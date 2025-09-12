Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Σε μια υποθετική σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας τα πανάκριβα αμερικανικά αεροπλανοφόρα των 13 δισ. δολ. που πλέουν στην Ανατολή θα μπορούσαν να καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας. Ο λόγος εμφανίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη παρέλαση στο Πεκίνο: Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, όπως YJ-17, 19 και 20 και εφοδιάζουν πλέον το κινεζικό οπλοστάσιο.

Τα υπερηχητικά όπλα ταξιδεύουν με περισσότερες από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου, χαρακτηριστικό που προσφέρει σημαντικά στρατιωτικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργεί και δύσκολα σχεδιαστικά προβλήματα λόγω της θερμότητας που παράγεται.

Είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, λόγω της ταχύτητας και της ικανότητας αλλαγής πορείας. Ιδανικοί στόχοι για τέτοιους πυραύλους είναι περιοχές με βαριά άμυνα ή στόχοι όπως τα αεροπλανοφόρα ή ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρει όμως το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, Κίνα και Ρωσία φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο στα υπερηχητικά όπλα, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά, στο μεταξύ, υστερούν, αν και ειδικοί λένε ότι η χώρα σημειώνει πρόοδο.

«Ενώ εμείς ασχολούμασταν με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η Κίνα δούλεψε σοβαρά πάνω σε αυτό. Έχει αποκτήσει προβάδισμα, αλλά εμείς καλύπτουμε τη διαφορά», δήλωσε ο Τομ Καράκο, ανώτερος συνεργάτης στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Παρότι δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα σχέδια έχουν περάσει το στάδιο του πειραματισμού, η Κίνα φέρεται να άρχισε να εφοδιάζει τις δυνάμεις της με το υπερηχητικό ολισθαίνον όχημα DF-ZF το 2020.

Ως ένδειξη της σοβαρότητάς της, το αμερικανικό περιοδικό τονίζει ότι η Κίνα έχει επίσης επενδύσει μαζικά σε δοκιμές υπερηχητικών. Ήδη από το 2018, ο τότε ανώτερος αξιωματούχος στο Πεντάγωνο Μάικλ Γκρίφιν, είχε δηλώσει σε συνέδριο ότι η Κίνα είχε πραγματοποιήσει 20 φορές περισσότερες υπερηχητικές δοκιμές από τις ΗΠΑ την προηγούμενη δεκαετία.

Τα κύρια ρωσικά προγράμματα είναι το Avangard, ένα ολισθαίνον όχημα, και ο Zircon, ένας πύραυλος cruise. Η Ρωσία διαθέτει επίσης τον Kinzhal, ένα όπλο που προέρχεται από παλαιότερη, λιγότερο ευέλικτη τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο όμως η Μόσχα περιγράφει ως υπερηχητικό. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι και τα τρία όπλα έχουν περάσει το στάδιο της ανάπτυξης και βρίσκονται σε παραγωγή για τις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ρωσία, πάντως, έχει τουλάχιστον αναπτύξει υπερηχητικά όπλα στο πεδίο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Ένα πρόγραμμα του αμερικανικού Στρατού για την επιχειρησιακή ένταξη υπερηχητικού όπλου έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές καθυστερήσεις, αν και ο στρατός λέει ότι βρίσκεται πλέον σε τροχιά να αναπτύξει το όπλο, με την κωδική ονομασία Dark Eagle, μέχρι το τέλος του έτους.

Τα προγράμματα της Αμερικανικής Αεροπορίας έχουν παρομοίως καθυστερήσει σε δύο βασικά μέτωπα: σε ένα ολισθαίνον όχημα που ονομάζεται Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) και σε έναν πύραυλο cruise που ονομάζεται Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

Και τα δύο έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα ανάπτυξης, αλλά η Αεροπορία επιδιώκει, σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού, να ξεκινήσει την παραγωγή του ARRW το 2026 και του HACM το 2027, σύμφωνα με έκθεση του Government Accountability Office (GAO).

Η απάντηση των ΗΠΑ

Ωστόσο, ο αργός ρυθμός των ΗΠΑ στην ανάπτυξη υπερηχητικών μπορεί να ακούγεται χειρότερος απ’ όσο είναι, λέει ο Τοντ Χάρισον, ανώτερος συνεργάτης στο American Enterprise Institute.

Κατ’ αρχάς, η Κίνα δεν διαθέτει σε ανάλογους αριθμούς τους τύπους των ευέλικτων, υψηλής αξίας στόχων για τους οποίους σχεδιάζονται τα υπερηχητικά όπλα, σημειώνει ο Harrison. Ο κινεζικός στόλος αεροπλανοφόρων, για παράδειγμα, αποτελείται από μόλις τρία σκάφη—έναντι των 11 του αμερικανικού Ναυτικού. Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης περισσότερους τρόπους να υπερκεράσουν την εχθρική αεράμυνα, για παράδειγμα με τον στόλο των αεροσκαφών stealth, που υπερτερούν των κινεζικών δυνατοτήτων.

Για την Ουάσιγκτον, τα υπερηχητικά είναι «περισσότερο μια εξειδικευμένη ικανότητα», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ, τουλάχιστον στα χαρτιά, δείχνει ενδιαφέρον να κλείσει το υπερηχητικό χάσμα με Ρωσία και Κίνα, σημειώνει το περιοδικό. Μιλώντας κατά την ακρόαση επιβεβαίωσής του τον Φεβρουάριο, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Στήβεν Φαίνμπεργκ είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν δαπανήσει πολύ λίγα για τα υπερηχητικά και τα χαρακτήρισε «ουσιώδη» για την εθνική ασφάλεια.

Το πόσο γρήγορα θα κλείσει το χάσμα παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ο Καράκο, ο ειδικός του CSIS, είπε ότι δεν έχει δει σημαντικά σημάδια ανακατανομής πόρων. «Βλέπεις κάποιες μετριοπαθείς, μετριοπαθέστατες ενδείξεις στο νομοσχέδιο συμφιλίωσης και στον τελευταίο προϋπολογισμό του προέδρου, αλλά όχι και πάρα πολλά ακόμη».