για τις αποκαλύψεις της ανάλυση και «επαλήθευση λεπτομερειών» σε έγγραφα «συμβάσεων και συνοδευτικού υλικού», περίπου 800 σελίδων, που υπέκλεψε η «ομάδα χάκερ Black Moon», αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Για την Κίνα, εξηγεί το RUSI, «μια μεγάλης κλίμακας αμφίβια επιχείρηση» για την κατάληψη της Ταϊβάν «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» λόγω της μορφολογίας των ακτών της νήσου, ενώ στο σενάριο «κατάληψης αεροδρομίων για άφιξη στρατευμάτων από αέρος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε ότι οι διάδρομοι προσγείωσης μπορούν γρήγορα να καταστραφούν».

Ως εκ τούτου, το Πεκίνο προετοιμάζει εναλλακτικές.

«Αν και οι τομείς στους οποίους η Ρωσία υπερτερεί της Κίνας σε στρατιωτικές δυνατότητες μειώνονται, έχει πρακτική εμπειρία και ικανότητα για αεροπορικές επιχειρήσεις που η Κίνα δεν διαθέτει», επισημαίνεται στην έκθεση.

Ως μέρος λοιπόν της «αυξανόμενης στρατιωτικής-βιομηχανικής συνεργασίας», αναφέρεται, η Μόσχα συμφώνησε από το 2023 «πλήρη κύκλο εκπαίδευσης» μονάδων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), αρχικά εντός ρωσικού εδάφους, και πώληση στην Κίνα «πλήρους συνόλου όπλων και εξοπλισμού για ένα αερομεταφερόμενο τάγμα», με ρίψεις όχι απλά αλεξιπτωτιστών, αλλά ολόκληρων τεθωρακισμένων, που «θα ανοίξουν δρόμο για την απόβαση των δυνάμεων που θα ακολουθήσουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται «η μεταφορά ειδικών συστημάτων αλεξίπτωτων «Dalnolyot», σχεδιασμένα για την εισαγωγή φορτίων έως 190 κιλών από υψόμετρο έως 32.000 ποδών, επιτυγχάνοντας εμβέλεια μεταξύ 30-80 χλμ» και παρέχοντας τη δυνατότητα «διείσδυσης ειδικών δυνάμεων της Κίνας στο έδαφος άλλων χωρών χωρίς να γίνονται αντιληπτές».

YouTube thumbnail

«Το ‘χα χέρι νίβει τ’ άλλο»

Βάσει των εν λόγω εγγράφων, η συμφωνία προβλέπει την πώληση από τη Ρωσία στην Κίνα 37 ελαφρών αμφίβιων οχημάτων εφόδου, 11 αμφίβιων αυτοκινούμενων αντιαρματικών πυροβόλων, 11 αερομεταφερόμενων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, καθώς και οχήματα διοίκησης και παρατήρησης.

Ο αερομεταφερόμενος εξοπλισμός που περιγράφεται στα έγγραφα χαρακτηρίζεται απαραίτητος μόνο για «το στάδιο της εισβολής» και θεωρείται πλέον μη χρήσιμος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αντίθετα, η Μόσχα εκτιμάται ότι θα εισπράξει περισσότερα από 210 εκατομμύρια δολάρια για να τροφοδοτήσει την δική της πολεμική μηχανή.

Έγγραφο που χρονολογείται τον Σεπτέμβριο του 2024 υποδεικνύει ότι τα στάδια ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών, τροποποιήσεων λογισμικού και κατασκευής εξοπλισμού έχουν ολοκληρωθεί από ρωσικής πλευράς.

Κατά το RUSI, η Κίνα θέλει όλα τα οχήματα να είναι εξοπλισμένα με κινεζικά συστήματα επικοινωνιών και να είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν κινεζικά πυρομαχικά.

