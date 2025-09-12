newspaper
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε μια υποθετική σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας τα πανάκριβα αμερικανικά αεροπλανοφόρα των 13 δισ. δολ. που πλέουν στην Ανατολή θα μπορούσαν να καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας. Ο λόγος εμφανίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη παρέλαση στο Πεκίνο: Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, όπως YJ-17, 19 και 20 και εφοδιάζουν πλέον το κινεζικό οπλοστάσιο.

Τα υπερηχητικά όπλα ταξιδεύουν με περισσότερες από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου, χαρακτηριστικό που προσφέρει σημαντικά στρατιωτικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργεί και δύσκολα σχεδιαστικά προβλήματα λόγω της θερμότητας που παράγεται.

Είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, λόγω της ταχύτητας και της ικανότητας αλλαγής πορείας. Ιδανικοί στόχοι για τέτοιους πυραύλους είναι περιοχές με βαριά άμυνα ή στόχοι όπως τα αεροπλανοφόρα ή ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρει όμως το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, Κίνα και Ρωσία φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο στα υπερηχητικά όπλα, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά, στο μεταξύ, υστερούν, αν και ειδικοί λένε ότι η χώρα σημειώνει πρόοδο.

«Ενώ εμείς ασχολούμασταν με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η Κίνα δούλεψε σοβαρά πάνω σε αυτό. Έχει αποκτήσει προβάδισμα, αλλά εμείς καλύπτουμε τη διαφορά», δήλωσε ο Τομ Καράκο, ανώτερος συνεργάτης στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Παρότι δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα σχέδια έχουν περάσει το στάδιο του πειραματισμού, η Κίνα φέρεται να άρχισε να εφοδιάζει τις δυνάμεις της με το υπερηχητικό ολισθαίνον όχημα DF-ZF το 2020.

Ως ένδειξη της σοβαρότητάς της, το αμερικανικό περιοδικό τονίζει ότι η Κίνα έχει επίσης επενδύσει μαζικά σε δοκιμές υπερηχητικών. Ήδη από το 2018, ο τότε ανώτερος αξιωματούχος στο Πεντάγωνο Μάικλ Γκρίφιν, είχε δηλώσει σε συνέδριο ότι η Κίνα είχε πραγματοποιήσει 20 φορές περισσότερες υπερηχητικές δοκιμές από τις ΗΠΑ την προηγούμενη δεκαετία.

Μέλη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στέκονται καθώς παρουσιάζονται τα υπερηχητικά ZL-2, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, Κίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα κύρια ρωσικά προγράμματα είναι το Avangard, ένα ολισθαίνον όχημα, και ο Zircon, ένας πύραυλος cruise. Η Ρωσία διαθέτει επίσης τον Kinzhal, ένα όπλο που προέρχεται από παλαιότερη, λιγότερο ευέλικτη τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο όμως η Μόσχα περιγράφει ως υπερηχητικό. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι και τα τρία όπλα έχουν περάσει το στάδιο της ανάπτυξης και βρίσκονται σε παραγωγή για τις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ρωσία, πάντως, έχει τουλάχιστον αναπτύξει υπερηχητικά όπλα στο πεδίο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Ένα πρόγραμμα του αμερικανικού Στρατού για την επιχειρησιακή ένταξη υπερηχητικού όπλου έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές καθυστερήσεις, αν και ο στρατός λέει ότι βρίσκεται πλέον σε τροχιά να αναπτύξει το όπλο, με την κωδική ονομασία Dark Eagle, μέχρι το τέλος του έτους.

Τα προγράμματα της Αμερικανικής Αεροπορίας έχουν παρομοίως καθυστερήσει σε δύο βασικά μέτωπα: σε ένα ολισθαίνον όχημα που ονομάζεται Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) και σε έναν πύραυλο cruise που ονομάζεται Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

Και τα δύο έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα ανάπτυξης, αλλά η Αεροπορία επιδιώκει, σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού, να ξεκινήσει την παραγωγή του ARRW το 2026 και του HACM το 2027, σύμφωνα με έκθεση του Government Accountability Office (GAO).

Η απάντηση των ΗΠΑ

Ωστόσο, ο αργός ρυθμός των ΗΠΑ στην ανάπτυξη υπερηχητικών μπορεί να ακούγεται χειρότερος απ’ όσο είναι, λέει ο Τοντ Χάρισον, ανώτερος συνεργάτης στο American Enterprise Institute.

Κατ’ αρχάς, η Κίνα δεν διαθέτει σε ανάλογους αριθμούς τους τύπους των ευέλικτων, υψηλής αξίας στόχων για τους οποίους σχεδιάζονται τα υπερηχητικά όπλα, σημειώνει ο Harrison. Ο κινεζικός στόλος αεροπλανοφόρων, για παράδειγμα, αποτελείται από μόλις τρία σκάφη—έναντι των 11 του αμερικανικού Ναυτικού. Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης περισσότερους τρόπους να υπερκεράσουν την εχθρική αεράμυνα, για παράδειγμα με τον στόλο των αεροσκαφών stealth, που υπερτερούν των κινεζικών δυνατοτήτων.

Για την Ουάσιγκτον, τα υπερηχητικά είναι «περισσότερο μια εξειδικευμένη ικανότητα», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ, τουλάχιστον στα χαρτιά, δείχνει ενδιαφέρον να κλείσει το υπερηχητικό χάσμα με Ρωσία και Κίνα, σημειώνει το περιοδικό. Μιλώντας κατά την ακρόαση επιβεβαίωσής του τον Φεβρουάριο, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Στήβεν Φαίνμπεργκ είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν δαπανήσει πολύ λίγα για τα υπερηχητικά και τα χαρακτήρισε «ουσιώδη» για την εθνική ασφάλεια.

Το πόσο γρήγορα θα κλείσει το χάσμα παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ο Καράκο, ο ειδικός του CSIS, είπε ότι δεν έχει δει σημαντικά σημάδια ανακατανομής πόρων. «Βλέπεις κάποιες μετριοπαθείς, μετριοπαθέστατες ενδείξεις στο νομοσχέδιο συμφιλίωσης και στον τελευταίο προϋπολογισμό του προέδρου, αλλά όχι και πάρα πολλά ακόμη».

Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