Δεν υπάρχουν ωστόσο στοιχεία για πληρωμές από το Πεκίνο, ούτε εάν η κινεζική πλευρά έχει παραλάβει οποιονδήποτε εξοπλισμό.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μακροπρόθεσμη επιδίωξη του Κρεμλίνου είναι να γίνει, πέρα από προμηθευτής ενέργειας, και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Κίνα, ενισχύοντας έτσι τη ρωσική οικονομία και αποσπώντας περαιτέρω την προσοχή των ΗΠΑ από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Πεκίνο από την άλλη, που έχει ήδη το «πάνω χέρι» στη στρατηγική θέση με τη Μόσχα, ενδιαφέρεται όχι μόνο για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε νέες (για τον PLA) τακτικές πολέμου, αλλά και για πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, κρίσιμες για τον σύγχρονο πόλεμο.

Στο μεσοδιάστημα, σύμφωνα με απόρρητη έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA) των ΗΠΑ, που έφερε στο φως το αυστραλιανό δίκτυο ABC, η Κίνα «ενισχύει με γοργούς ρυθμούς τον εμπορικό στόλο, προετοιμαζόμενη για εισβολή στην Ταϊβάν».

Ήδη «τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία έχουν τροποποιηθεί για να μεταφέρουν άρματα μάχης και να συμμετέχουν σε αποβατικές επιχειρήσεις», αναφέρει, ενώ «κατασκευάζονται περισσότερα από 70 μεγάλα σκάφη μέχρι τα τέλη του 2026».

Οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, στις 3 Σεπτεμβρίου (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool μέσω REUTERS)

Σκληρό «μπρα ντε φερ» με τις ΗΠΑ

Απευθυνόμενος στο κινεζικό έθνος για τον εορτασμό της 76ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σε σθεναρή αντίσταση στις «αυταρχικές δραστηριότητες ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» και σε εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ωστόσο οι συμμαχίες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού δοκιμάζονται όχι μόνο από τις τακτικές του Πεκίνου, αλλά και από τις ασταθείς πολιτικές -δασμολογικές και διπλωματικές- του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Επικαλούμενα πηγές, τουλάχιστον δύο αμερικανικά μέσα, το Bloomberg και η Wall Street Journal, αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Σι ασκεί τώρα ασφυκτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να δηλώσει επίσημα ότι «αντιτίθεται» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν συνάντηση κορυφής στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στη Νότια Κορέα, η οποία αρχίσει στις 31 του μηνός.

Θα έχει προηγηθεί η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, στις 20-23 Οκτωβρίου.

Οι συνεδριάσεις της θεωρούνται κρίσιμες για τη λήψη αποφάσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Θα συνιστούσα» στον πρόεδρο Τραμπ «να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο Σι Τζινπίνγκ όχι μόνο διεξάγει όλο και πιο μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις στο Στενό της Ταϊβάν, αλλά και επεκτείνει τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Ανατολική Κίνα και τη Νότια Κίνα», δήλωσε την Τρίτη σε αμερικανικό podcast ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε.

Σε περίπτωση προσάρτησης της νήσου, «η Κίνα θα αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη για να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διεθνή σκηνή, υπονομεύοντας τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες», υπογράμμισε.

«Εάν ο πρόεδρος Τραμπ πείσει τον Σι Τζινπίνγκ να εγκαταλείψει οριστικά κάθε επιθετικότητα κατά της Ταϊβάν, θα είναι αναμφίβολα υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης», προσέθεσε, εισπράττοντας το μένος του Πεκίνου, που κατηγόρησε τον Λάι ότι «εκπορνεύεται» σε «ξένες δυνάμεις» για να κερδίσει την εύνοιά τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Economy
Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
Relationsex 09.10.25

Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;

Οι άνδρες που θεωρούνται «καλά παιδιά», με υψηλά επίπεδα ευγένειας — ένα χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει ενσυναίσθηση, υπομονή και καλοσύνη — βρέθηκαν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν σύντροφο.

Σύνταξη
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο